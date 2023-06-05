В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду. Публикуем список более 1700 адресов
В Краснодаре из-за проведения работ по замене труб и модернизации котельных в июне без горячей воды останутся жители более 1700 многоэтажек
В «Краснодартеплоэнерго» рассказали о масштабном отключении горячей воды в Краснодаре с 12 июня. В компании пояснили, что тепловики будут проводить профилактические работы. Больше всего отключение затронет жителей ПМР, КМР, ГМР, ЧМР и центра города.
12 июня начнут работы в Комсомольском микрорайоне, они продлятся до 25 числа. Специалисты должны уложить новую трубу на участке больше 1500 м. По прогнозам компании, ситуация с водоснабжением в районе улучшится.
Помимо больших труб в городе заменят внутриквартальные — больше тысячи метров новых под землей уже уложили, сообщают тепловики. Обещают улучшить и внешний вид сетей, специалисты должны обновить 34 тысячи метров «воздушных» труб, четыре тысячи уже заменили.
В 40 котельных Краснодара заменят котлы и автоматику. Упор, по словам тепловиков, делают на центр города, работы проведут в котельных на ул. Пушкина, Мира и Октябрьской.
Без горячей воды в июне останутся жители почти половины многоэтажек Краснодара. Где-то подачу ресурса прекратят 12 июня, в других районах — 13 и 19 июня.
Где и когда отключат воду
|
Адрес дома
|
Дата начала
профилактики
|
Дата окончания
|
1 Мая (ПМР), 65
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 67
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 69
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 71
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 71/1
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 71/2
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 71/3
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 75
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая (ПМР), 75/1
|
12 июня
|
26 июня
|
1 Мая, 580 корп.2
|
19 июня
|
3 июля
|
1 Мая, 580/3
|
19 июня
|
3 июля
|
1 Мая, 73
|
12 июня
|
26 июня
|
16-й Полевой участок, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
16-й Полевой участок, 7 прач.
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 21/1
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 4/1
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 6/1
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 6/2
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 8/1
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 8/2
|
12 июня
|
26 июня
|
2-й Пятилетки, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 10/1
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 10/2
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 11/2
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 2/1
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 9/1
|
12 июня
|
26 июня
|
30 Иркутской Дивизии, 9/2
|
12 июня
|
26 июня
|
40-летия Победы, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
40-летия Победы, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
40-летия Победы, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
40-летия Победы, 14/2
|
12 июня
|
26 июня
|
40-летия Победы, ДК ЗИП
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 100
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 102
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 102А
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 104
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 104
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 104а
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 106
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 106а
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 108
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 110
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 110/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 114
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 115
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 116 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 116 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 118
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 95
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 96
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 97
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 98
|
12 июня
|
26 июня
|
Айвазовского, 98а
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 10а
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 12а
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 14а
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 2, 2А
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 2/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 4/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 4/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 53
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Алтайская, 8а
|
12 июня
|
26 июня
|
Базовская, 169
|
13 июня
|
27 июня
|
Белорусская, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Белорусская, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Береговая, 144
|
12 июня
|
26 июня
|
Береговая, 2 корп.1
|
19 июня
|
3 июля
|
Береговая, 2 корп.2
|
19 июня
|
3 июля
|
Бершанской, 347 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/10
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/11
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/5
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/6
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/7
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/8
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 347/9
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 372
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 402
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 402/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 402/Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 404
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 404/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 406
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 408
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 408/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Бершанской, 410
|
12 июня
|
26 июня
|
Бигдая, 11
|
19 июня
|
3 июля
|
Бигдая, 12
|
19 июня
|
3 июля
|
Благоева, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 10/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 13/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 13/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 17/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 2/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 21/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 21/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 24
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 24 общ.
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 24/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 29 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 29 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 38
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 46
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 48
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 7/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 8/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Благоева, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Бородинская, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Буденного, 129
|
13 июня
|
26 июня
|
Буденного, 143 корп.А
|
13 июня
|
26 июня
|
Буденного, 182
|
13 июня
|
27 июня
|
Бургасская, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 23а
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 37
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 37/6
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 43
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 56
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 63
|
12 июня
|
26 июня
|
Бургасская, 65
|
12 июня
|
26 июня
|
Волжская, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Волжская, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Волховская, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Волховская, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Волховская, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Волховская, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Выставочная, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 20/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 22а
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 23/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 29/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 37
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 41
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 43
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 45
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 47
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 51
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 57
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 59
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 61
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 63
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 65
|
12 июня
|
26 июня
|
Гидростроителей, 67
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 115
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 24
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 30
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 33 А,Г2,И
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 36/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 38
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 55
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 55/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 59
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 61
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 65
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 67
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 71 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 71 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 71 В
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 71 Е
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 71 И
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 83
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 91
|
12 июня
|
26 июня
|
Гимназическая, 93
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 23, 23А
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 32
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 37
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 41
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 42
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 64
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 65 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 66
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 69
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 71
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 71/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 72 корп.ГП1,2,3, Е
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 74
|
12 июня
|
26 июня
|
Гоголя, 90
|
12 июня
|
26 июня
|
Головатого, 294
|
13 июня
|
26 июня
|
Головатого, 302
|
13 июня
|
27 июня
|
Головатого, 306
|
13 июня
|
27 июня
|
Головатого, 313
|
13 июня
|
27 июня
|
Головатого, 317
|
13 июня
|
27 июня
|
Головатого, 359
|
13 июня
|
27 июня
|
Головатого, 398
|
19 июня
|
3 июля
|
Горького, 30,32
|
12 июня
|
26 июня
|
Горького, 34
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 30
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 32
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 33 А,Б,В
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 55
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 57
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 62
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 63
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 64
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 64/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 68
|
12 июня
|
26 июня
|
Гудимы, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Дежнёва, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Дежнёва, 29/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Демуса, 13 А,Е,Ж
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 115/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 127
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 129
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 131
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 131/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 133
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 135
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 137
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 139
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 160/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 162
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 164
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 166
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 170,172,174,176
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 200
|
12 июня
|
26 июня
|
Димитрова, 202
|
12 июня
|
26 июня
|
Длинная, 120
|
13 июня
|
26 июня
|
Днепровская, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 1-я, 13/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 1-я, 15/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 1-я, 15/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 1-я, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 1-я, 41
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 2-я, 104а
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 2-я, 104б
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречная 2-я, 104в
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 15/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Заречный 1-й пр., 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Захарова, 1/1
|
19 июня
|
3 июля
|
Игнатова, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 10/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 10/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 16 Б,б,Л,В,Е,И,РЭУ
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 2/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 37
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 4/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 41
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 43
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 47
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 55
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 57
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 63/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 65
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 67
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Игнатова, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Изобильная, 2
|
19 июня
|
3 июля
|
Индустриальная, 88
|
12 июня
|
26 июня
|
Индустриальная, 96
|
12 июня
|
26 июня
|
Калинина, 331
|
13 июня
|
26 июня
|
Калинина, 333/Октябрьская 179
|
13 июня
|
26 июня
|
Калинина, 339/3
|
13 июня
|
26 июня
|
Калинина, 339а
|
13 июня
|
26 июня
|
Калинина, 341
|
13 июня
|
26 июня
|
Каляева, 194 корп.а
|
19 июня
|
3 июля
|
Каляева, 196
|
19 июня
|
3 июля
|
Каляева, 198 А,Б,В,Д,З,И,К
|
19 июня
|
3 июля
|
Каляева, 255/ГП 1,2
|
19 июня
|
3 июля
|
Каляева, 259/1 литА
|
19 июня
|
3 июля
|
Каляева, 261 А,Б,В,Г,З
|
19 июня
|
3 июля
|
Камвольная, 1/А
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 3 А, А1
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Камвольная, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 30
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 310
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 56
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 66
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 68
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 72
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 74
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 79
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 79 корп.а
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 81
|
12 июня
|
26 июня
|
Карасунская, 86
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 30
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 47
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 50 кв.31
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 52
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 59
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Кирова, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Клиническая, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Клиническая, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Клиническая, 5/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Комарова, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Комарова, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Комарова, 21/Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 173
|
13 июня
|
27 июня
|
Коммунаров, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 32
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 46
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 52
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 56
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 57
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 59
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 63
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 69
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 71
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 76
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 79
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 82 В,В1
|
12 июня
|
26 июня
|
Коммунаров, 84
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 36
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 37 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 37 А, В
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 43
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 45
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 46
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 51
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 55
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 57
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 61 корп.А
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 72
|
12 июня
|
26 июня
|
Комсомольская, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Кондратенко, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Кондратенко, 15 А,Д
|
12 июня
|
26 июня
|
Кондратенко, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Кондратенко, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Кондратенко, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Кондратенко, 6 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Кондратенко, 6 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Красина, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Красина, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Красина, 2/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Красина, 3/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Красина, 3/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Красина, 9/1 корп.1,2,3
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 102 А
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 103
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 104
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 108
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 109
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 111
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 113
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 118
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 118 А
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 120
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 122
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 124
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 127
|
13 июня
|
27 июня
|
Красная, 129
|
13 июня
|
27 июня
|
Красная, 152
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 154
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 156
|
13 июня
|
27 июня
|
Красная, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 160
|
13 июня
|
27 июня
|
Красная, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 18 а
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 19 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 24
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 41
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 42
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 43
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 52
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 52-56
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 55
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 56
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 57 А,Б,Г,Д
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 59
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 67
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 68
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 72
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 72/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 72/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 74
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 76
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 78
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 82
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 86
|
12 июня
|
26 июня
|
Красная, 87/89
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 89 В
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 89 корп.А
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 89/3
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 91 А
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 91 Б
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная, 93
|
13 июня
|
26 июня
|
Красная/Карасунская, 74/77
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 10 корп.А
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 100
|
13 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 112
|
13 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 112/1
|
13 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 114 А
|
13 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 116/2
|
13 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 136
|
13 июня
|
27 июня
|
Красноармейская, 140
|
13 июня
|
27 июня
|
Красноармейская, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 4/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 43
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 45
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 47
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 48
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 52
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 53
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 55/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 57 А,В,Д
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Красноармейская, 75
|
13 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 100
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 31/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 44,46
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 52/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 52/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 52/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Кубанская Набережная, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Кузнечная, 47
|
13 июня
|
27 июня
|
Кузнечная, 6
|
13 июня
|
26 июня
|
Курортный Поселок, 53
|
12 июня
|
26 июня
|
Курортный Поселок, 53/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Курортный пр., 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 13/1,2,3
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 15/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Лавочкина, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Дружбы 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Дружбы 12/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Дружбы, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Дружбы, 8/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Кондратенко, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 11 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 11 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 11 б
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 15 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 17 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 2 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 21 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 2а
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 2б Столовая
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская, 1 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Октябрьская, 9 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Парковая, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Советская, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Советская, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Советская, 50а
|
12 июня
|
26 июня
|
Лазурный пос., Спортивная, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Леваневского, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Леваневского, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Леваневского, 16 А,Б,Б1
|
12 июня
|
26 июня
|
Леваневского, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Леваневского, 185
|
13 июня
|
27 июня
|
Леваневского, 185 А,Б
|
13 июня
|
27 июня
|
Леваневского, 185а
|
13 июня
|
27 июня
|
Леваневского, 187
|
13 июня
|
27 июня
|
Леваневского, 187/1
|
13 июня
|
27 июня
|
Леваневского, 191
|
13 июня
|
27 июня
|
Леваневского, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Леваневского, 4/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 26 корп.а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 40/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 46 А,А1,Г,К
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 51
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 51а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 64
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 64/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 65
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 71
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 72
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 72/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 76
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 80
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 82
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 89
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленина, 89/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленинский пер., 20/1 корп.10
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленинский пер., 20/1 корп.9
|
12 июня
|
26 июня
|
Ленинский пер., 6
|
19 июня
|
3 июля
|
Ленинский пер., 8/1
|
19 июня
|
3 июля
|
Магистральная, 11 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Магистральная, 11 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Магистральная, 11 корп.3
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 6/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 68/2,3,4,5,6
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 72
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 74
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 78
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 78 уч,Г
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 80
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 80/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 80/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 80/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Мачуги, 82
|
12 июня
|
26 июня
|
Меланжевая, 23 (Уральская 77/7)
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 23 А,В,Д,Ж
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 32
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 34
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 34/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 36
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 37
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 45 А,Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 48
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 51
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 51 корп.Г
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 52
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 53
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 55
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 56
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 62
|
12 июня
|
26 июня
|
Мира, 64
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 1 стр.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 23 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 23 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 24
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Молодежная, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Невкипелого, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Невкипелого, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Невкипелого, 19/2,3,4
|
12 июня
|
26 июня
|
Нежинская, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Новокузнечная, 65
|
13 июня
|
27 июня
|
Новокузнечная, 95
|
13 июня
|
27 июня
|
Новороссийская, 61
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская (ПМР), 12/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 101
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 15/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 170
|
13 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 179
|
13 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 181/2
|
13 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 181/2 корп.1
|
13 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 181/2 корп.2
|
13 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 181/2 корп.3
|
13 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 181/2 стр.5
|
13 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 21/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 25А
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 57
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 59
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 66
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 67
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 74
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 80 А,Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 82
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 85
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 89
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 91
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 93
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 95 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 95 В
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 95 Е
|
12 июня
|
26 июня
|
Октябрьская, 97
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 5/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежская, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 1-й пр., 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 1-й пр., 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 1-й пр., 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 1-й пр., 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 1-й пр., 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 1-й пр., 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 1-й пр., 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 2-й пр., 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 3-й пр., 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 3-й пр., 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 3-й пр., 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 3-й пр., 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 3-й пр., 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 3-й пр., 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Онежский 3-й пр., 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 13/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 17 А,Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 27/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 29/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 39 А,Б,Е
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 41
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 47
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 48-50
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 52 А,А1,Б,В,Д,Е,Ж
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 56
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 57/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 59
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 64
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 69
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 75
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 77
|
12 июня
|
26 июня
|
Орджоникидзе, 79
|
12 июня
|
26 июня
|
Парусная, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Парусная, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Пашковская, 83
|
13 июня
|
26 июня
|
Первомайская, 14/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Первомайская, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Площадь Победы, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Полевой 16-й, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 24 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 39/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Постовая, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Приозерная, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Приозерная, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Приозерная, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Приозерная, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Приозерная, 2/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Приозерная, 2/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Приозерная, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Промышленная, 19
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 19/1
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 19/2
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/1
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/10
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/2
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/3
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/4
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/5
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/7
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/8
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 21/9
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 23
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 23/1
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 23/3
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 25
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 25/2
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 25/3
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 25/4
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 25/5
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 25/8
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 38
|
13 июня
|
27 июня
|
Промышленная, 58
|
13 июня
|
27 июня
|
Пушкина, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 2/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 36, 36/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 38
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 43 Ж
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 47
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 5/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 51
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 51
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Пушкина, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 100
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 104
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 106
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 110
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 125
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 127 корп.А,Б,В,Г
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 127 корп.З
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 137
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 147
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 157
|
13 июня
|
27 июня
|
Рашпилевская, 20/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 30/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 32
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 34
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 36
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 41
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 42
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 43
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 52/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 54/Гоголя, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 61
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 64 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 90
|
13 июня
|
26 июня
|
Рашпилевская, 92 А,Б
|
13 июня
|
26 июня
|
Российская, 650
|
19 июня
|
3 июля
|
Российский пос., Тверской пр., 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Российский пос., Тверской пр., 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Российский пос., Тверской пр., 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Российский пос., Тверской пр., 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Российский пос., Тверской пр., 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Российский пос., Тверской пр., 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Садовая, 120 лит.А
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 120 лит.Б
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 157
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 157 А
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 157 корп.Б
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 161/1
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 161/2 корп.1
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 161/2 корп.2
|
13 июня
|
27 июня
|
Садовая, 245
|
12 июня
|
26 июня
|
Сахалинская, 15 корп.1
|
19 июня
|
3 июля
|
Сахалинская, 15 корп.2
|
19 июня
|
3 июля
|
Сахалинская, 15 корп.3
|
19 июня
|
3 июля
|
Сахалинская, 15 корп.4
|
19 июня
|
3 июля
|
Сахалинская, 15 корп.5
|
19 июня
|
3 июля
|
Сахалинская, 15 корп.6
|
19 июня
|
3 июля
|
Северная, 275/1
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 279
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 319
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 321
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 327
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 347
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 408
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 408 Б
|
13 июня
|
27 июня
|
Северная, 410
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 159
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 165
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 168/1
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 170
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 175
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 177 корп.А
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 18 А,В,Ж
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 204
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 206
|
13 июня
|
27 июня
|
Седина, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 30
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 36
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 38
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 46
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 51/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Седина, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 100
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 104
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 106
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 108
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 110
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 112
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 114
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 114а
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 116
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 118
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 120
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 122
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 124
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 126
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 128
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 130
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 132
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 134
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 136
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 136/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 138
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 140
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 142
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 144
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 146
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 150
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 152
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 154
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 156
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 158
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 160
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 162
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 164
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 166
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 168
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 170
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 172
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 174
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 176
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 180
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 182
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 184
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 186
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 188
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 190
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 192
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 196
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 197
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 198
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 198
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 200
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 200/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 202
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 204/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 206
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 210
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 212
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 214
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 216
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 220
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 242
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 244 А,Б,Д
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 246
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 70
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 72
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 78
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 80
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 84
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 86
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 88
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 90
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 92
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 94
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 96
|
12 июня
|
26 июня
|
Селезнева, 98
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 24
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 30/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 30/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 30/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 32
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 34
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 34а
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 36
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 38
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 38 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 4/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 42
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 48
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 50 А,В
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 54
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 56
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 56/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 58/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 6/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 62
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Симферопольская, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 51
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 57
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 58
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 60 а,б
|
12 июня
|
26 июня
|
Советская, 62
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 1/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 1/3 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 1/3 Литер 1.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 1/5
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 1/6
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10 корп.а
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10 корп.АБ
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10 корп.б
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10 корп.в
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10 корп.г
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10 корп.е
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10/7
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 10/А,а,З,Б,Г,Д,Ж
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 102
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 104
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 106
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 108
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 108/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 108/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 108/2 пристройка
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 108/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 110
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 110/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 110/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 112
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 112а
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 114
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 114а
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116/15
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116/16
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116/17
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 116а
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 118
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12/11
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12/5
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12/6
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12/7
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 120
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 120/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 122
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 126
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12а
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 12б
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 16
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 163
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 165
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 167
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 169
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 171
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 173
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 175 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 175 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 177
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 179/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 181
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 183
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 185
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 187
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 189
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 191
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 191/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 193
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 193/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 195
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 197
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 197/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 199
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 2 маг.
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 2/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 201
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 202/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 202/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 203
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 204
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 204/5
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 204/7
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 204А
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 204Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 205
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 208
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 208 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 208 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 210
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 212
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 214
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 216
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 218
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 24
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 30
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 32
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 32/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 5/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 5/8
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 7 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 7/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 7/6
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 7/6Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 9/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Сормовская, 9/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Средняя, 21/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 119
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 121
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 123
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 123/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 123/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 123а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 123г
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 125
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 125/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 125/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 125/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 125/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 125/5
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 127
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 129
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 131
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 131/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 133
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 133/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 135
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 135/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 135/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 135/9
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 137
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 137а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 149
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 149
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 149а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 151
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 151а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 153
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 155
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 155
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 155/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 155/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 157
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 157/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 159
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 159/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 161
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 163
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 163/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 165
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 167
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 169
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 171
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 173
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 175
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 177
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 177/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 179
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 179 корп.А
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 179/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 179/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 181
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 183
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 183/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 183/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 183/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 183/б
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 183а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 185
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 187
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 189
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 193
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 195
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 197
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 199
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 201
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 203
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 205
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 207
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 209
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 213
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 215/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 215/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 217
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 217 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 217/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 217/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 221
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 221/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 221/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 222
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 222/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 222/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 224
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 224/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 224/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 226
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 226/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 228
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 230
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 232
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 232 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 232 б
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 232 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 234
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 236
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 236а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 238
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 240
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 242
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 244
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 246
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 248
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 248 корп.А
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 250
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 252
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 252а
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 254
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 254/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 256
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 258
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 260
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 262
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 264
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 266
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская, 268
|
12 июня
|
26 июня
|
Ставропольская/ВНС
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 101
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 103
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 105
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 109
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 111
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 113
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 114
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 114/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 115
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 115/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 116
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 116а
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 117
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 118 А, Д, Е
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 119
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 120
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 121
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 123
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 123/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 123/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 123/А, корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 124
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 124 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 125
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 127
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 129
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 131
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 131/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 137 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 137 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 137/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 137/1 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 139
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 139/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 141
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 95
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 97
|
12 июня
|
26 июня
|
Старокубанская, 99
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 107
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 109
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 113
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 113/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 60
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 62
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 64
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 95
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова 2-й пр., 97
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 140
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 141
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 142
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 143
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 143а
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 144
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 145
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 145а
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 145б
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 146
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 147
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 148
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 149
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 149а
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 149б
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 150
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 151
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 152
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 153
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 155
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 156
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 157
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 157/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 158
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 159/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 159/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 159/5
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 160
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 161
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 162 корп.а
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 163
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 164
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 165
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 166
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 167
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 167/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 168
