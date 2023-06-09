В Краснодаре пройдёт лекция «Нос в искусстве»
В Краснодаре в кофейне Surf Coffee X Red 11 июня состоится лекция «Нос в искусстве»
В программе:
- Нос и связь человека с внешним миром.
- Метонимия: как нос становится человеком. Опыты в искусстве.
- Почему сложно нарисовать нос в анфас: эксперименты на листе бумаги.
Встречу проводит лектор образовательного проекта Vita Nuova Настасья Пономарёва.
Начало в 17:00. Стоимость участия 600 рублей. Регистрация по ссылке. Surf Coffee X Red находится по адресу улица Красная, 65.
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