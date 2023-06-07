Жителей Сочи предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Оперативный штаб города Сочи сообщил о перебоях с интернетом

С 7 по 9 июня в некоторых районах Сочи могут возникать временные перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщает «МЦУ Сочи».

В Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа:

Оперативный штаб курорта просит жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к работам, которые должны помочь улучшить качество связи в летнем сезоне.

Напомним, что с 6 до 10 июня в Сочи ограничат проезд большегрузов. Это связано с проведением в городе заседания глав СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Как сообщали ранее Юга.ру, на Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки».

Интернет Мобильная связь Связь Сочи

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