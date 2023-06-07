На главной площади курорта «Роза Хутор» возведут снежную гору для экстрим-фестиваля

12 июня на главной площади курорта «Роза Хутор» для любителей горных лыж и сноуборда стартует снежный фестиваль экстрима Hot Snow Battle

Участники посоревнуются в джиббинге — скольжении и передвижении по специально подготовленным фигурам из металла, дерева, пластика или по элементам городской архитектуры. Для этого на главной площади курорта возведут снежную гору.

«Для создания фигуры, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится около десяти грузовиков со снегом. Его спустят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря. Многие уже соскучились по снежным склонам. Поэтому мы решили их порадовать, дав возможность покататься и летом», — рассказывают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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Поучаствовать в необычных состязаниях смогут все желающие старше 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться, оформить страховку (курорт предоставит ее бесплатно) и иметь при себе горные лыжи или сноуборд. В целях безопасности всю площадку под снегом выстелят мягкими матами. Соревнования пройдут в два этапа: квалификация и финал. Победители получат призы от курорта и партнеров мероприятия.

Помимо зимних стартов, на площадке можно попробовать свои силы в слэклайне — хождению по стропе. А еще гостей праздника ждут выступления кавер-группы, диджеев и велотриал-шоу. Фестиваль стартует на главной площади курорта «Роза Хутор» 12 июня в 11:00. Регистрация участников пройдет с 11:00 до 13:00. Соревнования начнутся в 13:30.