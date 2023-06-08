В Краснодаре почти неделю ищут пенсионера

По данным СМИ, около 7:30 Николай ушёл из дома в Фестивальном микрорайоне и с этого момента о его местонахождении ничего неизвестно.



Приметы и одежда:

имеются залысины,

рост 170 см,

нормального телосложения,

волосы седые короткие,

глаза карие,

темно-зеленая рубашка,

темно-синие спортивные штаны,

черные кроссовки.

Поисковой отряд также сообщает, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Поделиться информацией о местонахождении Николая можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.



7 июня пропал еще один 88-летний пенсионер Николай Елынко. Вечером этого же дня его нашли живым.