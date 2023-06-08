В Краснодаре почти неделю ищут пенсионера

Краснодарский край

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  • © Скриншот из группы Вконтакте сообщества «ЛизаАлерт» https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
    © Скриншот из группы Вконтакте сообщества «ЛизаАлерт» https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Краснодарцев просят помочь найти пропавшего пенсионера

2 июня пропал 79-летний Николай Савченко. Поисковой отряд «ЛизаАлерт» просит помочь найти пенсионера.

На Ставрополье нашли семейную пару из Краснодарского края:

По данным СМИ, около 7:30 Николай ушёл из дома в Фестивальном микрорайоне и с этого момента о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы и одежда:

  • имеются залысины,
  • рост 170 см,
  • нормального телосложения,
  • волосы седые короткие,
  • глаза карие,
  • темно-зеленая рубашка,
  • темно-синие спортивные штаны,
  • черные кроссовки.

Поисковой отряд также сообщает, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Поделиться информацией о местонахождении Николая можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

7 июня пропал еще один 88-летний пенсионер Николай Елынко. Вечером этого же дня его нашли живым.

  • © Скриншот из группы Вконтакте сообщества «ЛизаАлерт» https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
    © Скриншот из группы Вконтакте сообщества «ЛизаАлерт» https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Как сообщали ранее Юга.ру, пропавшую девушку из Кабардинки нашли в Новороссийске.

Краснодар Пенсионеры Пропавшие без вести

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