Жителей Сочи предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

С 7 по 9 июня в некоторых районах Сочи могут возникать временные перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщает «МЦУ Сочи».

Оперативный штаб курорта просит жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к работам, которые должны помочь улучшить качество связи в летнем сезоне.



Напомним, что с 6 до 10 июня в Сочи ограничат проезд большегрузов. Это связано с проведением в городе заседания глав СНГ и Евразийского межправительственного совета.



Как сообщали ранее Юга.ру, на Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки».