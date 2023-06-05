В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду. Публикуем список более 1700 адресов

В Краснодаре из-за проведения работ по замене труб и модернизации котельных в июне без горячей воды останутся жители более 1700 многоэтажек

В «Краснодартеплоэнерго» рассказали о масштабном отключении горячей воды в Краснодаре с 12 июня. В компании пояснили, что тепловики будут проводить профилактические работы. Больше всего отключение затронет жителей ПМР, КМР, ГМР, ЧМР и центра города.

12 июня начнут работы в Комсомольском микрорайоне, они продлятся до 25 числа. Специалисты должны уложить новую трубу на участке больше 1500 м. По прогнозам компании, ситуация с водоснабжением в районе улучшится.

Помимо больших труб в городе заменят внутриквартальные — больше тысячи метров новых под землей уже уложили, сообщают тепловики. Обещают улучшить и внешний вид сетей, специалисты должны обновить 34 тысячи метров «воздушных» труб, четыре тысячи уже заменили.

В 40 котельных Краснодара заменят котлы и автоматику. Упор, по словам тепловиков, делают на центр города, работы проведут в котельных на ул. Пушкина, Мира и Октябрьской.

Без горячей воды в июне останутся жители почти половины многоэтажек Краснодара. Где-то подачу ресурса прекратят 12 июня, в других районах — 13 и 19 июня.

Где и когда отключат воду