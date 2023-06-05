ФК «Краснодар» получил награду за лучшее предматчевое шоу
Российская футбольная премьер-лига признала лазерное шоу перед домашним матчем «Краснодара» с «Зенитом» лучшим в сезоне
4 июня Российская футбольная премьер-лига вручила премии «Герои РПЛ». Футбольный клуб «Краснодар» стал победителем в номинации «Лучшее предматчевое шоу». Организаторы отметили наградой впечатляющее действо, показанное зрителям 30 октября 2022 года, перед домашним матчем «быков» с чемпионом страны — петербургским «Зенитом».
Часть проекции была показана на мониторах, расположенных по периметру арены, но основное зрелище развернулось прямо на поле: 36 мощных проекторов, использующих лазерную технологию RGB, превратили футбольный газон площадью 7000 кв. м в один большой экран. Аналогичный технический комплект использовался на Всемирной Выставке EXPO-2020 в Дубае.
Также на минувшей неделе стало известно, что другой краснодарский клуб — ПФК «Кубань», ранее известный, как «Урожай», смог избежать вылета во Вторую лигу.