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 174/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 174/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 175
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 177 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 177 Г
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 179
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 180
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 180/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 181
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 182
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 183
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 183/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 183/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 185
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 185
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 185/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Стасова, 187
|
12 июня
|
26 июня
|
Суворова, 2/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Суворова, 49
|
12 июня
|
26 июня
|
Суворова, 53
|
12 июня
|
26 июня
|
Суворова, 57 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Суворова, 57 Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Театральная пл., 2
|
13 июня
|
26 июня
|
Текстильная, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Текстильная, 4/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Тепличная, 11
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 15
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 16/1
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 18
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 19/1
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 2
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 2 корп.2
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 20
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 22
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 24
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 25
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 26
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 28
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 30
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 32
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 34
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 36
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 38
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 40
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 42
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 44
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 46
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 48
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 50
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 52
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 54
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 56
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 56/2
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 58
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 60
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 62
|
19 июня
|
3 июля
|
Тепличная, 64
|
19 июня
|
3 июля
|
Тракторный пер., 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тракторный пер., 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 15/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 32а
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 44а
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 80
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 80/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 80/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Трамвайная, 82
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 14/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 17
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 19
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 19/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 19/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 24
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 26
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 27
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 28
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 3/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 30
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 34
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 36
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 38
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 38/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 40
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 42
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 44
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 46
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 48
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 50
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 6
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 62/А корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 62/А корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 62/А корп.3
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 7/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Трудовой Славы, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 12
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 13
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 14
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 16/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 16/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 16а
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 19/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 19/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 19/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 1а
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 2/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 2/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 21
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 21 А
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 29
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 2а
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 3
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 3/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 31
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 35
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 37/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 37/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 39
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 39а
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 4
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 4/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 4/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 6/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 6/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 6/2 Д
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 7
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 7/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 8/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 9
|
12 июня
|
26 июня
|
Тюляева, 9/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 102
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 104
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 111
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 111/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 111/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 111/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 113
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 115
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 115/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 117
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 119
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 119/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 119/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 121
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 121
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 129
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 146
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 148
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 148 А а//1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 148/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 150
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 152
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 152/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 152/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 152/7
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 154 корп.1-2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 154/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 155/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 156
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 158
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 158/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 158/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 158/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 158/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 160
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 162
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 162/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 162/7
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 164
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 166/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 166/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 168
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 170
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 170
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 172
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 174
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 176
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 178
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 180
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 182
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 184
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 184/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 186
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 188
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 190
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 192
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 194
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 196
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 198
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 198
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 198/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 200
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 202
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 204
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 206
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 208
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 210
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 212/4
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 212/9/10
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 214, 214/А
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 214/3
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 71
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 71 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 71 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 71 корп.3
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 75 корп.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 75 корп.2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 75 лит.1
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 81 корп.Б
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 81/2
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 81А общ.
|
12 июня
|
26 июня
|
Уральская, 96
|
12 июня
|
26 июня
|
Участок, 35 корп.3
|
12 июня
|
26 июня
|
Фабричная, 5
|
12 июня
|
26 июня
|
Фадеева, 329
|
12 июня
|
26 июня
|
Фадеева, 413
|
12 июня
|
26 июня
|
Фадеева, 415
|
12 июня
|
26 июня
|
Фадеева, 417
|
12 июня
|
26 июня
|
Фадеева, 419
|
12 июня
|
26 июня
|
Фадеева, 421
|
12 июня
|
26 июня
|
Фадеева, 423
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 20
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 20 корп.А
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 22
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 25
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 61
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 61а
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 65
|
12 июня
|
26 июня
|
Фрунзе, 67 А,А1,В,В1
|
12 июня
|
26 июня
|
Хабаровская, 77
|
12 июня
|
26 июня
|
Центральная, 18/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Центральная, 20/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Чапаева, 104
|
12 июня
|
26 июня
|
Чапаева, 82
|
12 июня
|
26 июня
|
Чапаева, 85/1
|
12 июня
|
26 июня
|
Чапаева, 89
|
12 июня
|
26 июня
|
Чапаева, 91
|
12 июня
|
26 июня
|
Чапаева, 92
|
12 июня
|
26 июня
|
Чапаева, 94
|
12 июня
|
26 июня
|
Чкалова, 11
|
12 июня
|
26 июня
|
Чкалова, 8
|
12 июня
|
26 июня
|
Юннатов, 10
|
12 июня
|
26 июня
|
Юннатов, 18
|
12 июня
|
26 июня
|
Юннатов, 23
|
12 июня
|
26 июня
|
Юннатов, 33
|
12 июня
|
26 июня
|
Янковского, 137
|
13 июня
|
27 июня
|
Янковского, 149
|
13 июня
|
27 июня
|
Янковского, 15
|
12 июня
|
26 июня
|
Янковского, 151
|
13 июня
|
27 июня
|
Янковского, 155а
|
13 июня
|
27 июня
|
Янковского, 157
|
13 июня
|
27 июня
|
Янковского, 169
|
13 июня
|
27 июня
|
Янковского, 17
|
12 июня
|
26 июня
Ранее Юга.ру писали об отключениях горячей в Краснодаре в мае-июне, список адресов можно увидеть здесь.