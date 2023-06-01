Большегрузам на пять дней запретят проезд по Сочи
От поста Магри до границы с Республикой Абхазия ограничат движение большегрузов из-за заседания глав СНГ
С 6 до 10 июня включительно от поста Магри до границы с Абхазией на трассе А-147 Джубга — Сочи ограничат движение большегрузов массой более 3,5 тонн. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».
Пассажиры общественного транспорта в Краснодарском крае летом смогут сэкономить на проезде:
Ограничение также будет действовать на региональных и муниципальных дорогах. Оно связано с проведением в Сочи заседания глав СНГ и Евразийского межправительственного совета.
Такое решение приняли Упрдор «Черноморье», администрация Краснодарского края, администрация федеральной территории «Сириус» и ГУ МВД региона.
Как сообщали ранее Юга.ру, на Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки».