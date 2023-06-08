Как получить индивидуальную генетическую карту в Краснодаре и сколько это стоит

Можно ли мне пить кофе по утрам или это приведет к проблемам с сердцем? Кто я — пловец или тяжелоатлет? Какие болезни может унаследовать мой ребенок? Представьте: в ваших руках книга с ответами на главные вопросы о вашем здоровье, а значит — шанс вовремя изменить образ жизни и избежать проблем в будущем. Фантастика? Уже нет.

Юга.ру побывали на открытой презентации проекта «Индивидуальная генетическая карта экзомного уровня CL G.E.N.E.X.23, разработанной медицинской лабораторией CL LAB. Исследование уже запустили для широкой аудитории и теперь сделать его может каждый.

Все самое интересное редакции Юга.ру рассказали специальные гости события — Феликс Гамзаев — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель лаборатории CL LAB, и Сергей Рязанский — кандидат биологических наук, летчик-космонавт, первый в мире учёный-командир космического корабля, Герой РФ, мотивационный спикер «Сколково» и «СберУниверситета».

Что такое генетическая карта CL G.E.N.E.X.23?

Это исследование, которое подробно «читает» ваши гены и находит в них слабые места.

Карта показывает: к каким заболеваниям вы предрасположены — от онкологии до болезни сердца и сосудов;

насколько эффективны и токсичны для вас те или иные лекарства;

особенности обмена веществ и подходящий вид физической активности.

Выясняют все это методом полноэкзомного секвенирования, который анализирует больше 65 тыс. генетических вариантов в 19 тыс. генах. Исследование проводят один раз на основе единственного образца биоматериала — крови из вены. Результаты актуальны всю жизнь, так как геном неизменен.

«Для современной медицины серьезный вызов — найти тот инструмент, который позволит максимально быстро продиагностировать возможные риски серьезных заболеваний и тут же начать принимать меры. И мы ответили на этот вызов, разработав и внедрив собственное генетическое исследование CL G.E.N.E.X.23 для широкой аудитории пациентов, которое сохранит многим людям здоровье и жизнь», — говорит Феликс Гамзаев.

Феликс Гамзаев © Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

Феликс Гамзаев © Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

Феликс Гамзаев © Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

Где и как можно пройти это исследование? В филиалах лаборатории CL LAB в Краснодарском крае и других регионах ее присутствия. Посмотреть полный список адресов можно здесь. Достаточно сдать кровь из вены (или вызвать медсестру на дом) и подождать результата до 60 рабочих дней. Ограничений по возрасту нет, вы можете сделать тест как для себя, так и для своего ребенка.

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А как выглядит результат? Как печатная книга о вашем здоровье на 250 страниц в твердом переплете плюс флешка объёмом 30 Мб, дублирующая всю информацию в электронном виде. Внутри есть несколько разделов: «Клиническая генетика» — расскажет, какие заболевания — онкологические, кардиологические, эндокринные и другие — вы могли унаследовать. Всего CL G.E.N.E.X.23 проверяет патогенные мутации, ответственные за развитие более чем 4500 наследственных заболеваний;

«Фармакогенетика» — покажет эффективность и выраженность побочных эффектов от приема 46 лекарственных препаратов 16 различных фармакологических групп — антимикробных, противоопухолевых, НПВС, статинов и других;

«Генетика предрасположенностей» — укажет на индивидуальные особенности вашего метаболизма (азотистый обмен, обмен липидов и прочее), обмена нутриентов (микроэлементы, витамины) и расскажет, как на вас влияют кофеин, никотин и алкоголь. А еще — объяснит, к каким типам физической активности вы генетически предрасположены, то есть какие виды спорта вам подойдут больше.

Результат исследования можно со временем вновь проанализировать в любой геномной лаборатории, чтобы актуализировать данные о работе вашего организма с учётом новейших международных открытий.

© Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

© Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

Как правильно пользоваться генетической картой? Сама по себе индивидуальная генетическая карта — это не диагноз, а сигнал к действию. Разобраться в результатах и грамотно их применить поможет врач-генетик.

Вот как это выглядит: например, тест выявил у пациента высокую наследственную предрасположенность к раку молочной железы. Тогда генетик направит его к узкому специалисту, который назначит дополнительные исследования — например, УЗИ, маммографию и необходимые дополнительные анализы, чтобы как можно раньше выявить (или опровергнуть) эту патологию.

Если владелец карты с хроническим заболеванием регулярно принимает лекарства, то врач, опираясь на исследование, скорректирует схему их приема так, чтобы они работали результативно и с минимумом побочных эффектов. А для профилактики заболеваний, зависящих не только от мутаций в генах, но и от особенностей питания и образа жизни, например, анемий, атеросклероза или подагры, генетик предоставит рекомендации с учетом выявленных особенностей метаболизма.

© Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

© Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

Сколько стоит исследование? В лаборатории есть два пакетных варианта исследования — START (120 тыс. рублей) и PRO (150 тыс. рублей).

В стартовый пакет входит: индивидуальная генетическая карта;

консультация генетика по результатам исследования;

дорожная карта по дополнительной диагностике выявленных рисков.

Версия PRO дополняет предыдущую результатом чекапа организма — так называемым «Паспортом здоровья» и консультациями узких специалистов.

«Генетику 21 века часто сравнивают с космическими или атомными проектами 20 столетия. Безусловно, многие технические достижения делают жизнь удобней, но не обязательно делают нас здоровее. А методы современной генетики помогают это сделать. Убежден, что у геномной медицины серьезное будущее. Важно, что региональные компании, такие как краснодарская медицинская лаборатория CL LAB, активно внедряют инновации в этом направлении. Уверен, что высокие технологии вкупе с доступностью генетической информации для каждого человека и дальнейшим развитием науки окажут огромное влияние на человечество уже в обозримом будущем», — отмечает специальный гость лаборатории Сергей Рязанский.

Сергей Рязанский © Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB

Сергей Рязанский © Фото Роберта Оганесяна, предоставлено пресс-службой CL LAB