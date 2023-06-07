На главной площади курорта «Роза Хутор» возведут снежную гору для экстрим-фестиваля

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

12 июня на главной площади курорта «Роза Хутор» для любителей горных лыж и сноуборда стартует снежный фестиваль экстрима Hot Snow Battle

Участники посоревнуются в джиббинге — скольжении и передвижении по специально подготовленным фигурам из металла, дерева, пластика или по элементам городской архитектуры. Для этого на главной площади курорта возведут снежную гору. 

«Для создания фигуры, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится около десяти грузовиков со снегом. Его спустят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря. Многие уже соскучились по снежным склонам. Поэтому мы решили их порадовать, дав возможность покататься и летом», — рассказывают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Готовый план путешествия на выходные 10-12 июня:

Поучаствовать в необычных состязаниях смогут все желающие старше 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться, оформить страховку (курорт предоставит ее бесплатно) и иметь при себе горные лыжи или сноуборд. В целях безопасности всю площадку под снегом выстелят мягкими матами.

Соревнования пройдут в два этапа: квалификация и финал. Победители получат призы от курорта и партнеров мероприятия.  

Помимо зимних стартов, на площадке можно попробовать свои силы в слэклайне — хождению по стропе. А еще гостей праздника ждут выступления кавер-группы, диджеев и велотриал-шоу.

Фестиваль стартует на главной площади курорта «Роза Хутор» 12 июня в 11:00. Регистрация участников пройдет с 11:00 до 13:00. Соревнования начнутся в 13:30.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на курорте «Роза Хутор» открыли горный вейк-парк. На высоте 1050 метров над уровнем моря теперь можно заняться вейкбордингом или сапсерфингом.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Курорты и туризм отдых Праздники путешествия Развлечения Роза Хутор Сноубординг Сочи Спорт Фестивали

Новости

Из аэропорта Минеральных Вод появились прямые рейсы в Сыктывкар
Бывшему замгубернатора Ростовской области заменили условный срок на реальный. Его осудили за превышение полномочий
В Геленджике полиция изъяла у фотографов обезьян и попугаев
В Краснодаре полиция проверяет информацию о попытке похищения 4-летней девочки
Жителей Сочи предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
Непогода обрушилась на Адыгею. Сотни домов оказались подтоплены

Лента новостей

Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Сегодня, 11:40
Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
Как продавать на маркетплейсах и не разориться?
Вчера, 17:10
Как продавать на маркетплейсах и не разориться?
В Краснодаре прошел Лекторий для онлайн‑предпринимателей от Tinkoff eCommerce
В Краснодаре полиция проверяет информацию о попытке похищения 4‑летней девочки
Сегодня, 11:00
В Краснодаре полиция проверяет информацию о попытке похищения 4‑летней девочки

Реклама на сайте