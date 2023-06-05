В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду. Публикуем список более 1700 адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре из-за проведения работ по замене труб и модернизации котельных в июне без горячей воды останутся жители более 1700 многоэтажек

В «Краснодартеплоэнерго» рассказали о масштабном отключении горячей воды в Краснодаре с 12 июня. В компании пояснили, что тепловики будут проводить профилактические работы. Больше всего отключение затронет жителей ПМР, КМР, ГМР, ЧМР и центра города.

12 июня начнут работы в Комсомольском микрорайоне, они продлятся до 25 числа. Специалисты должны уложить новую трубу на участке больше 1500 м. По прогнозам компании, ситуация с водоснабжением в районе улучшится.

Помимо больших труб в городе заменят внутриквартальные — больше тысячи метров новых под землей уже уложили, сообщают тепловики. Обещают улучшить и внешний вид сетей, специалисты должны обновить 34 тысячи метров «воздушных» труб, четыре тысячи уже заменили.

В 40 котельных Краснодара заменят котлы и автоматику. Упор, по словам тепловиков, делают на центр города, работы проведут в котельных на ул. Пушкина, Мира и Октябрьской.

Без горячей воды в июне останутся жители почти половины многоэтажек Краснодара. Где-то подачу ресурса прекратят 12 июня, в других районах — 13 и 19 июня.

Где и когда отключат воду

Адрес дома

Дата начала

профилактики

Дата окончания

1 Мая (ПМР), 65

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 67

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 69

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 71

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 71/1

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 71/2

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 71/3

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 75

12 июня

26 июня

1 Мая (ПМР), 75/1

12 июня

26 июня

1 Мая, 580 корп.2

19 июня

3 июля

1 Мая, 580/3

19 июня

3 июля

1 Мая, 73

12 июня

26 июня

16-й Полевой участок, 11

12 июня

26 июня

16-й Полевой участок, 7 прач.

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 11

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 12

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 13

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 14

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 15

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 17

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 19

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 21

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 21/1

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 3

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 4

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 4/1

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 5

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 6

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 6/1

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 6/2

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 7

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 8

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 8/1

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 8/2

12 июня

26 июня

2-й Пятилетки, 9

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 1

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 10/1

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 10/2

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 11

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 11/2

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 12

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 13

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 13

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 14

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 2/1

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 3

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 6

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 7

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 8

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 9/1

12 июня

26 июня

30 Иркутской Дивизии, 9/2

12 июня

26 июня

40-летия Победы, 10

12 июня

26 июня

40-летия Победы, 14

12 июня

26 июня

40-летия Победы, 14

12 июня

26 июня

40-летия Победы, 14/2

12 июня

26 июня

40-летия Победы, ДК ЗИП

12 июня

26 июня

Айвазовского, 100

12 июня

26 июня

Айвазовского, 102

12 июня

26 июня

Айвазовского, 102А

12 июня

26 июня

Айвазовского, 104

12 июня

26 июня

Айвазовского, 104

12 июня

26 июня

Айвазовского, 104а

12 июня

26 июня

Айвазовского, 106

12 июня

26 июня

Айвазовского, 106а

12 июня

26 июня

Айвазовского, 108

12 июня

26 июня

Айвазовского, 110

12 июня

26 июня

Айвазовского, 110/1

12 июня

26 июня

Айвазовского, 114

12 июня

26 июня

Айвазовского, 115

12 июня

26 июня

Айвазовского, 116 корп.1

12 июня

26 июня

Айвазовского, 116 корп.2

12 июня

26 июня

Айвазовского, 118

12 июня

26 июня

Айвазовского, 95

12 июня

26 июня

Айвазовского, 96

12 июня

26 июня

Айвазовского, 97

12 июня

26 июня

Айвазовского, 98

12 июня

26 июня

Айвазовского, 98а

12 июня

26 июня

Алтайская, 10

12 июня

26 июня

Алтайская, 10а

12 июня

26 июня

Алтайская, 12

12 июня

26 июня

Алтайская, 12а

12 июня

26 июня

Алтайская, 14

12 июня

26 июня

Алтайская, 14а

12 июня

26 июня

Алтайская, 17

12 июня

26 июня

Алтайская, 2, 2А

12 июня

26 июня

Алтайская, 2/1

12 июня

26 июня

Алтайская, 4

12 июня

26 июня

Алтайская, 4

12 июня

26 июня

Алтайская, 4/1

12 июня

26 июня

Алтайская, 4/2

12 июня

26 июня

Алтайская, 53

12 июня

26 июня

Алтайская, 6

12 июня

26 июня

Алтайская, 8

12 июня

26 июня

Алтайская, 8а

12 июня

26 июня

Базовская, 169

13 июня

27 июня

Белорусская, 50

12 июня

26 июня

Белорусская, 54

12 июня

26 июня

Береговая, 144

12 июня

26 июня

Береговая, 2 корп.1

19 июня

3 июля

Береговая, 2 корп.2

19 июня

3 июля

Бершанской, 347 Б

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/1

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/10

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/11

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/2

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/3

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/4

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/5

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/6

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/7

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/8

12 июня

26 июня

Бершанской, 347/9

12 июня

26 июня

Бершанской, 372

12 июня

26 июня

Бершанской, 402

12 июня

26 июня

Бершанской, 402/2

12 июня

26 июня

Бершанской, 402/Б

12 июня

26 июня

Бершанской, 404

12 июня

26 июня

Бершанской, 404/1

12 июня

26 июня

Бершанской, 406

12 июня

26 июня

Бершанской, 408

12 июня

26 июня

Бершанской, 408/1

12 июня

26 июня

Бершанской, 410

12 июня

26 июня

Бигдая, 11

19 июня

3 июля

Бигдая, 12

19 июня

3 июля

Благоева, 1

12 июня

26 июня

Благоева, 10

12 июня

26 июня

Благоева, 10/3

12 июня

26 июня

Благоева, 11

12 июня

26 июня

Благоева, 12

12 июня

26 июня

Благоева, 13/1

12 июня

26 июня

Благоева, 13/2

12 июня

26 июня

Благоева, 14

12 июня

26 июня

Благоева, 15

12 июня

26 июня

Благоева, 16

12 июня

26 июня

Благоева, 17

12 июня

26 июня

Благоева, 17/1

12 июня

26 июня

Благоева, 18

12 июня

26 июня

Благоева, 19

12 июня

26 июня

Благоева, 2

12 июня

26 июня

Благоева, 2/4

12 июня

26 июня

Благоева, 20

12 июня

26 июня

Благоева, 21/1

12 июня

26 июня

Благоева, 21/2

12 июня

26 июня

Благоева, 22

12 июня

26 июня

Благоева, 23

12 июня

26 июня

Благоева, 24

12 июня

26 июня

Благоева, 24 общ.

