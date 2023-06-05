В Анапе из-за сильного ветра запретили купаться в море

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Из-за отжимного ветра в Анапе запретили купаться в море и плавать на матрасах

В Анапе 5 июня на заседании штаба РСО начальник управления гражданской обороны и службы населения Алексей Кишкинов сообщил, что из-за отжимного ветра ввели запрет на купание в море.

Отдыхающих и местных жителей просят не использовать плавательные средства — матрасы, круги и катамараны. Сколько будет действовать запрет — не уточнили.

Отжимной ветер — это ветер, который дует с берега в сторону моря, тем самым унося от берега легкие надувные плавательные средства. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Это явление способно уносить суда, лодки и людей далеко от берега за короткое время.

Но судя по кадрам в соцсетях, это не останавливает туристов и на пляже все равно многолюдно. При этом вода достаточно холодная — 18 градусов.

Ранее Юг.ру писали, что из-за сильных ливней в крае затопило несколько районов. Спасатели на местах продолжают откачивать воду.

Анапа Погода Черное море

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В Анапе из-за сильного ветра запретили купаться в море
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