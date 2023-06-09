В Краснодаре пройдёт лекция «Нос в искусстве»

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре в кофейне Surf Coffee X Red 11 июня состоится лекция «Нос в искусстве»

В программе:

  • Нос и связь человека с внешним миром.
  • Метонимия: как нос становится человеком. Опыты в искусстве.
  • Почему сложно нарисовать нос в анфас: эксперименты на листе бумаги.

Встречу проводит лектор образовательного проекта Vita Nuova Настасья Пономарёва.

Начало в 17:00. Стоимость участия 600 рублей. Регистрация по ссылке. Surf Coffee X Red находится по адресу улица Красная, 65.

Как писали Юга.ру, в арт-салоне «Аврора» 10 июня пройдёт лекция «Русские меценаты 20 века». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о самых щедрых русских людях начала прошлого века и их влиянии на мировую культуру. 

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