12 июня

26 июня

Благоева, 24/1

12 июня

26 июня

Благоева, 26

12 июня

26 июня

Благоева, 28

12 июня

26 июня

Благоева, 29 корп.1

12 июня

26 июня

Благоева, 29 корп.2

12 июня

26 июня

Благоева, 3

12 июня

26 июня

Благоева, 38

12 июня

26 июня

Благоева, 4

12 июня

26 июня

Благоева, 40

12 июня

26 июня

Благоева, 44

12 июня

26 июня

Благоева, 46

12 июня

26 июня

Благоева, 48

12 июня

26 июня

Благоева, 50

12 июня

26 июня

Благоева, 6

12 июня

26 июня

Благоева, 7

12 июня

26 июня

Благоева, 7/1

12 июня

26 июня

Благоева, 8

12 июня

26 июня

Благоева, 8/1

12 июня

26 июня

Благоева, 9

12 июня

26 июня

Бородинская, 10

12 июня

26 июня

Буденного, 129

13 июня

26 июня

Буденного, 143 корп.А

13 июня

26 июня

Буденного, 182

13 июня

27 июня

Бургасская, 17

12 июня

26 июня

Бургасская, 19

12 июня

26 июня

Бургасская, 21

12 июня

26 июня

Бургасская, 23

12 июня

26 июня

Бургасская, 23а

12 июня

26 июня

Бургасская, 25

12 июня

26 июня

Бургасская, 27

12 июня

26 июня

Бургасская, 29

12 июня

26 июня

Бургасская, 31

12 июня

26 июня

Бургасская, 37

12 июня

26 июня

Бургасская, 37/6

12 июня

26 июня

Бургасская, 43

12 июня

26 июня

Бургасская, 56

12 июня

26 июня

Бургасская, 63

12 июня

26 июня

Бургасская, 65

12 июня

26 июня

Волжская, 22

12 июня

26 июня

Волжская, 39

12 июня

26 июня

Волховская, 12

12 июня

26 июня

Волховская, 2

12 июня

26 июня

Волховская, 4

12 июня

26 июня

Волховская, 8

12 июня

26 июня

Выставочная, 16

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 12

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 13

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 15

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 16

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 18

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 20

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 20/1

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 21

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 22а

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 23

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 23/1

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 25

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 29

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 29/1

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 31

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 33

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 35

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 37

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 39

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 40

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 41

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 43

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 45

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 47

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 49

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 51

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 57

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 59

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 61

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 63

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 65

12 июня

26 июня

Гидростроителей, 67

12 июня

26 июня

Гимназическая, 115

12 июня

26 июня

Гимназическая, 14

12 июня

26 июня

Гимназическая, 18

12 июня

26 июня

Гимназическая, 22

12 июня

26 июня

Гимназическая, 24

12 июня

26 июня

Гимназическая, 30

12 июня

26 июня

Гимназическая, 33 А,Г2,И

12 июня

26 июня

Гимназическая, 36/2

12 июня

26 июня

Гимназическая, 38

12 июня

26 июня

Гимназическая, 40

12 июня

26 июня

Гимназическая, 55

12 июня

26 июня

Гимназическая, 55/1

12 июня

26 июня

Гимназическая, 59

12 июня

26 июня

Гимназическая, 60

12 июня

26 июня

Гимназическая, 61

12 июня

26 июня

Гимназическая, 65

12 июня

26 июня

Гимназическая, 67

12 июня

26 июня

Гимназическая, 71 А

12 июня

26 июня

Гимназическая, 71 Б

12 июня

26 июня

Гимназическая, 71 В

12 июня

26 июня

Гимназическая, 71 Е

12 июня

26 июня

Гимназическая, 71 И

12 июня

26 июня

Гимназическая, 83

12 июня

26 июня

Гимназическая, 91

12 июня

26 июня

Гимназическая, 93

12 июня

26 июня

Гоголя, 23, 23А

12 июня

26 июня

Гоголя, 32

12 июня

26 июня

Гоголя, 37

12 июня

26 июня

Гоголя, 39

12 июня

26 июня

Гоголя, 41

12 июня

26 июня

Гоголя, 42

12 июня

26 июня

Гоголя, 44

12 июня

26 июня

Гоголя, 58

12 июня

26 июня

Гоголя, 64

12 июня

26 июня

Гоголя, 65 Б

12 июня

26 июня

Гоголя, 66

12 июня

26 июня

Гоголя, 69

12 июня

26 июня

Гоголя, 71

12 июня

26 июня

Гоголя, 71/1

12 июня

26 июня

Гоголя, 72 корп.ГП1,2,3, Е

12 июня

26 июня

Гоголя, 74

12 июня

26 июня

Гоголя, 90

12 июня

26 июня

Головатого, 294

13 июня

26 июня

Головатого, 302

13 июня

27 июня

Головатого, 306

13 июня

27 июня

Головатого, 313

13 июня

27 июня

Головатого, 317

13 июня

27 июня

Головатого, 359

13 июня

27 июня

Головатого, 398

19 июня

3 июля

Горького, 30,32

12 июня

26 июня

Горького, 34

12 июня

26 июня

Гудимы, 25

12 июня

26 июня

Гудимы, 26

12 июня

26 июня

Гудимы, 28

12 июня

26 июня

Гудимы, 30

12 июня

26 июня

Гудимы, 32

12 июня

26 июня

Гудимы, 33 А,Б,В

12 июня

26 июня

Гудимы, 35

12 июня

26 июня

Гудимы, 54

12 июня

26 июня

Гудимы, 55

12 июня

26 июня

Гудимы, 57

12 июня

26 июня

Гудимы, 62

12 июня

26 июня

Гудимы, 63

12 июня

26 июня

Гудимы, 64

12 июня

26 июня

Гудимы, 64/1

12 июня

26 июня

Гудимы, 68

12 июня

26 июня

Гудимы, 70

12 июня

26 июня

Дежнёва, 14

12 июня

26 июня

Дежнёва, 29/3

12 июня

26 июня

Демуса, 13 А,Е,Ж

12 июня

26 июня

Димитрова, 115/3

12 июня

26 июня

Димитрова, 127

12 июня

26 июня

Димитрова, 129

12 июня

26 июня

Димитрова, 131

12 июня

26 июня

Димитрова, 131/2

12 июня

26 июня

Димитрова, 133

12 июня

26 июня

Димитрова, 135

12 июня

26 июня

Димитрова, 137

12 июня

26 июня

Димитрова, 139

12 июня

26 июня

Димитрова, 160/1

12 июня

26 июня

Димитрова, 162

12 июня

26 июня

Димитрова, 164

12 июня

26 июня

Димитрова, 166

12 июня

26 июня

Димитрова, 170,172,174,176

12 июня

26 июня

Димитрова, 200

12 июня

26 июня

Димитрова, 202

12 июня

26 июня

Длинная, 120

13 июня

26 июня

Днепровская, 1

12 июня

26 июня

Заречная 1-я, 13/1

12 июня

26 июня

Заречная 1-я, 15/1

12 июня

26 июня

Заречная 1-я, 15/2

12 июня

26 июня

Заречная 1-я, 17

12 июня

26 июня

Заречная 1-я, 41

12 июня

26 июня

Заречная 2-я, 104а

12 июня

26 июня

Заречная 2-я, 104б

12 июня

26 июня

Заречная 2-я, 104в

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 1

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 10

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 11

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 15/1

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 17

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 19

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 3

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 5

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 6

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 7

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 8

12 июня

26 июня

Заречный 1-й пр., 9

12 июня

26 июня

Захарова, 1/1

19 июня

3 июля

Игнатова, 1

12 июня

26 июня

Игнатова, 10

12 июня

26 июня

Игнатова, 10/1

12 июня

26 июня

Игнатова, 10/2

12 июня

26 июня

Игнатова, 12

12 июня

26 июня

Игнатова, 14

12 июня

26 июня

Игнатова, 16

12 июня

26 июня

Игнатова, 16 Б,б,Л,В,Е,И,РЭУ

12 июня

26 июня

Игнатова, 2

12 июня

26 июня

Игнатова, 2/1

12 июня

26 июня

Игнатова, 25

12 июня

26 июня

Игнатова, 27

12 июня

26 июня

Игнатова, 29

12 июня

26 июня

Игнатова, 3

12 июня

26 июня

Игнатова, 31

12 июня

26 июня

Игнатова, 33

12 июня

26 июня

Игнатова, 35

12 июня

26 июня

Игнатова, 37

12 июня

26 июня

Игнатова, 39

12 июня

26 июня

Игнатова, 4

12 июня

26 июня

Игнатова, 4/4

12 июня

26 июня

Игнатова, 41

12 июня

26 июня

Игнатова, 43

12 июня

26 июня

Игнатова, 47

12 июня

26 июня

Игнатова, 49

12 июня

26 июня

Игнатова, 5

12 июня

26 июня

Игнатова, 55

12 июня

26 июня

Игнатова, 57

12 июня

26 июня

Игнатова, 6

12 июня

26 июня

Игнатова, 6

12 июня

26 июня

Игнатова, 63/1

12 июня

26 июня

Игнатова, 65

12 июня

26 июня

Игнатова, 67

12 июня

26 июня

Игнатова, 7

12 июня

26 июня

Игнатова, 8

12 июня

26 июня

Игнатова, 9

12 июня

26 июня

Изобильная, 2

19 июня

3 июля

Индустриальная, 88

12 июня

26 июня

Индустриальная, 96

12 июня

26 июня

Калинина, 331

13 июня

26 июня

Калинина, 333/Октябрьская 179

13 июня

26 июня

Калинина, 339/3

13 июня

26 июня

Калинина, 339а

13 июня

26 июня

Калинина, 341

13 июня

26 июня

Каляева, 194 корп.а

19 июня

3 июля

Каляева, 196

19 июня

3 июля

Каляева, 198 А,Б,В,Д,З,И,К

19 июня

3 июля

Каляева, 255/ГП 1,2

19 июня

3 июля

Каляева, 259/1 литА

19 июня

3 июля

Каляева, 261 А,Б,В,Г,З

19 июня

3 июля

Камвольная, 1/А

12 июня

26 июня

Камвольная, 10

12 июня

26 июня

Камвольная, 12

12 июня

26 июня

Камвольная, 14

12 июня

26 июня

Камвольная, 18

12 июня

26 июня

Камвольная, 20

12 июня

26 июня

Камвольная, 22

12 июня

26 июня

Камвольная, 3

12 июня

26 июня

Камвольная, 3 А, А1

12 июня

26 июня

Камвольная, 7

12 июня

26 июня

Камвольная, 8

12 июня

26 июня

Карасунская, 30

12 июня

26 июня

Карасунская, 310

12 июня

26 июня

Карасунская, 44

12 июня

26 июня

Карасунская, 54

12 июня

26 июня

Карасунская, 56

12 июня

26 июня

Карасунская, 60

12 июня

26 июня

Карасунская, 66

12 июня

26 июня

Карасунская, 68

12 июня

26 июня

Карасунская, 70

12 июня

26 июня

Карасунская, 72

12 июня

26 июня

Карасунская, 74

12 июня

26 июня

Карасунская, 79

12 июня

26 июня

Карасунская, 79 корп.а

12 июня

26 июня

Карасунская, 81

12 июня

26 июня

Карасунская, 86

12 июня

26 июня

Кирова, 2

12 июня

26 июня

Кирова, 3

12 июня

26 июня

Кирова, 30

12 июня

26 июня

Кирова, 39

12 июня

26 июня

Кирова, 47

12 июня

26 июня

Кирова, 50

12 июня

26 июня

Кирова, 50 кв.31

12 июня

26 июня

Кирова, 52

12 июня

26 июня

Кирова, 58

12 июня

26 июня

Кирова, 59

12 июня

26 июня

Кирова, 6

12 июня

26 июня

Кирова, 60

12 июня

26 июня

Кирова, 7

12 июня

26 июня

Кирова, 9

12 июня

26 июня

Клиническая, 19

12 июня

26 июня

Клиническая, 5

12 июня

26 июня

Клиническая, 5/1

12 июня

26 июня

Комарова, 17

12 июня

26 июня

Комарова, 19

12 июня

26 июня

Комарова, 21/Б

12 июня

26 июня

Коммунаров, 14

12 июня

26 июня

Коммунаров, 173

13 июня

27 июня

Коммунаров, 28

12 июня

26 июня

Коммунаров, 3

12 июня

26 июня

Коммунаров, 32

12 июня

26 июня

Коммунаров, 4

12 июня

26 июня

Коммунаров, 46

12 июня

26 июня

Коммунаров, 49

12 июня

26 июня

Коммунаров, 52

12 июня

26 июня

Коммунаров, 56

12 июня

26 июня

Коммунаров, 57

12 июня

26 июня

Коммунаров, 59

12 июня

26 июня

Коммунаров, 6

12 июня

26 июня

Коммунаров, 63

12 июня

26 июня

Коммунаров, 69

12 июня

26 июня

Коммунаров, 71

12 июня

26 июня

Коммунаров, 76

12 июня

26 июня

Коммунаров, 79

12 июня

26 июня

Коммунаров, 8

12 июня

26 июня

Коммунаров, 82 В,В1

12 июня

26 июня

Коммунаров, 84

12 июня

26 июня

Комсомольская, 15

12 июня

26 июня

Комсомольская, 21

12 июня

26 июня

Комсомольская, 23

12 июня

26 июня

Комсомольская, 35

12 июня

26 июня

Комсомольская, 36

12 июня

26 июня

Комсомольская, 37 А

12 июня

26 июня

Комсомольская, 37 А, В

12 июня

26 июня

Комсомольская, 4

12 июня

26 июня

Комсомольская, 40

12 июня

26 июня

Комсомольская, 43

12 июня

26 июня

Комсомольская, 44

12 июня

26 июня

Комсомольская, 45

12 июня

26 июня

Комсомольская, 46

12 июня

26 июня

Комсомольская, 50

12 июня

26 июня

Комсомольская, 51

12 июня

26 июня

Комсомольская, 55

12 июня

26 июня

Комсомольская, 57

12 июня

26 июня

Комсомольская, 6

12 июня

26 июня

Комсомольская, 61 корп.А

12 июня

26 июня

Комсомольская, 70

12 июня

26 июня

Комсомольская, 72

12 июня

26 июня

Комсомольская, 8

12 июня

26 июня

Кондратенко, 14

12 июня

26 июня

Кондратенко, 15 А,Д

12 июня

26 июня

Кондратенко, 2

12 июня

26 июня

Кондратенко, 4

12 июня

26 июня

Кондратенко, 5

12 июня

26 июня

Кондратенко, 6 корп.1

12 июня

26 июня

Кондратенко, 6 корп.2

12 июня

26 июня

Красина, 1

12 июня

26 июня

Красина, 2

12 июня

26 июня

Красина, 2/3

12 июня

26 июня

Красина, 3/3

12 июня

26 июня

Красина, 3/4

12 июня

26 июня

Красина, 9/1 корп.1,2,3

12 июня

26 июня

Красная, 1

12 июня

26 июня

Красная, 10

12 июня

26 июня

Красная, 102 А

13 июня

26 июня

Красная, 103

13 июня

26 июня

Красная, 104

13 июня

26 июня

Красная, 108

13 июня

26 июня

Красная, 109

13 июня

26 июня

Красная, 111

13 июня

26 июня

Красная, 113

13 июня

26 июня

Красная, 118

13 июня

26 июня

Красная, 118 А

13 июня

26 июня

Красная, 120

13 июня

26 июня

Красная, 122

13 июня

26 июня

Красная, 124

13 июня

26 июня

Красная, 127

13 июня

27 июня

Красная, 129

13 июня

27 июня

Красная, 152

13 июня

26 июня

Красная, 154

13 июня

26 июня

Красная, 156

13 июня

27 июня

Красная, 16

12 июня

26 июня

Красная, 160

13 июня

27 июня

Красная, 18

12 июня

26 июня

Красная, 18 а

12 июня

26 июня

Красная, 19 Б

12 июня

26 июня

Красная, 21

12 июня

26 июня

Красная, 22

12 июня

26 июня

Красная, 23

12 июня

26 июня

Красная, 24

12 июня

26 июня

Красная, 26

12 июня

26 июня

Красная, 26

12 июня

26 июня

Красная, 27

12 июня

26 июня

Красная, 28

12 июня

26 июня

Красная, 28

12 июня

26 июня

Красная, 29

12 июня

26 июня

Красная, 31

12 июня

26 июня

Красная, 33

12 июня

26 июня

Красная, 35

12 июня

26 июня

Красная, 41

12 июня

26 июня

Красная, 42

12 июня

26 июня

Красная, 43

12 июня

26 июня

Красная, 44

12 июня

26 июня

Красная, 50

12 июня

26 июня

Красная, 52

12 июня

26 июня

Красная, 52-56

12 июня

26 июня

Красная, 55

12 июня

26 июня

Красная, 56

12 июня

26 июня

Красная, 57 А,Б,Г,Д

12 июня

26 июня

Красная, 58

12 июня

26 июня

Красная, 59

12 июня

26 июня

Красная, 6

12 июня

26 июня

Красная, 60

12 июня

26 июня

Красная, 60

12 июня

26 июня

Красная, 67

12 июня

26 июня

Красная, 68

12 июня

26 июня

Красная, 70

12 июня

26 июня

Красная, 72

12 июня

26 июня

Красная, 72/1

12 июня

26 июня

Красная, 72/2

12 июня

26 июня

Красная, 74

12 июня

26 июня

Красная, 76

12 июня

26 июня

Красная, 78

12 июня

26 июня

Красная, 8

12 июня

26 июня

Красная, 82

12 июня

26 июня

Красная, 86

12 июня

26 июня

Красная, 87/89

13 июня

26 июня

Красная, 89 В

13 июня

26 июня

Красная, 89 корп.А

13 июня

26 июня

Красная, 89/3

13 июня

26 июня

Красная, 91 А

13 июня

26 июня

Красная, 91 Б

13 июня

26 июня

Красная, 93

13 июня

26 июня

Красная/Карасунская, 74/77

12 июня

26 июня

Красноармейская, 10

12 июня

26 июня

Красноармейская, 10 корп.А

12 июня

26 июня

Красноармейская, 100

13 июня

26 июня

Красноармейская, 112

13 июня

26 июня

Красноармейская, 112/1

13 июня

26 июня

Красноармейская, 114 А

13 июня

26 июня

Красноармейская, 116/2

13 июня

26 июня

Красноармейская, 12

12 июня

26 июня

Красноармейская, 13

12 июня

26 июня

Красноармейская, 136

13 июня

27 июня

Красноармейская, 140

13 июня

27 июня

Красноармейская, 16

12 июня

26 июня

Красноармейская, 17

12 июня

26 июня

Красноармейская, 18

12 июня

26 июня

Красноармейская, 19

12 июня

26 июня

Красноармейская, 2

12 июня

26 июня

Красноармейская, 20

12 июня

26 июня

Красноармейская, 22

12 июня

26 июня

Красноармейская, 25

12 июня

26 июня

Красноармейская, 26

12 июня

26 июня

Красноармейская, 33

12 июня

26 июня

Красноармейская, 39

12 июня

26 июня

Красноармейская, 4/1

12 июня

26 июня

Красноармейская, 43

12 июня

26 июня

Красноармейская, 45

12 июня

26 июня

Красноармейская, 47

12 июня

26 июня

Красноармейская, 48

12 июня

26 июня

Красноармейская, 49

12 июня

26 июня

Красноармейская, 52

12 июня

26 июня

Красноармейская, 53

12 июня

26 июня

Красноармейская, 54

12 июня

26 июня

Красноармейская, 55/1

12 июня

26 июня

Красноармейская, 57 А,В,Д

12 июня

26 июня

Красноармейская, 58

12 июня

26 июня

Красноармейская, 6

12 июня

26 июня

Красноармейская, 60

12 июня

26 июня

Красноармейская, 7

12 июня

26 июня

Красноармейская, 75

13 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 1

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 100

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 19

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 2

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 25

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 31

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 31/1

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 4

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 44,46

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 52/1

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 52/1

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 52/2

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 58

12 июня

26 июня

Кубанская Набережная, 6

12 июня

26 июня

Кузнечная, 47

13 июня

27 июня

Кузнечная, 6

13 июня

26 июня

Курортный Поселок, 53

12 июня

26 июня

Курортный Поселок, 53/1

12 июня

26 июня

Курортный пр., 5

12 июня

26 июня

Лавочкина, 13

12 июня

26 июня

Лавочкина, 13/1,2,3

12 июня

26 июня

Лавочкина, 15

12 июня

26 июня

Лавочкина, 15/1

12 июня

26 июня

Лавочкина, 17

12 июня

26 июня

Лавочкина, 19

12 июня

26 июня

Лавочкина, 21

12 июня

26 июня

Лавочкина, 23

12 июня

26 июня

Лавочкина, 25

12 июня

26 июня

Лавочкина, 27

12 июня

26 июня

Лавочкина, 29

12 июня

26 июня

Лавочкина, 31

12 июня

26 июня

Лавочкина, 39

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Дружбы 10

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Дружбы 12/2

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Дружбы, 7

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Дружбы, 8/1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Кондратенко, 12

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 10

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 11

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 11 1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 11 2

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 11 б

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 12

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 14

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 15

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 15 1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 17

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 17 1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 19

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 2 1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 21

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 21 1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 23

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 25

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 27

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 29

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 2а

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 2б Столовая

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 3

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 31

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 33

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 35

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 4

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская 5

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская, 1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская, 1 корп.1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская, 7

