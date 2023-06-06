Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Грязные танцы»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Грязные танцы» © Скриншот видео из YouTube-канала Seven Journals
    Кадр из трейлера к фильму «Грязные танцы» © Скриншот видео из YouTube-канала Seven Journals

В Краснодаре в ресторане Villa Verde 7 июня под открытым небом покажут фильм «Грязные танцы»

Это американская мелодрама 1987 года с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей, повествующая о знакомстве двух молодых людей из разных социальных слоёв. Действие происходит летом 1963-го. 17-летняя Фрэнсис Хаусман по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где встречает Джонни Кастла, профессионального танцора. Через время девушка становится его ученицей и партнёршей в танцах и любви.

После показа психолог Анна Сокол обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, в кинозалах «Кубанькино» в Краснодаре с 6 по 9 июня проведут дни татарстанского кино.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Грязные танцы»
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