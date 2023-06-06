Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Краснодарском крае

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что погода на Кубани постепенно начинает улучшаться. Циклоны отступают с территории края и им на смену приходят антициклоны. Для них характерна переменная облачность, порывы ветра и полное отсутствие осадков.

До утра 7 июня в крае будет действовать штормовое предупреждение. Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Уровень воды в реках может подняться до опасных отметок

Температура воздуха начнет стремительно повышаться и на Черноморском побережье днем достигнет отметки 30 °С. До пятницы местами в горных районах синоптики прогнозируют кратковременные осадки, в остальной части края дождей не будет. К концу рабочей недели может потеплеть до 32 °С.

Но антициклон принесет не только потепление. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Жителей и гостей края просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями.

Вода в Черном море уже прогрелась до 18-21 °С. Но из-за сильного ветра в Анапе с 5 июня продолжает действовать запрет на купание с плавсредствами — круги, матрасы и катамараны.

Как писали Юга.ру, с конца мая на Краснодарский край обрушилась непогода. Сильно пострадал Лабинский район. Там затопило дома и улицы. Некоторых жителей пришлось эвакуировать. А утром 6 июня в Мостовском районе размыло единственную дорогу к двум населенным пунктам.