В 300 многоэтажках Краснодара отключат горячую воду. Публикуем график на май-июнь с адресами

В «Краснодартеплоэнерго» рассказали о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Из-за проведения работ некоторые дома на время останутся без горячей воды

По данным тепловиков, больше всего жалоб в отопительном сезоне 2022-2023 поступило из Комсомольского микрорайона. Там в июне планируют заменить магистральную теплосеть, по которой тепло получают более 100 тыс. человек, в частности увеличить ее диаметр. Масштабные работы запланировали также в микрорайоне Черемушки и на Гидрострое, там реконструируют тепловые пункты.

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В центре Краснодара собираются решить проблему с перебоями в подаче горячей воды, тепловики переключат источники и закольцуют котельные. В котельных по ул. Октябрьской и Мира установят новые котлы, поменяют насосы и устройства автоматики. Такие же работы проведут на ул. Пушкина, чтобы увеличить мощность оборудования и при максимальных нагрузках отапливать около 50 пятиэтажек. В каких домах и на какое время отключат горячую воду по данным «Краснодартеплоэнерго»:

Адреса домов Когда отключат Когда включат 1 Мая, 47/1, 184, 186, 188, 228, 230, 232, 234, 262, 270, 270 корп.1, 286/1, 288, 298а, 47/1 29 мая 12 июня 40-летия Победы, 52, 54, 56, 60, 85 , 87, 89, 93, 129, 131, 133, 154, 170/1, 178, 178 к.1, 2, 3, 4, 5 29 мая 12 июня Аксайская, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 59/37, 61 22 мая 5 июня Ангарская, 29 корп.1 22 мая 5 июня Армавирская, 29, 60 29 мая 12 июня Аэропортовский пр., ¼, 7 1 июня 15 июня Березовый пос., 01/5 29 мая 12 июня Березовый пос., 7/21Агровиктория" 29 мая 12 июня Березовый пос., Декоративная, 1/3, 8/1, 16 29 мая 12 июня Березовый пос., Ейское шоссе 01/1 29 мая 12 июня Березовый пос., Новосельская 6а, 11, 14 29 мая 12 июня Березовый пос., Рудакова, 1, 1/1, 5, 7 29 мая 12 июня Березовый пос., РЭП 34 29 мая 12 июня Березовый пос., Целиноградская 1, 4, 6, 6/1, 12а, 14 29 мая 12 июня Брюсова, 18 5 июня 19 июня Вишняковой, 57 5 июня 19 июня Воровского, 15 5 июня 19 июня Воронежская, 31, 39, 40, 42, 42, 50, 58, 60, 62, 76 22 мая 5 июня Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 42/3 корп.2, 45, 46/6, 46/А, 46/Б, 47 корп. 1, 2, , 48Б, 48Д, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 64, 64/2, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 79, 82, 86, 88, 90/92, 94, 98 29 мая 12 июня Гаврилова, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117 23 мая 5 июня Героев-Разведчиков, 22 29 мая 12 июня Героя Аверкиева А.А., 1 29 мая 12 июня Головатого, 172 5 июня 19 июня Головатого, 174 5 июня 19 июня Горького, 62, 64, 66 22 мая 5 июня Домбайская, 6, 6/1, 6/2, 10 лит.2, 10/1, 10/1 стр.1, 10/2 29 мая 12 июня Захарова, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 1 июня 15 июня Знаменский пос., Виноградная 2, 22 1 июня 15 июня Знаменский пос., Гагарина 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 33 1 июня 15 июня Знаменский пос., Первомайская 1, 4, 6, 7, 14 1 июня 15 июня Знаменский пос., Светлая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 1 июня 15 июня Индустриальный пос., Веселая 01 19 мая 3 июня Индустриальный пос., гостиница 19 мая 3 июня Индустриальный пос., Степная 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 19 мая 3 июня Индустриальный пос., Юбилейная 41 19 мая 3 июня Кирова, 79/1 22 мая 5 июня Коллективная, 43, 45 29 мая 12 июня Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26 23 мая 6 июня Коммунаров, 229, 235, 282, 282/2, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298 23 мая 6 июня Красная, 194, 196, 198, 198 А, 198 корп.1, 200, 200Б 23 мая 5 июня Красная, 81 22 мая 5 июня Красюка, 64 22 мая 5 июня Кропоткина, 50 5 июня 19 июня Мира, 65, 67 5 июня 19 июня Московская, 133 корп. 1, 2, 3, 4, 133/1 стр.1, 2, 3, 137,137 корп.1 29 мая 12 июня Островского, 43 29 мая 12 июня Передерия, 64 5 июня 19 июня Плодородный пос., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 29 мая 12 июня Припутевая, 19, 53, 54 5 июня 19 июня Радищева, 5 23 мая 6 июня Речная, 1, 2 1 июня 15 июня Российская, 251 корп.1 22 мая 5 июня Ростовская, 14, 30 29 мая 12 июня Ставропольская, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/3 5 июня 19 июня Станкостроительная, 2, 4, 6, 10, 14 1 июня 15 июня Тепличная, 62/1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6 29 мая 12 июня Тополиная, 46 корп.1, 48, 48 корп. 1, 48 стр. 1 29 мая 12 июня Чапаева, 81, 83 22 мая 5 июня Черкасская, 22, 43, 45, 45/А, 47, 49, 53, 55, 70 корп. А, А1, Г, ИВТ 29 мая 12 июня Шолохова М.А., 35 22 мая 5 июня Энгельса, 57 5 июня 19 июня Яцкова, 2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 29 мая 12 июня