В Краснодаре почти неделю ищут пенсионера
Краснодарцев просят помочь найти пропавшего пенсионера
2 июня пропал 79-летний Николай Савченко. Поисковой отряд «ЛизаАлерт» просит помочь найти пенсионера.
На Ставрополье нашли семейную пару из Краснодарского края:
По данным СМИ, около 7:30 Николай ушёл из дома в Фестивальном микрорайоне и с этого момента о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы и одежда:
- имеются залысины,
- рост 170 см,
- нормального телосложения,
- волосы седые короткие,
- глаза карие,
- темно-зеленая рубашка,
- темно-синие спортивные штаны,
- черные кроссовки.
Поисковой отряд также сообщает, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Поделиться информацией о местонахождении Николая можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
7 июня пропал еще один 88-летний пенсионер Николай Елынко. Вечером этого же дня его нашли живым.
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