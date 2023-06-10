В Краснодаре пройдёт благотворительная лекция, посвящённая сказкам Пушкина

Краснодарский край

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  • © Изображение от standret на Freepik.com
    © Изображение от standret на Freepik.com

В краснодарском арт-кластере «Окколо» 15 июня пройдёт лекция «Пушкин: жили-были сказки и тайны»

Слушателям расскажут, почему многие события из жизни писателя не тиражируются и о чём его сказки на самом деле. Стоимость — донаты. Все вырученные средства будут направлены на поддержку арт-кластера «Окколо», который помогает людям с инвалидностью найти себя.

Центр находится по адресу улица Зиповская, 9, литер К. Начало в 19:00. Запись в директ*.

«Окколо» — первый в Краснодарском крае центр полезной занятости для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В нём молодые люди проходят обучение и организовывают свой досуг, а также могут получить помощь в трудоустройстве. Они имеют возможность стажироваться по четырём профессиональным направлениям: швейное дело, администратор кафе, бариста и звуко- видеорежиссёр.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кофейне Surf Coffee X Red 11 июня состоится лекция «Нос в искусстве».

* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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В Краснодаре пройдёт благотворительная лекция, посвящённая сказкам Пушкина
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