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская, 9

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Октябрьская, 9 корп.1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Парковая, 1

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Советская, 33

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Советская, 50

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Советская, 50а

12 июня

26 июня

Лазурный пос., Спортивная, 33

12 июня

26 июня

Леваневского, 10

12 июня

26 июня

Леваневского, 12

12 июня

26 июня

Леваневского, 16 А,Б,Б1

12 июня

26 июня

Леваневского, 18

12 июня

26 июня

Леваневского, 185

13 июня

27 июня

Леваневского, 185 А,Б

13 июня

27 июня

Леваневского, 185а

13 июня

27 июня

Леваневского, 187

13 июня

27 июня

Леваневского, 187/1

13 июня

27 июня

Леваневского, 191

13 июня

27 июня

Леваневского, 4

12 июня

26 июня

Леваневского, 4/1

12 июня

26 июня

Ленина, 26

12 июня

26 июня

Ленина, 26 корп.а

12 июня

26 июня

Ленина, 28

12 июня

26 июня

Ленина, 40/1

12 июня

26 июня

Ленина, 44

12 июня

26 июня

Ленина, 46 А,А1,Г,К

12 июня

26 июня

Ленина, 50

12 июня

26 июня

Ленина, 51

12 июня

26 июня

Ленина, 51а

12 июня

26 июня

Ленина, 60

12 июня

26 июня

Ленина, 64

12 июня

26 июня

Ленина, 64/1

12 июня

26 июня

Ленина, 65

12 июня

26 июня

Ленина, 70

12 июня

26 июня

Ленина, 71

12 июня

26 июня

Ленина, 72

12 июня

26 июня

Ленина, 72/2

12 июня

26 июня

Ленина, 76

12 июня

26 июня

Ленина, 80

12 июня

26 июня

Ленина, 82

12 июня

26 июня

Ленина, 89

12 июня

26 июня

Ленина, 89/1

12 июня

26 июня

Ленинский пер., 20/1 корп.10

12 июня

26 июня

Ленинский пер., 20/1 корп.9

12 июня

26 июня

Ленинский пер., 6

19 июня

3 июля

Ленинский пер., 8/1

19 июня

3 июля

Магистральная, 11 корп.1

12 июня

26 июня

Магистральная, 11 корп.2

12 июня

26 июня

Магистральная, 11 корп.3

12 июня

26 июня

Мачуги, 6/1

12 июня

26 июня

Мачуги, 68/2,3,4,5,6

12 июня

26 июня

Мачуги, 70

12 июня

26 июня

Мачуги, 72

12 июня

26 июня

Мачуги, 74

12 июня

26 июня

Мачуги, 78

12 июня

26 июня

Мачуги, 78 уч,Г

12 июня

26 июня

Мачуги, 80

12 июня

26 июня

Мачуги, 80/1

12 июня

26 июня

Мачуги, 80/2

12 июня

26 июня

Мачуги, 80/3

12 июня

26 июня

Мачуги, 82

12 июня

26 июня

Меланжевая, 23 (Уральская 77/7)

