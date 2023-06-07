В Краснодаре покажут спектакль «Бывшие», основанный на реальных историях

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 июня покажут спектакль-концерт «Бывшие»

Интерактивная постановка с музыкой и танцами основана на реальных историях. Это пять эпизодов, рассказанных девушками, о пяти их экс-возлюбленных: как легко потерять голову, нырнуть в омут и разбить розовые очки. 

«Вспоминая бывших, одни начинают плакать, другие — нервно хихикать, третьи идут за шампанским, четвёртые — включают Меладзе... А пятые знают, что всё это можно совместить и прекрасно провести вечер», — приглашают зрителей актрисы.

Начало в 20:30. Стоимость билетов 850 рублей. Заказать можно здесь*.

Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в арт-салоне «Аврора» 10 июня пройдёт лекция «Русские меценаты 20 века». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о самых щедрых русских людях начала прошлого века и их влиянии на мировую культуру. 

* — принадлежит компании Meta, которая признана иноагентом.

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