В Краснодарском крае затопило дороги и дома. Собрали последствия ливней

В ночь на 5 июня Кубань снова приняла на себя удар стихии. В воде оказались дома и дороги

В ночь на 4 июня в Краснодарском крае начались сильные дожди. В Краснодаре затопило территорию детского сада в ЖК «Светлоград». Воду там откачать не смогли, поэтому сегодня учреждение не работает.

В оперштабе сообщили, что в Кореновске ввели режим ЧС. Там затопило 60 придомовых территорий, в 13 домов зашла вода. Сейчас ситуация в норме, воду откачали.

Также пострадала станица Холмская в Абинском районе. Там затопило 25 придомовых территорий, вода зашла в 8 домов. К утру 5 июня ситуация стабилизировалась, сказали в оперштабе.

В Гулькевичском районе затопило хутор Чаплыгин и село Новоукраинское. В Чаплыгине пострадали 9 придомовых территорий и 1 дом. Местные жители написали в соцсетях, что были перебои с электричеством.