12 июня

26 июня

Мира, 19

12 июня

26 июня

Мира, 23 А,В,Д,Ж

12 июня

26 июня

Мира, 25

12 июня

26 июня

Мира, 25

12 июня

26 июня

Мира, 26

12 июня

26 июня

Мира, 28

12 июня

26 июня

Мира, 32

12 июня

26 июня

Мира, 34

12 июня

26 июня

Мира, 34/1

12 июня

26 июня

Мира, 35

12 июня

26 июня

Мира, 36

12 июня

26 июня

Мира, 37

12 июня

26 июня

Мира, 39

12 июня

26 июня

Мира, 40

12 июня

26 июня

Мира, 40

12 июня

26 июня

Мира, 44

12 июня

26 июня

Мира, 45 А,Б

12 июня

26 июня

Мира, 48

12 июня

26 июня

Мира, 49

12 июня

26 июня

Мира, 50

12 июня

26 июня

Мира, 51

12 июня

26 июня

Мира, 51 корп.Г

12 июня

26 июня

Мира, 52

12 июня

26 июня

Мира, 53

12 июня

26 июня

Мира, 54

12 июня

26 июня

Мира, 55

12 июня

26 июня

Мира, 56

12 июня

26 июня

Мира, 60

12 июня

26 июня

Мира, 62

12 июня

26 июня

Мира, 64

12 июня

26 июня

Молодежная, 1

12 июня

26 июня

Молодежная, 1 стр.1

12 июня

26 июня

Молодежная, 10

12 июня

26 июня

Молодежная, 12

12 июня

26 июня

Молодежная, 14

12 июня

26 июня

Молодежная, 18

12 июня

26 июня

Молодежная, 2

12 июня

26 июня

Молодежная, 20

12 июня

26 июня

Молодежная, 22

12 июня

26 июня

Молодежная, 23 А

12 июня

26 июня

Молодежная, 23 Б

12 июня

26 июня

Молодежная, 24

12 июня

26 июня

Молодежная, 25

12 июня

26 июня

Молодежная, 3

12 июня

26 июня

Молодежная, 5

12 июня

26 июня

Невкипелого, 15

12 июня

26 июня

Невкипелого, 19

12 июня

26 июня

Невкипелого, 19/2,3,4

12 июня

26 июня

Нежинская, 6

12 июня

26 июня

Новокузнечная, 65

13 июня

27 июня

Новокузнечная, 95

13 июня

27 июня

Новороссийская, 61

12 июня

26 июня

Октябрьская (ПМР), 12/1

12 июня

26 июня

Октябрьская, 101

12 июня

26 июня

Октябрьская, 12

12 июня

26 июня

Октябрьская, 15/1

12 июня

26 июня

Октябрьская, 16

12 июня

26 июня

Октябрьская, 170

13 июня

26 июня

Октябрьская, 179

13 июня

26 июня

Октябрьская, 181/2

13 июня

26 июня

Октябрьская, 181/2 корп.1

13 июня

26 июня

Октябрьская, 181/2 корп.2

13 июня

26 июня

Октябрьская, 181/2 корп.3

13 июня

26 июня

Октябрьская, 181/2 стр.5

13 июня

26 июня

Октябрьская, 21

12 июня

26 июня

Октябрьская, 21/1

12 июня

26 июня

Октябрьская, 25

12 июня

26 июня

Октябрьская, 25А

12 июня

26 июня

Октябрьская, 27

12 июня

26 июня

Октябрьская, 29

12 июня

26 июня

Октябрьская, 31

12 июня

26 июня

Октябрьская, 44

12 июня

26 июня

Октябрьская, 57

12 июня

26 июня

Октябрьская, 59

12 июня

26 июня

Октябрьская, 66

12 июня

26 июня

Октябрьская, 67

12 июня

26 июня

Октябрьская, 70

12 июня

26 июня

Октябрьская, 74

12 июня

26 июня

Октябрьская, 8

12 июня

26 июня

Октябрьская, 80 А,Б

12 июня

26 июня

Октябрьская, 82

12 июня

26 июня

Октябрьская, 85

12 июня

26 июня

Октябрьская, 89

12 июня

26 июня

Октябрьская, 91

12 июня

26 июня

Октябрьская, 93

12 июня

26 июня

Октябрьская, 95 А

12 июня

26 июня

Октябрьская, 95 В

12 июня

26 июня

Октябрьская, 95 Е

12 июня

26 июня

Октябрьская, 97

12 июня

26 июня

Онежская, 1

12 июня

26 июня

Онежская, 11

12 июня

26 июня

Онежская, 13

12 июня

26 июня

Онежская, 14

12 июня

26 июня

Онежская, 16

12 июня

26 июня

Онежская, 18

12 июня

26 июня

Онежская, 20

12 июня

26 июня

Онежская, 22

12 июня

26 июня

Онежская, 3

12 июня

26 июня

Онежская, 5/1

12 июня

26 июня

Онежская, 6

12 июня

26 июня

Онежская, 8

12 июня

26 июня

Онежский 1-й пр., 11

12 июня

26 июня

Онежский 1-й пр., 13

12 июня

26 июня

Онежский 1-й пр., 15

12 июня

26 июня

Онежский 1-й пр., 17

12 июня

26 июня

Онежский 1-й пр., 25

12 июня

26 июня

Онежский 1-й пр., 3

12 июня

26 июня

Онежский 1-й пр., 5

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 12

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 14

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 16

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 18

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 2

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 20

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 4

12 июня

26 июня

Онежский 2-й пр., 6

12 июня

26 июня

Онежский 3-й пр., 11

12 июня

26 июня

Онежский 3-й пр., 13

12 июня

26 июня

Онежский 3-й пр., 15

12 июня

26 июня

Онежский 3-й пр., 17

12 июня

26 июня

Онежский 3-й пр., 3

12 июня

26 июня

Онежский 3-й пр., 5

12 июня

26 июня

Онежский 3-й пр., 7

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 13

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 13/1

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 17 А,Б

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 25

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 27/1

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 29

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 29/1

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 39 А,Б,Е

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 41

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 47

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 48-50

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 52 А,А1,Б,В,Д,Е,Ж

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 54

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 56

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 57/1

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 59

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 60

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 64

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 69

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 75

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 77

12 июня

26 июня

Орджоникидзе, 79

12 июня

26 июня

Парусная, 20

12 июня

26 июня

Парусная, 22

12 июня

26 июня

Пашковская, 83

13 июня

26 июня

Первомайская, 14/1

12 июня

26 июня

Первомайская, 31

12 июня

26 июня

Площадь Победы, 1

12 июня

26 июня

Полевой 16-й, 7

12 июня

26 июня

Постовая, 18

12 июня

26 июня

Постовая, 23

12 июня

26 июня

Постовая, 24 А

12 июня

26 июня

Постовая, 29

12 июня

26 июня

Постовая, 33

12 июня

26 июня

Постовая, 39

12 июня

26 июня

Постовая, 39/1

12 июня

26 июня

Постовая, 6

12 июня

26 июня

Постовая, 8

12 июня

26 июня

Приозерная, 13

12 июня

26 июня

Приозерная, 15

12 июня

26 июня

Приозерная, 17

12 июня

26 июня

Приозерная, 19

12 июня

26 июня

Приозерная, 2/1

12 июня

26 июня

Приозерная, 2/2

12 июня

26 июня

Приозерная, 9

12 июня

26 июня

Промышленная, 19

13 июня

27 июня

Промышленная, 19/1

13 июня

27 июня

Промышленная, 19/2

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/1

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/10

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/2

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/3

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/4

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/5

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/7

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/8

13 июня

27 июня

Промышленная, 21/9

13 июня

27 июня

Промышленная, 23

13 июня

27 июня

Промышленная, 23/1

13 июня

27 июня

Промышленная, 23/3

13 июня

27 июня

Промышленная, 25

13 июня

27 июня

Промышленная, 25/2

13 июня

27 июня

Промышленная, 25/3

13 июня

27 июня

Промышленная, 25/4

13 июня

27 июня

Промышленная, 25/5

13 июня

27 июня

Промышленная, 25/8

13 июня

27 июня

Промышленная, 38

13 июня

27 июня

Промышленная, 58

13 июня

27 июня

Пушкина, 11

12 июня

26 июня

Пушкина, 2/1

12 июня

26 июня

Пушкина, 36, 36/1

12 июня

26 июня

Пушкина, 38

12 июня

26 июня

Пушкина, 4

12 июня

26 июня

Пушкина, 43 Ж

12 июня

26 июня

Пушкина, 47

12 июня

26 июня

Пушкина, 49

12 июня

26 июня

Пушкина, 5

12 июня

26 июня

Пушкина, 5/1

12 июня

26 июня

Пушкина, 51

12 июня

26 июня

Пушкина, 51

12 июня

26 июня

Пушкина, 6

12 июня

26 июня

Пушкина, 9

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 100

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 104

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 106

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 110

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 125

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 127 корп.А,Б,В,Г

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 127 корп.З

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 137

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 147

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 157

13 июня

27 июня

Рашпилевская, 20/1

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 21

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 23

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 30/1

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 31

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 32

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 34

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 36

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 40

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 41

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 42

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 43

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 49

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 52/1

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 54/Гоголя, 58

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 61

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 64 Б

12 июня

26 июня

Рашпилевская, 90

13 июня

26 июня

Рашпилевская, 92 А,Б

13 июня

26 июня

Российская, 650

19 июня

3 июля

Российский пос., Тверской пр., 1

12 июня

26 июня

Российский пос., Тверской пр., 3

12 июня

26 июня

Российский пос., Тверской пр., 4

12 июня

26 июня

Российский пос., Тверской пр., 5

12 июня

26 июня

Российский пос., Тверской пр., 6

12 июня

26 июня

Российский пос., Тверской пр., 7

12 июня

26 июня

Садовая, 120 лит.А

13 июня

27 июня

Садовая, 120 лит.Б

13 июня

27 июня

Садовая, 157

13 июня

27 июня

Садовая, 157 А

13 июня

27 июня

Садовая, 157 корп.Б

13 июня

27 июня

Садовая, 161/1

13 июня

27 июня

Садовая, 161/2 корп.1

13 июня

27 июня

Садовая, 161/2 корп.2

13 июня

27 июня

Садовая, 245

12 июня

26 июня

Сахалинская, 15 корп.1

19 июня

3 июля

Сахалинская, 15 корп.2

19 июня

3 июля

Сахалинская, 15 корп.3

19 июня

3 июля

Сахалинская, 15 корп.4

19 июня

3 июля

Сахалинская, 15 корп.5

19 июня

3 июля

Сахалинская, 15 корп.6

19 июня

3 июля

Северная, 275/1

13 июня

27 июня

Северная, 279

13 июня

27 июня

Северная, 319

13 июня

27 июня

Северная, 321

13 июня

27 июня

Северная, 327

13 июня

27 июня

Северная, 347

13 июня

27 июня

Северная, 408

13 июня

27 июня

Северная, 408 Б

13 июня

27 июня

Северная, 410

13 июня

27 июня

Седина, 11

12 июня

26 июня

Седина, 159

13 июня

27 июня

Седина, 165

13 июня

27 июня

Седина, 168/1

13 июня

27 июня

Седина, 17

12 июня

26 июня

Седина, 170

13 июня

27 июня

Седина, 175

13 июня

27 июня

Седина, 177 корп.А

13 июня

27 июня

Седина, 18 А,В,Ж

12 июня

26 июня

Седина, 19

12 июня

26 июня

Седина, 2

12 июня

26 июня

Седина, 204

13 июня

27 июня

Седина, 206

