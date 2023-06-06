Краснодарцев приглашают на лекцию, посвящённую русским меценатам 20 века

Краснодарский край

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  • © Изображение от standret на Freepik.com
    © Изображение от standret на Freepik.com

В арт-салоне «Аврора» 10 июня пройдёт лекция «Русские меценаты 20 века»

Её проведёт искусствовед Марина Тевзадзе. Она расскажет о самых щедрых русских меценатах начала прошлого века и их влиянии на мировую культуру. Среди самых яркий фигур — Павел Третьяков, московский Медичи Савва Мамонтов и Иван Щукин, который собрал первую в России и одну из лучших в мире коллекцию картин импрессионистов и постимпрессионистов.

Нарицательное слово меценат происходит от имени римлянина Гая Цильния Мецената, который был покровителем искусств при императоре Октавиане Августе.

Арт-салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36. Начало в 18:00, продолжительность встречи 2,5 часа. Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону: +7 (918) 482-01-40.

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