Большегрузам на пять дней запретят проезд по Сочи

Краснодарский край

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  • Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

От поста Магри до границы с Республикой Абхазия ограничат движение большегрузов из-за заседания глав СНГ

С 6 до 10 июня включительно от поста Магри до границы с Абхазией на трассе А-147 Джубга — Сочи ограничат движение большегрузов массой более 3,5 тонн. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».

Пассажиры общественного транспорта в Краснодарском крае летом смогут сэкономить на проезде:

Ограничение также будет действовать на региональных и муниципальных дорогах. Оно связано с проведением в Сочи заседания глав СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Такое решение приняли Упрдор «Черноморье», администрация Краснодарского края, администрация федеральной территории «Сириус» и ГУ МВД региона.

Как сообщали ранее Юга.ру, на Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки».

Дороги Сириус Сочи Транспорт

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Большегрузам на пять дней запретят проезд по Сочи
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