13 июня

27 июня

Седина, 28

12 июня

26 июня

Седина, 28

12 июня

26 июня

Седина, 30

12 июня

26 июня

Седина, 36

12 июня

26 июня

Седина, 38

12 июня

26 июня

Седина, 4

12 июня

26 июня

Седина, 46

12 июня

26 июня

Седина, 49

12 июня

26 июня

Седина, 50

12 июня

26 июня

Седина, 51/1

12 июня

26 июня

Седина, 54

12 июня

26 июня

Седина, 6

12 июня

26 июня

Седина, 8

12 июня

26 июня

Селезнева, 100

12 июня

26 июня

Селезнева, 104

12 июня

26 июня

Селезнева, 106

12 июня

26 июня

Селезнева, 108

12 июня

26 июня

Селезнева, 110

12 июня

26 июня

Селезнева, 112

12 июня

26 июня

Селезнева, 114

12 июня

26 июня

Селезнева, 114а

12 июня

26 июня

Селезнева, 116

12 июня

26 июня

Селезнева, 118

12 июня

26 июня

Селезнева, 120

12 июня

26 июня

Селезнева, 122

12 июня

26 июня

Селезнева, 124

12 июня

26 июня

Селезнева, 126

12 июня

26 июня

Селезнева, 128

12 июня

26 июня

Селезнева, 130

12 июня

26 июня

Селезнева, 132

12 июня

26 июня

Селезнева, 134

12 июня

26 июня

Селезнева, 136

12 июня

26 июня

Селезнева, 136/1

12 июня

26 июня

Селезнева, 138

12 июня

26 июня

Селезнева, 140

12 июня

26 июня

Селезнева, 142

12 июня

26 июня

Селезнева, 144

12 июня

26 июня

Селезнева, 146

12 июня

26 июня

Селезнева, 150

12 июня

26 июня

Селезнева, 152

12 июня

26 июня

Селезнева, 154

12 июня

26 июня

Селезнева, 156

12 июня

26 июня

Селезнева, 158

12 июня

26 июня

Селезнева, 160

12 июня

26 июня

Селезнева, 162

12 июня

26 июня

Селезнева, 164

12 июня

26 июня

Селезнева, 166

12 июня

26 июня

Селезнева, 168

12 июня

26 июня

Селезнева, 170

12 июня

26 июня

Селезнева, 172

12 июня

26 июня

Селезнева, 174

12 июня

26 июня

Селезнева, 176

12 июня

26 июня

Селезнева, 180

12 июня

26 июня

Селезнева, 182

12 июня

26 июня

Селезнева, 184

12 июня

26 июня

Селезнева, 186

12 июня

26 июня

Селезнева, 188

12 июня

26 июня

Селезнева, 190

12 июня

26 июня

Селезнева, 192

12 июня

26 июня

Селезнева, 196

12 июня

26 июня

Селезнева, 197

12 июня

26 июня

Селезнева, 198

12 июня

26 июня

Селезнева, 198

12 июня

26 июня

Селезнева, 200

12 июня

26 июня

Селезнева, 200/1

12 июня

26 июня

Селезнева, 202

12 июня

26 июня

Селезнева, 204/1

12 июня

26 июня

Селезнева, 206

12 июня

26 июня

Селезнева, 210

12 июня

26 июня

Селезнева, 212

12 июня

26 июня

Селезнева, 214

12 июня

26 июня

Селезнева, 216

12 июня

26 июня

Селезнева, 220

12 июня

26 июня

Селезнева, 242

12 июня

26 июня

Селезнева, 244 А,Б,Д

12 июня

26 июня

Селезнева, 246

12 июня

26 июня

Селезнева, 60

12 июня

26 июня

Селезнева, 70

12 июня

26 июня

Селезнева, 72

12 июня

26 июня

Селезнева, 78

12 июня

26 июня

Селезнева, 80

12 июня

26 июня

Селезнева, 84

12 июня

26 июня

Селезнева, 86

12 июня

26 июня

Селезнева, 88

12 июня

26 июня

Селезнева, 90

12 июня

26 июня

Селезнева, 92

12 июня

26 июня

Селезнева, 94

12 июня

26 июня

Селезнева, 96

12 июня

26 июня

Селезнева, 98

12 июня

26 июня

Симферопольская, 1

12 июня

26 июня

Симферопольская, 1

12 июня

26 июня

Симферопольская, 12

12 июня

26 июня

Симферопольская, 14

12 июня

26 июня

Симферопольская, 16

12 июня

26 июня

Симферопольская, 18

12 июня

26 июня

Симферопольская, 24

12 июня

26 июня

Симферопольская, 26

12 июня

26 июня

Симферопольская, 28

12 июня

26 июня

Симферопольская, 3

12 июня

26 июня

Симферопольская, 30/1

12 июня

26 июня

Симферопольская, 30/2

12 июня

26 июня

Симферопольская, 30/3

12 июня

26 июня

Симферопольская, 32

12 июня

26 июня

Симферопольская, 34

12 июня

26 июня

Симферопольская, 34а

12 июня

26 июня

Симферопольская, 36

12 июня

26 июня

Симферопольская, 38

12 июня

26 июня

Симферопольская, 38 А

12 июня

26 июня

Симферопольская, 4

12 июня

26 июня

Симферопольская, 4/1

12 июня

26 июня

Симферопольская, 40

12 июня

26 июня

Симферопольская, 42

12 июня

26 июня

Симферопольская, 44

12 июня

26 июня

Симферопольская, 48

12 июня

26 июня

Симферопольская, 50 А,В

12 июня

26 июня

Симферопольская, 54

12 июня

26 июня

Симферопольская, 56

12 июня

26 июня

Симферопольская, 56/1

12 июня

26 июня

Симферопольская, 58

12 июня

26 июня

Симферопольская, 58/3

12 июня

26 июня

Симферопольская, 6/1

12 июня

26 июня

Симферопольская, 62

12 июня

26 июня

Симферопольская, 8

12 июня

26 июня

Симферопольская, 9

12 июня

26 июня

Советская, 14

12 июня

26 июня

Советская, 39

12 июня

26 июня

Советская, 49

12 июня

26 июня

Советская, 51

12 июня

26 июня

Советская, 57

12 июня

26 июня

Советская, 58

12 июня

26 июня

Советская, 60 а,б

12 июня

26 июня

Советская, 62

12 июня

26 июня

Сормовская, 1/3

12 июня

26 июня

Сормовская, 1/3 корп.1

12 июня

26 июня

Сормовская, 1/3 Литер 1.1

12 июня

26 июня

Сормовская, 1/5

12 июня

26 июня

Сормовская, 1/6

12 июня

26 июня

Сормовская, 10 корп.а

12 июня

26 июня

Сормовская, 10 корп.АБ

12 июня

26 июня

Сормовская, 10 корп.б

12 июня

26 июня

Сормовская, 10 корп.в

12 июня

26 июня

Сормовская, 10 корп.г

12 июня

26 июня

Сормовская, 10 корп.е

12 июня

26 июня

Сормовская, 10/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 10/2

12 июня

26 июня

Сормовская, 10/7

12 июня

26 июня

Сормовская, 10/А,а,З,Б,Г,Д,Ж

12 июня

26 июня

Сормовская, 102

12 июня

26 июня

Сормовская, 104

12 июня

26 июня

Сормовская, 106

12 июня

26 июня

Сормовская, 108

12 июня

26 июня

Сормовская, 108/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 108/2

12 июня

26 июня

Сормовская, 108/2 пристройка

12 июня

26 июня

Сормовская, 108/3

12 июня

26 июня

Сормовская, 11

12 июня

26 июня

Сормовская, 110

12 июня

26 июня

Сормовская, 110/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 110/4

12 июня

26 июня

Сормовская, 112

12 июня

26 июня

Сормовская, 112а

12 июня

26 июня

Сормовская, 114

12 июня

26 июня

Сормовская, 114а

12 июня

26 июня

Сормовская, 116

12 июня

26 июня

Сормовская, 116/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 116/15

12 июня

26 июня

Сормовская, 116/16

12 июня

26 июня

Сормовская, 116/17

12 июня

26 июня

Сормовская, 116/2

12 июня

26 июня

Сормовская, 116/4

12 июня

26 июня

Сормовская, 116а

12 июня

26 июня

Сормовская, 118

12 июня

26 июня

Сормовская, 12

12 июня

26 июня

Сормовская, 12/11

12 июня

26 июня

Сормовская, 12/2

12 июня

26 июня

Сормовская, 12/3

12 июня

26 июня

Сормовская, 12/4

12 июня

26 июня

Сормовская, 12/5

12 июня

26 июня

Сормовская, 12/6

12 июня

26 июня

Сормовская, 12/7

12 июня

26 июня

Сормовская, 120

12 июня

26 июня

Сормовская, 120/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 122

12 июня

26 июня

Сормовская, 126

12 июня

26 июня

Сормовская, 12а

12 июня

26 июня

Сормовская, 12б

12 июня

26 июня

Сормовская, 13

12 июня

26 июня

Сормовская, 14

12 июня

26 июня

Сормовская, 15

12 июня

26 июня

Сормовская, 16

12 июня

26 июня

Сормовская, 163

12 июня

26 июня

Сормовская, 165

12 июня

26 июня

Сормовская, 167

12 июня

26 июня

Сормовская, 169

12 июня

26 июня

Сормовская, 17

12 июня

26 июня

Сормовская, 171

12 июня

26 июня

Сормовская, 173

12 июня

26 июня

Сормовская, 175 корп.1

12 июня

26 июня

Сормовская, 175 корп.2

12 июня

26 июня

Сормовская, 177

12 июня

26 июня

Сормовская, 179/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 18

12 июня

26 июня

Сормовская, 181

12 июня

26 июня

Сормовская, 183

12 июня

26 июня

Сормовская, 185

12 июня

26 июня

Сормовская, 187

12 июня

26 июня

Сормовская, 189

12 июня

26 июня

Сормовская, 19

12 июня

26 июня

Сормовская, 191

12 июня

26 июня

Сормовская, 191/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 193

12 июня

26 июня

Сормовская, 193/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 195

12 июня

26 июня

Сормовская, 197

12 июня

26 июня

Сормовская, 197/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 199

12 июня

26 июня

Сормовская, 2 маг.

12 июня

26 июня

Сормовская, 2/2

12 июня

26 июня

Сормовская, 20

12 июня

26 июня

Сормовская, 201

12 июня

26 июня

Сормовская, 202/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 202/2

12 июня

26 июня

Сормовская, 203

12 июня

26 июня

Сормовская, 204

12 июня

26 июня

Сормовская, 204/5

12 июня

26 июня

Сормовская, 204/7

12 июня

26 июня

Сормовская, 204А

12 июня

26 июня

Сормовская, 204Б

12 июня

26 июня

Сормовская, 205

12 июня

26 июня

Сормовская, 208

12 июня

26 июня

Сормовская, 208 корп.1

12 июня

26 июня

Сормовская, 208 корп.2

12 июня

26 июня

Сормовская, 21

12 июня

26 июня

Сормовская, 210

12 июня

26 июня

Сормовская, 212

12 июня

26 июня

Сормовская, 214

12 июня

26 июня

Сормовская, 216

12 июня

26 июня

Сормовская, 218

12 июня

26 июня

Сормовская, 22

12 июня

26 июня

Сормовская, 23

12 июня

26 июня

Сормовская, 24

12 июня

26 июня

Сормовская, 25

12 июня

26 июня

Сормовская, 26

12 июня

26 июня

Сормовская, 27

12 июня

26 июня

Сормовская, 28

12 июня

26 июня

Сормовская, 29

12 июня

26 июня

Сормовская, 30

12 июня

26 июня

Сормовская, 31

12 июня

26 июня

Сормовская, 32

12 июня

26 июня

Сормовская, 32/2

12 июня

26 июня

Сормовская, 33

12 июня

26 июня

Сормовская, 35

12 июня

26 июня

Сормовская, 5

12 июня

26 июня

Сормовская, 5/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 5/8

12 июня

26 июня

Сормовская, 7

12 июня

26 июня

Сормовская, 7 Б

12 июня

26 июня

Сормовская, 7/3

12 июня

26 июня

Сормовская, 7/6

12 июня

26 июня

Сормовская, 7/6Б

12 июня

26 июня

Сормовская, 9

12 июня

26 июня

Сормовская, 9/1

12 июня

26 июня

Сормовская, 9/2

12 июня

26 июня

Средняя, 21/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 119

12 июня

26 июня

Ставропольская, 121

12 июня

26 июня

Ставропольская, 123

12 июня

26 июня

Ставропольская, 123/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 123/3

12 июня

26 июня

Ставропольская, 123а

12 июня

26 июня

Ставропольская, 123г

12 июня

26 июня

Ставропольская, 125

12 июня

26 июня

Ставропольская, 125/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 125/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 125/3

12 июня

26 июня

Ставропольская, 125/4

12 июня

26 июня

Ставропольская, 125/5

12 июня

26 июня

Ставропольская, 127

12 июня

26 июня

Ставропольская, 129

12 июня

26 июня

Ставропольская, 131

12 июня

26 июня

Ставропольская, 131/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 133

12 июня

26 июня

Ставропольская, 133/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 135

12 июня

26 июня

Ставропольская, 135/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 135/4

12 июня

26 июня

Ставропольская, 135/9

12 июня

26 июня

Ставропольская, 137

12 июня

26 июня

Ставропольская, 137а

12 июня

26 июня

Ставропольская, 149

12 июня

26 июня

Ставропольская, 149

12 июня

26 июня

Ставропольская, 149а

12 июня

26 июня

Ставропольская, 151

12 июня

26 июня

Ставропольская, 151а

12 июня

26 июня

Ставропольская, 153

12 июня

26 июня

Ставропольская, 155

12 июня

26 июня

Ставропольская, 155

12 июня

26 июня

Ставропольская, 155/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 155/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 157

12 июня

26 июня

Ставропольская, 157/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 159

12 июня

26 июня

Ставропольская, 159/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 161

12 июня

26 июня

Ставропольская, 163

12 июня

26 июня

Ставропольская, 163/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 165

12 июня

26 июня

Ставропольская, 167

12 июня

26 июня

Ставропольская, 169

12 июня

26 июня

Ставропольская, 171

12 июня

26 июня

Ставропольская, 173

12 июня

26 июня

Ставропольская, 175

12 июня

26 июня

Ставропольская, 177

12 июня

26 июня

Ставропольская, 177/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 179

12 июня

26 июня

Ставропольская, 179 корп.А

12 июня

26 июня

Ставропольская, 179/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 179/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 181

12 июня

26 июня

Ставропольская, 183

12 июня

26 июня

Ставропольская, 183/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 183/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 183/3

12 июня

26 июня

Ставропольская, 183/б

12 июня

26 июня

Ставропольская, 183а

12 июня

26 июня

Ставропольская, 185

12 июня

26 июня

Ставропольская, 187

12 июня

26 июня

Ставропольская, 189

12 июня

26 июня

Ставропольская, 193

12 июня

26 июня

Ставропольская, 195

12 июня

26 июня

Ставропольская, 197

12 июня

26 июня

Ставропольская, 199

12 июня

26 июня

Ставропольская, 201

12 июня

26 июня

Ставропольская, 203

12 июня

26 июня

Ставропольская, 205

12 июня

26 июня

Ставропольская, 207

12 июня

26 июня

Ставропольская, 209

12 июня

26 июня

Ставропольская, 213

12 июня

26 июня

Ставропольская, 215/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 215/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 217

12 июня

26 июня

Ставропольская, 217 корп.1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 217/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 217/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 221

12 июня

26 июня

Ставропольская, 221/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 221/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 222

12 июня

26 июня

Ставропольская, 222/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 222/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 224

12 июня

26 июня

Ставропольская, 224/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 224/2

12 июня

26 июня

Ставропольская, 226

12 июня

26 июня

Ставропольская, 226/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 228

12 июня

26 июня

Ставропольская, 230

12 июня

26 июня

Ставропольская, 232

12 июня

26 июня

Ставропольская, 232 А

12 июня

26 июня

Ставропольская, 232 б

12 июня

26 июня

Ставропольская, 232 корп.1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 234

12 июня

26 июня

Ставропольская, 236

12 июня

26 июня

Ставропольская, 236а

12 июня

26 июня

Ставропольская, 238

12 июня

26 июня

Ставропольская, 240

12 июня

26 июня

Ставропольская, 242

12 июня

26 июня

Ставропольская, 244

12 июня

26 июня

Ставропольская, 246

12 июня

26 июня

Ставропольская, 248

12 июня

26 июня

Ставропольская, 248 корп.А

12 июня

26 июня

Ставропольская, 250

12 июня

26 июня

Ставропольская, 252

12 июня

26 июня

Ставропольская, 252а

12 июня

26 июня

Ставропольская, 254

12 июня

26 июня

Ставропольская, 254/1

12 июня

26 июня

Ставропольская, 256

12 июня

26 июня

Ставропольская, 258

12 июня

26 июня

Ставропольская, 260

12 июня

26 июня

Ставропольская, 262

12 июня

26 июня

Ставропольская, 264

12 июня

26 июня

Ставропольская, 266

12 июня

26 июня

Ставропольская, 268

12 июня

26 июня

Ставропольская/ВНС

12 июня

26 июня

Старокубанская, 101

12 июня

26 июня

Старокубанская, 103

12 июня

26 июня

Старокубанская, 105

12 июня

26 июня

Старокубанская, 109

12 июня

26 июня

Старокубанская, 111

12 июня

26 июня

Старокубанская, 113

12 июня

26 июня

Старокубанская, 114

12 июня

26 июня

Старокубанская, 114/1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 115

12 июня

26 июня

Старокубанская, 115/1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 116

12 июня

26 июня

Старокубанская, 116а

12 июня

26 июня

Старокубанская, 117

12 июня

26 июня

Старокубанская, 118 А, Д, Е

12 июня

26 июня

Старокубанская, 119

12 июня

26 июня

Старокубанская, 120

12 июня

26 июня

Старокубанская, 121

12 июня

26 июня

Старокубанская, 123

12 июня

26 июня

Старокубанская, 123/1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 123/2

12 июня

26 июня

Старокубанская, 123/А, корп.1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 124

12 июня

26 июня

Старокубанская, 124 корп.1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 125

12 июня

26 июня

Старокубанская, 127

12 июня

26 июня

Старокубанская, 129

12 июня

26 июня

Старокубанская, 131

12 июня

26 июня

Старокубанская, 131/1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 137 корп.1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 137 корп.2

12 июня

26 июня

Старокубанская, 137/1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 137/1 корп.1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 139

