В 300 многоэтажках Краснодара отключат горячую воду. Публикуем график на май-июнь с адресами
В «Краснодартеплоэнерго» рассказали о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Из-за проведения работ некоторые дома на время останутся без горячей воды
По данным тепловиков, больше всего жалоб в отопительном сезоне 2022-2023 поступило из Комсомольского микрорайона. Там в июне планируют заменить магистральную теплосеть, по которой тепло получают более 100 тыс. человек, в частности увеличить ее диаметр. Масштабные работы запланировали также в микрорайоне Черемушки и на Гидрострое, там реконструируют тепловые пункты.
В центре Краснодара собираются решить проблему с перебоями в подаче горячей воды, тепловики переключат источники и закольцуют котельные. В котельных по ул. Октябрьской и Мира установят новые котлы, поменяют насосы и устройства автоматики. Такие же работы проведут на ул. Пушкина, чтобы увеличить мощность оборудования и при максимальных нагрузках отапливать около 50 пятиэтажек.
В каких домах и на какое время отключат горячую воду по данным «Краснодартеплоэнерго»:
|
Адреса домов
|
Когда отключат
|
Когда включат
|
1 Мая, 47/1, 184, 186, 188, 228, 230, 232, 234, 262, 270, 270 корп.1, 286/1, 288, 298а, 47/1
|
29 мая
|
12 июня
|
40-летия Победы, 52, 54, 56, 60, 85 , 87, 89, 93, 129, 131, 133, 154, 170/1, 178, 178 к.1, 2, 3, 4, 5
|
29 мая
|
12 июня
|
Аксайская, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 59/37, 61
|
22 мая
|
5 июня
|
Ангарская, 29 корп.1
|
22 мая
|
5 июня
|
Армавирская, 29, 60
|
29 мая
|
12 июня
|
Аэропортовский пр., ¼, 7
|
1 июня
|
15 июня
|
Березовый пос., 01/5
|
29 мая
|
12 июня
|
Березовый пос., 7/21Агровиктория"
|
29 мая
|
12 июня
|
Березовый пос., Декоративная, 1/3, 8/1, 16
|
29 мая
|
12 июня
|
Березовый пос., Ейское шоссе 01/1
|
29 мая
|
12 июня
|
Березовый пос., Новосельская 6а, 11, 14
|
29 мая
|
12 июня
|
Березовый пос., Рудакова, 1, 1/1, 5, 7
|
29 мая
|
12 июня
|
Березовый пос., РЭП 34
|
29 мая
|
12 июня
|
Березовый пос., Целиноградская 1, 4, 6, 6/1, 12а, 14
|
29 мая
|
12 июня
|
Брюсова, 18
|
5 июня
|
19 июня
|
Вишняковой, 57
|
5 июня
|
19 июня
|
Воровского, 15
|
5 июня
|
19 июня
|
Воронежская, 31, 39, 40, 42, 42, 50, 58, 60, 62, 76
|
22 мая
|
5 июня
|
Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 42/3 корп.2, 45, 46/6, 46/А, 46/Б, 47 корп. 1, 2, , 48Б, 48Д, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 64, 64/2, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 79, 82, 86, 88, 90/92, 94, 98
|
29 мая
|
12 июня
|
Гаврилова, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117
|
23 мая
|
5 июня
|
Героев-Разведчиков, 22
|
29 мая
|
12 июня
|
Героя Аверкиева А.А., 1
|
29 мая
|
12 июня
|
Головатого, 172
|
5 июня
|
19 июня
|
Головатого, 174
|
5 июня
|
19 июня
|
Горького, 62, 64, 66
|
22 мая
|
5 июня
|
Домбайская, 6, 6/1, 6/2, 10 лит.2, 10/1, 10/1 стр.1, 10/2
|
29 мая
|
12 июня
|
Захарова, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
|
1 июня
|
15 июня
|
Знаменский пос., Виноградная 2, 22
|
1 июня
|
15 июня
|
Знаменский пос., Гагарина 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 33
|
1 июня
|
15 июня
|
Знаменский пос., Первомайская 1, 4, 6, 7, 14
|
1 июня
|
15 июня
|
Знаменский пос., Светлая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|
1 июня
|
15 июня
|
Индустриальный пос., Веселая 01
|
19 мая
|
3 июня
|
Индустриальный пос., гостиница
|
19 мая
|
3 июня
|
Индустриальный пос., Степная 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12
|
19 мая
|
3 июня
|
Индустриальный пос., Юбилейная 41
|
19 мая
|
3 июня
|
Кирова, 79/1
|
22 мая
|
5 июня
|
Коллективная, 43, 45
|
29 мая
|
12 июня
|
Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26
|
23 мая
|
6 июня
|
Коммунаров, 229, 235, 282, 282/2, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298
|
23 мая
|
6 июня
|
Красная, 194, 196, 198, 198 А, 198 корп.1, 200, 200Б
|
23 мая
|
5 июня
|
Красная, 81
|
22 мая
|
5 июня
|
Красюка, 64
|
22 мая
|
5 июня
|
Кропоткина, 50
|
5 июня
|
19 июня
|
Мира, 65, 67
|
5 июня
|
19 июня
|
Московская, 133 корп. 1, 2, 3, 4, 133/1 стр.1, 2, 3, 137,137 корп.1
|
29 мая
|
12 июня
|
Островского, 43
|
29 мая
|
12 июня
|
Передерия, 64
|
5 июня
|
19 июня
|
Плодородный пос., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
29 мая
|
12 июня
|
Припутевая, 19, 53, 54
|
5 июня
|
19 июня
|
Радищева, 5
|
23 мая
|
6 июня
|
Речная, 1, 2
|
1 июня
|
15 июня
|
Российская, 251 корп.1
|
22 мая
|
5 июня
|
Ростовская, 14, 30
|
29 мая
|
12 июня
|
Ставропольская, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/3
|
5 июня
|
19 июня
|
Станкостроительная, 2, 4, 6, 10, 14
|
1 июня
|
15 июня
|
Тепличная, 62/1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6
|
29 мая
|
12 июня
|
Тополиная, 46 корп.1, 48, 48 корп. 1, 48 стр. 1
|
29 мая
|
12 июня
|
Чапаева, 81, 83
|
22 мая
|
5 июня
|
Черкасская, 22, 43, 45, 45/А, 47, 49, 53, 55, 70 корп. А, А1, Г, ИВТ
|
29 мая
|
12 июня
|
Шолохова М.А., 35
|
22 мая
|
5 июня
|
Энгельса, 57
|
5 июня
|
19 июня
|
Яцкова, 2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
|
29 мая
|
12 июня
Ранее график отключения горячей воды другими поставщиками тепла публиковала мэрия Краснодара, но в представленных документах ресурсоснабжающих компаний указаны адреса котельных, а не жилых домов, ознакомиться можно здесь.