Большегрузам на пять дней запретят проезд по Сочи

С 6 до 10 июня включительно от поста Магри до границы с Абхазией на трассе А-147 Джубга — Сочи ограничат движение большегрузов массой более 3,5 тонн. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».

Ограничение также будет действовать на региональных и муниципальных дорогах. Оно связано с проведением в Сочи заседания глав СНГ и Евразийского межправительственного совета.



Такое решение приняли Упрдор «Черноморье», администрация Краснодарского края, администрация федеральной территории «Сириус» и ГУ МВД региона.



Как сообщали ранее Юга.ру, на Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки».