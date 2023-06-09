Жителей Новороссийска предупредили о взрывах 9 июня во время работ на карьере

В Новороссийске жители могут услышать громкие звуки днем 9 июня, об этом предупредили в администрации

Жителей Новороссийска 9 июня предупредили о громких звуках. На карьере запланированы взрывные работы, они продлятся с 13 до 14 часов. В мэрии граждан попросили сохранять спокойствие.

Напомним, 7 июня жители Краснодара снова испугались громкого звука. Но их снова успокоили. Юга.ру рассказывали подробности.

Ранее, вечером 4 июня, жители разных районов Краснодара слышали громкий звук, после которого в небе осталась белая полоса. Подробно мы писали об этом здесь. А 26 мая в городе упали два беспилотника, о последствиях мы писали здесь.

Также Юга.ру писали, что в Ленинградском районе Краснодарского края начались учения авиации, жителей попросили не пугаться громких звуков и не находиться на территории полигона. Они завершатся 9 июня.