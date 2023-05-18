В 300 многоэтажках Краснодара отключат горячую воду. Публикуем график на май-июнь с адресами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В «Краснодартеплоэнерго» рассказали о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Из-за проведения работ некоторые дома на время останутся без горячей воды

По данным тепловиков, больше всего жалоб в отопительном сезоне 2022-2023 поступило из Комсомольского микрорайона. Там в июне планируют заменить магистральную теплосеть, по которой тепло получают более 100 тыс. человек, в частности увеличить ее диаметр. Масштабные работы запланировали также в микрорайоне Черемушки и на Гидрострое, там реконструируют тепловые пункты.

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В центре Краснодара собираются решить проблему с перебоями в подаче горячей воды, тепловики переключат источники и закольцуют котельные. В котельных по ул. Октябрьской и Мира установят новые котлы, поменяют насосы и устройства автоматики. Такие же работы проведут на ул. Пушкина, чтобы увеличить мощность оборудования и при максимальных нагрузках отапливать около 50 пятиэтажек.

В каких домах и на какое время отключат горячую воду по данным «Краснодартеплоэнерго»:

Адреса домов

Когда отключат

Когда включат

1 Мая, 47/1, 184, 186, 188, 228, 230, 232, 234, 262, 270, 270 корп.1, 286/1, 288, 298а, 47/1

29 мая

12 июня

40-летия Победы, 52, 54, 56, 60, 85 , 87, 89, 93, 129, 131, 133, 154, 170/1, 178, 178 к.1, 2, 3, 4, 5

29 мая

12 июня

Аксайская, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 59/37, 61

22 мая

5 июня

Ангарская, 29 корп.1

22 мая

5 июня

Армавирская, 29, 60

29 мая

12 июня

Аэропортовский пр., ¼, 7

1 июня

15 июня

Березовый пос., 01/5

29 мая

12 июня

Березовый пос., 7/21Агровиктория"

29 мая

12 июня

Березовый пос., Декоративная, 1/3, 8/1, 16

29 мая

12 июня

Березовый пос., Ейское шоссе 01/1

29 мая

12 июня

Березовый пос., Новосельская 6а, 11, 14

29 мая

12 июня

Березовый пос., Рудакова, 1, 1/1, 5, 7

29 мая

12 июня

Березовый пос., РЭП 34

29 мая

12 июня

Березовый пос., Целиноградская 1, 4, 6, 6/1, 12а, 14

29 мая

12 июня

Брюсова, 18

5 июня

19 июня

Вишняковой, 57

5 июня

19 июня

Воровского, 15

5 июня

19 июня

Воронежская, 31, 39, 40, 42, 42, 50, 58, 60, 62, 76

22 мая

5 июня

Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 42/3 корп.2, 45, 46/6, 46/А, 46/Б, 47 корп. 1, 2, , 48Б, 48Д, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 64, 64/2, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 79, 82, 86, 88, 90/92, 94, 98

29 мая

12 июня

Гаврилова, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117

23 мая

5 июня

Героев-Разведчиков, 22

29 мая

12 июня

Героя Аверкиева А.А., 1

29 мая

12 июня

Головатого, 172

5 июня

19 июня

Головатого, 174

5 июня

19 июня

Горького, 62, 64, 66

22 мая

5 июня

Домбайская, 6, 6/1, 6/2, 10 лит.2, 10/1, 10/1 стр.1, 10/2

29 мая

12 июня

Захарова, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

1 июня

15 июня

Знаменский пос., Виноградная 2, 22

1 июня

15 июня

Знаменский пос., Гагарина 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 33

1 июня

15 июня

Знаменский пос., Первомайская 1, 4, 6, 7, 14

1 июня

15 июня

Знаменский пос., Светлая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

1 июня

15 июня

Индустриальный пос., Веселая 01

19 мая

3 июня

Индустриальный пос., гостиница

19 мая

3 июня

Индустриальный пос., Степная 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

19 мая

3 июня

Индустриальный пос., Юбилейная 41

19 мая

3 июня

Кирова, 79/1

22 мая

5 июня

Коллективная, 43, 45

29 мая

12 июня

Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26

23 мая

6 июня

Коммунаров, 229, 235, 282, 282/2, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298

23 мая

6 июня

Красная, 194, 196, 198, 198 А, 198 корп.1, 200, 200Б

23 мая

5 июня

Красная, 81

22 мая

5 июня

Красюка, 64

22 мая

5 июня

Кропоткина, 50

5 июня

19 июня

Мира, 65, 67

5 июня

19 июня

Московская, 133 корп. 1, 2, 3, 4, 133/1 стр.1, 2, 3, 137,137 корп.1

29 мая

12 июня

Островского, 43

29 мая

12 июня

Передерия, 64

5 июня

19 июня

Плодородный пос., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

29 мая

12 июня

Припутевая, 19, 53, 54

5 июня

19 июня

Радищева, 5

23 мая

6 июня

Речная, 1, 2

1 июня

15 июня

Российская, 251 корп.1

22 мая

5 июня

Ростовская, 14, 30

29 мая

12 июня

Ставропольская, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/3

5 июня

19 июня

Станкостроительная, 2, 4, 6, 10, 14

1 июня

15 июня

Тепличная, 62/1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6

29 мая

12 июня

Тополиная, 46 корп.1, 48, 48 корп. 1, 48 стр. 1

29 мая

12 июня

Чапаева, 81, 83

22 мая

5 июня

Черкасская, 22, 43, 45, 45/А, 47, 49, 53, 55, 70 корп. А, А1, Г, ИВТ

29 мая

12 июня

Шолохова М.А., 35

22 мая

5 июня

Энгельса, 57

5 июня

19 июня

Яцкова, 2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

29 мая

12 июня

Ранее график отключения горячей воды другими поставщиками тепла публиковала мэрия Краснодара, но в представленных документах ресурсоснабжающих компаний указаны адреса котельных, а не жилых домов, ознакомиться можно здесь.

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