12 июня

26 июня

Старокубанская, 139/1

12 июня

26 июня

Старокубанская, 141

12 июня

26 июня

Старокубанская, 95

12 июня

26 июня

Старокубанская, 97

12 июня

26 июня

Старокубанская, 99

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 107

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 109

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 113

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 113/1

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 60

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 62

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 64

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 95

12 июня

26 июня

Стасова 2-й пр., 97

12 июня

26 июня

Стасова, 140

12 июня

26 июня

Стасова, 141

12 июня

26 июня

Стасова, 142

12 июня

26 июня

Стасова, 143

12 июня

26 июня

Стасова, 143а

12 июня

26 июня

Стасова, 144

12 июня

26 июня

Стасова, 145

12 июня

26 июня

Стасова, 145а

12 июня

26 июня

Стасова, 145б

12 июня

26 июня

Стасова, 146

12 июня

26 июня

Стасова, 147

12 июня

26 июня

Стасова, 148

12 июня

26 июня

Стасова, 149

12 июня

26 июня

Стасова, 149а

12 июня

26 июня

Стасова, 149б

12 июня

26 июня

Стасова, 150

12 июня

26 июня

Стасова, 151

12 июня

26 июня

Стасова, 152

12 июня

26 июня

Стасова, 153

12 июня

26 июня

Стасова, 155

12 июня

26 июня

Стасова, 156

12 июня

26 июня

Стасова, 157

12 июня

26 июня

Стасова, 157/1

12 июня

26 июня

Стасова, 158

12 июня

26 июня

Стасова, 159/1

12 июня

26 июня

Стасова, 159/2

12 июня

26 июня

Стасова, 159/5

12 июня

26 июня

Стасова, 160

12 июня

26 июня

Стасова, 161

12 июня

26 июня

Стасова, 162 корп.а

12 июня

26 июня

Стасова, 163

12 июня

26 июня

Стасова, 164

12 июня

26 июня

Стасова, 165

12 июня

26 июня

Стасова, 166

12 июня

26 июня

Стасова, 167

12 июня

26 июня

Стасова, 167/3

12 июня

26 июня

Стасова, 168

12 июня

26 июня

Стасова, 174/1

12 июня

26 июня

Стасова, 174/2

12 июня

26 июня

Стасова, 175

12 июня

26 июня

Стасова, 177 А

12 июня

26 июня

Стасова, 177 Г

12 июня

26 июня

Стасова, 179

12 июня

26 июня

Стасова, 180

12 июня

26 июня

Стасова, 180/1

12 июня

26 июня

Стасова, 181

12 июня

26 июня

Стасова, 182

12 июня

26 июня

Стасова, 183

12 июня

26 июня

Стасова, 183/1

12 июня

26 июня

Стасова, 183/2

12 июня

26 июня

Стасова, 185

12 июня

26 июня

Стасова, 185

12 июня

26 июня

Стасова, 185/1

12 июня

26 июня

Стасова, 187

12 июня

26 июня

Суворова, 2/2

12 июня

26 июня

Суворова, 49

12 июня

26 июня

Суворова, 53

12 июня

26 июня

Суворова, 57 А

12 июня

26 июня

Суворова, 57 Б

12 июня

26 июня

Театральная пл., 2

13 июня

26 июня

Текстильная, 4

12 июня

26 июня

Текстильная, 4/3

12 июня

26 июня

Тепличная, 11

19 июня

3 июля

Тепличная, 15

19 июня

3 июля

Тепличная, 16/1

19 июня

3 июля

Тепличная, 18

19 июня

3 июля

Тепличная, 19/1

19 июня

3 июля

Тепличная, 2

19 июня

3 июля

Тепличная, 2 корп.2

19 июня

3 июля

Тепличная, 20

19 июня

3 июля

Тепличная, 22

19 июня

3 июля

Тепличная, 24

19 июня

3 июля

Тепличная, 25

19 июня

3 июля

Тепличная, 26

19 июня

3 июля

Тепличная, 28

19 июня

3 июля

Тепличная, 30

19 июня

3 июля

Тепличная, 32

19 июня

3 июля

Тепличная, 34

19 июня

3 июля

Тепличная, 36

19 июня

3 июля

Тепличная, 38

19 июня

3 июля

Тепличная, 40

19 июня

3 июля

Тепличная, 42

19 июня

3 июля

Тепличная, 44

19 июня

3 июля

Тепличная, 46

19 июня

3 июля

Тепличная, 48

19 июня

3 июля

Тепличная, 50

19 июня

3 июля

Тепличная, 52

19 июня

3 июля

Тепличная, 54

19 июня

3 июля

Тепличная, 56

19 июня

3 июля

Тепличная, 56/2

19 июня

3 июля

Тепличная, 58

19 июня

3 июля

Тепличная, 60

19 июня

3 июля

Тепличная, 62

19 июня

3 июля

Тепличная, 64

19 июня

3 июля

Тракторный пер., 1

12 июня

26 июня

Тракторный пер., 6

12 июня

26 июня

Трамвайная, 15/2

12 июня

26 июня

Трамвайная, 21

12 июня

26 июня

Трамвайная, 32а

12 июня

26 июня

Трамвайная, 44

12 июня

26 июня

Трамвайная, 44а

12 июня

26 июня

Трамвайная, 80

12 июня

26 июня

Трамвайная, 80/1

12 июня

26 июня

Трамвайная, 80/3

12 июня

26 июня

Трамвайная, 82

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 1

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 12

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 13

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 14/1

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 15

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 17

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 18

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 19

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 19/1

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 19/2

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 20

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 21

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 22

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 23

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 24

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 25

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 26

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 27

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 28

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 3/1

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 30

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 34

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 36

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 38

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 38/1

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 40

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 42

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 44

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 46

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 48

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 5

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 50

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 6

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 62/А корп.1

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 62/А корп.2

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 62/А корп.3

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 7

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 7/1

12 июня

26 июня

Трудовой Славы, 8

12 июня

26 июня

Тюляева, 1

12 июня

26 июня

Тюляева, 10

12 июня

26 июня

Тюляева, 11

12 июня

26 июня

Тюляева, 12

12 июня

26 июня

Тюляева, 13

12 июня

26 июня

Тюляева, 14

12 июня

26 июня

Тюляева, 15

12 июня

26 июня

Тюляева, 16/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 16/2

12 июня

26 июня

Тюляева, 16а

12 июня

26 июня

Тюляева, 18

12 июня

26 июня

Тюляева, 19/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 19/2

12 июня

26 июня

Тюляева, 19/3

12 июня

26 июня

Тюляева, 1а

12 июня

26 июня

Тюляева, 2

12 июня

26 июня

Тюляева, 2/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 2/2

12 июня

26 июня

Тюляева, 20

12 июня

26 июня

Тюляева, 21

12 июня

26 июня

Тюляева, 21 А

12 июня

26 июня

Тюляева, 22

12 июня

26 июня

Тюляева, 25

12 июня

26 июня

Тюляева, 29

12 июня

26 июня

Тюляева, 2а

12 июня

26 июня

Тюляева, 3

12 июня

26 июня

Тюляева, 3/2

12 июня

26 июня

Тюляева, 31

12 июня

26 июня

Тюляева, 33

12 июня

26 июня

Тюляева, 35

12 июня

26 июня

Тюляева, 37/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 37/2

12 июня

26 июня

Тюляева, 39

12 июня

26 июня

Тюляева, 39а

12 июня

26 июня

Тюляева, 4

12 июня

26 июня

Тюляева, 4/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 4/2

12 июня

26 июня

Тюляева, 5

12 июня

26 июня

Тюляева, 6/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 6/2

12 июня

26 июня

Тюляева, 6/2 Д

12 июня

26 июня

Тюляева, 7

12 июня

26 июня

Тюляева, 7/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 8

12 июня

26 июня

Тюляева, 8/1

12 июня

26 июня

Тюляева, 9

12 июня

26 июня

Тюляева, 9/1

12 июня

26 июня

Уральская, 102

12 июня

26 июня

Уральская, 104

12 июня

26 июня

Уральская, 111

12 июня

26 июня

Уральская, 111/1

12 июня

26 июня

Уральская, 111/2

12 июня

26 июня

Уральская, 111/4

12 июня

26 июня

Уральская, 113

12 июня

26 июня

Уральская, 115

12 июня

26 июня

Уральская, 115/1

12 июня

26 июня

Уральская, 117

12 июня

26 июня

Уральская, 119

12 июня

26 июня

Уральская, 119/1

12 июня

26 июня

Уральская, 119/2

12 июня

26 июня

Уральская, 121

12 июня

26 июня

Уральская, 121

12 июня

26 июня

Уральская, 129

12 июня

26 июня

Уральская, 146

12 июня

26 июня

Уральская, 148

12 июня

26 июня

Уральская, 148 А а//1

12 июня

26 июня

Уральская, 148/1

12 июня

26 июня

Уральская, 150

12 июня

26 июня

Уральская, 152

12 июня

26 июня

Уральская, 152/1

12 июня

26 июня

Уральская, 152/4

12 июня

26 июня

Уральская, 152/7

12 июня

26 июня

Уральская, 154 корп.1-2

12 июня

26 июня

Уральская, 154/3

12 июня

26 июня

Уральская, 155/2

12 июня

26 июня

Уральская, 156

12 июня

26 июня

Уральская, 158

12 июня

26 июня

Уральская, 158/1

12 июня

26 июня

Уральская, 158/2

12 июня

26 июня

Уральская, 158/3

12 июня

26 июня

Уральская, 158/4

12 июня

26 июня

Уральская, 160

12 июня

26 июня

Уральская, 162

12 июня

26 июня

Уральская, 162/4

12 июня

26 июня

Уральская, 162/7

12 июня

26 июня

Уральская, 164

12 июня

26 июня

Уральская, 166/2

12 июня

26 июня

Уральская, 166/3

12 июня

26 июня

Уральская, 168

12 июня

26 июня

Уральская, 170

12 июня

26 июня

Уральская, 170

12 июня

26 июня

Уральская, 172

12 июня

26 июня

Уральская, 174

12 июня

26 июня

Уральская, 176

12 июня

26 июня

Уральская, 178

12 июня

26 июня

Уральская, 180

12 июня

26 июня

Уральская, 182

12 июня

26 июня

Уральская, 184

12 июня

26 июня

Уральская, 184/2

12 июня

26 июня

Уральская, 186

12 июня

26 июня

Уральская, 188

12 июня

26 июня

Уральская, 190

12 июня

26 июня

Уральская, 192

12 июня

26 июня

Уральская, 194

12 июня

26 июня

Уральская, 196

12 июня

26 июня

Уральская, 198

12 июня

26 июня

Уральская, 198

12 июня

26 июня

Уральская, 198/1

12 июня

26 июня

Уральская, 200

12 июня

26 июня

Уральская, 202

12 июня

26 июня

Уральская, 204

12 июня

26 июня

Уральская, 206

12 июня

26 июня

Уральская, 208

12 июня

26 июня

Уральская, 210

12 июня

26 июня

Уральская, 212/4

12 июня

26 июня

Уральская, 212/9/10

12 июня

26 июня

Уральская, 214, 214/А

12 июня

26 июня

Уральская, 214/3

12 июня

26 июня

Уральская, 71

12 июня

26 июня

Уральская, 71 корп.1

12 июня

26 июня

Уральская, 71 корп.2

12 июня

26 июня

Уральская, 71 корп.3

12 июня

26 июня

Уральская, 75 корп.1

12 июня

26 июня

Уральская, 75 корп.2

12 июня

26 июня

Уральская, 75 лит.1

12 июня

26 июня

Уральская, 81 корп.Б

12 июня

26 июня

Уральская, 81/2

12 июня

26 июня

Уральская, 81А общ.

12 июня

26 июня

Уральская, 96

12 июня

26 июня

Участок, 35 корп.3

12 июня

26 июня

Фабричная, 5

12 июня

26 июня

Фадеева, 329

12 июня

26 июня

Фадеева, 413

12 июня

26 июня

Фадеева, 415

12 июня

26 июня

Фадеева, 417

12 июня

26 июня

Фадеева, 419

12 июня

26 июня

Фадеева, 421

12 июня

26 июня

Фадеева, 423

12 июня

26 июня

Фрунзе, 20

12 июня

26 июня

Фрунзе, 20 корп.А

12 июня

26 июня

Фрунзе, 22

12 июня

26 июня

Фрунзе, 25

12 июня

26 июня

Фрунзе, 61

12 июня

26 июня

Фрунзе, 61а

12 июня

26 июня

Фрунзе, 65

12 июня

26 июня

Фрунзе, 67 А,А1,В,В1

12 июня

26 июня

Хабаровская, 77

12 июня

26 июня

Центральная, 18/1

12 июня

26 июня

Центральная, 20/1

12 июня

26 июня

Чапаева, 104

12 июня

26 июня

Чапаева, 82

12 июня

26 июня

Чапаева, 85/1

12 июня

26 июня

Чапаева, 89

12 июня

26 июня

Чапаева, 91

12 июня

26 июня

Чапаева, 92

12 июня

26 июня

Чапаева, 94

12 июня

26 июня

Чкалова, 11

12 июня

26 июня

Чкалова, 8

12 июня

26 июня

Юннатов, 10

12 июня

26 июня

Юннатов, 18

12 июня

26 июня

Юннатов, 23

12 июня

26 июня

Юннатов, 33

12 июня

26 июня

Янковского, 137

13 июня

27 июня

Янковского, 149

13 июня

27 июня

Янковского, 15

12 июня

26 июня

Янковского, 151

13 июня

27 июня

Янковского, 155а

13 июня

27 июня

Янковского, 157

13 июня

27 июня

Янковского, 169

13 июня

27 июня

Янковского, 17

12 июня

26 июня

Ранее Юга.ру писали об отключениях горячей в Краснодаре в мае-июне, список адресов можно увидеть здесь.

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