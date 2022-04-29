В Краснодаре суд приговорил к 12 годам парня, который приставал к 8-летней девочке

Краснодарский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 19-летнего парня, который приставал в лифте к ребенку

Напомним, в апреле 2021 года в соцсетях мама 8-летней девочки разместила пост с просьбой помочь найти человека, который напал на ее дочь. Она опубликовала скриншоты с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо было видно лицо молодого человека.

По ее словам, парень зажал девочке рот рукой, затем натянул на глаза шапку и начал целовать. Родители девочки написали заявление в полицию, а пользователи соцсетей нашли аккаунт подозреваемого. Он связался с отцом девочки, родители сообщили об этом в полицию и парня задержали.

В объединенной пресс-службе судов 28 апреля сообщили, что Первомайский районный суд Краснодара вынес молодому человеку приговор по п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием беспомощного состояния).

На суде обвиняемый вину признал. Слушания проходили в закрытом режиме. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии строгого режима.