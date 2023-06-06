В Лабинском районе затопило дороги и дома. Детей эвакуировали из лагеря

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Министерства ГО и ЧС Краснодарского края https://t.me/mingochskk/1712?single
    © скриншот из телеграм-канала Министерства ГО и ЧС Краснодарского края https://t.me/mingochskk/1712?single

С вечера 5 июня до утра 6 июня в населенных пунктах Лабинского района затопило дороги, дворы и дома

По состоянию на утро 6 июня в ст. Владимирской Лабинского района эвакуировали троих жителей, всего в станице затоплены 33 двора и три дома, сообщает утром министерство ГО И ЧС края. Повышен уровень воды в реке Неволька. В Лабинске уровень реки Кукса снизился на 11 см до нормальных значений, рассказал глава района.

«Размыт трубный переход по ул.Лермонтова, повреждена автомобильная дорога краевого значения Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная в районе ул.Ключевой ст.Упорной. Силами сотрудников «Кубань-Спас» проезд перекрыт, о чем оповещено население», — пишет глава района Владимир Забураев.

Он также рассказал, что из лагеря «Мечта» эвакуировали 79 детей, их передали родителям.

Вечером 5 июня в МЧС края сообщали, что в городе Лабинске были подтоплены 19 дворов и четыре дома. В ст. Упорной Лабинского района — 10 придомовых территорий и 10 домов.

Напомним, в Адыгее аул Хоздь затопило второй раз за две недели, подробности мы писали здесь. Синоптики продлили штормовое предупреждение на Кубани до 7 июня.

Лабинский район МЧС Наводнения

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