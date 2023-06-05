В Краснодаре открылась выставка экспонатов из конструктора Lego

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском ТРЦ «OZ Молл» работает интерактивная выставка «Легоу»

Знаменитые герои мультфильмов, чудеса света, супергерои, картины и животные воссозданы в виде скульптур из конструктора. Экспозиция разделена на несколько интерактивных зон. В разделе, посвящённом истории «Лего», расскажут о пути компании от деревянных игрушек к умным конструкторам. В практической секции посетители смогут целый день создавать собственные творения из кубиков.

В игровой зоне разместилась огромная «Дженга» и гигантские светящиеся шары. В разделе мультфильмов можно увидеть знаменитых анимационных персонажей, созданных из конструктора. В секции живописи находятся «кубические» шедевры Ван Гога, Пикассо и других известных художников.

Также предусмотрены мастер-классы по рисованию 3D-ручкой, созданию слаймов, реактора Железного человека, джедайского меча, мыла.

Выставка будет работать 16 июля по адресу улица Крылатая, 2 (второй этаж, креативное пространство вOZдух). Стоимость билетов: малышам до трёх лет бесплатно, детям 4-13 лет — 629 рублей, взрослый билет 719 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 31 мая открылась персональная выставка Юлии Лучкиной «Свободный стих». Представлено более 60 работ, выполненных в смешанной и коллажной техниках.

Афиша Выставки Дети Краснодар

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