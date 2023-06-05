В Анапе из-за сильного ветра запретили купаться в море
Из-за отжимного ветра в Анапе запретили купаться в море и плавать на матрасах
В Анапе 5 июня на заседании штаба РСО начальник управления гражданской обороны и службы населения Алексей Кишкинов сообщил, что из-за отжимного ветра ввели запрет на купание в море.
Отдыхающих и местных жителей просят не использовать плавательные средства — матрасы, круги и катамараны. Сколько будет действовать запрет — не уточнили.
Отжимной ветер — это ветер, который дует с берега в сторону моря, тем самым унося от берега легкие надувные плавательные средства. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Это явление способно уносить суда, лодки и людей далеко от берега за короткое время.
Но судя по кадрам в соцсетях, это не останавливает туристов и на пляже все равно многолюдно. При этом вода достаточно холодная — 18 градусов.
Ранее Юг.ру писали, что из-за сильных ливней в крае затопило несколько районов. Спасатели на местах продолжают откачивать воду.