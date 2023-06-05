В Краснодарском крае затопило дороги и дома. Собрали последствия ливней

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 5 июня Кубань снова приняла на себя удар стихии. В воде оказались дома и дороги

В ночь на 4 июня в Краснодарском крае начались сильные дожди. В Краснодаре затопило территорию детского сада в ЖК «Светлоград». Воду там откачать не смогли, поэтому сегодня учреждение не работает.

В оперштабе сообщили, что в Кореновске ввели режим ЧС. Там затопило 60 придомовых территорий, в 13 домов зашла вода. Сейчас ситуация в норме, воду откачали.

Также пострадала станица Холмская в Абинском районе. Там затопило 25 придомовых территорий, вода зашла в 8 домов. К утру 5 июня ситуация стабилизировалась, сказали в оперштабе.

В Гулькевичском районе затопило хутор Чаплыгин и село Новоукраинское. В Чаплыгине пострадали 9 придомовых территорий и 1 дом. Местные жители написали в соцсетях, что были перебои с электричеством.

В Новоукраинском затопило 3 придомовые территории. Вода там сошла сама. 

Снова затопило Армавир. Жители сообщили о затоплениях 55 придомовых территорий, в 15 домов зашла вода. Спасатели продолжают её откачивать. В муниципалитете действует режим ЧС.

Из-за ливней в Новокубанском районе поднялся уровень воды в реке Горькая Балка. Затопило дома и дворы в хуторе Прикубанском. Сейчас уровень воды в реке идет на спад. МЧС откачивает воду, позже начнет работать комиссия по оценке имущества.

Как писали Юга.ру, днем 4 июня после сильного ливня в Краснодаре затопило дороги. А 3 июня в Лабинске из трех домов в городе эвакуировали 12 человек.

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В Краснодарском крае затопило дороги и дома. Собрали последствия ливней
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