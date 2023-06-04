ПФК «Кубань» избежал вылета во Вторую лигу

Краснодарский край

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  • Игроки и фанаты ПФК «Кубань» празднуют сохранение места в ФНЛ после матча с «Уфой» © Скриншот страницы ПФК «Кубань» Вконтакте, Vk.com/pfckuban
    Игроки и фанаты ПФК «Кубань» празднуют сохранение места в ФНЛ после матча с «Уфой» © Скриншот страницы ПФК «Кубань» Вконтакте, Vk.com/pfckuban

Победив в заключительном туре первенства ФНЛ, краснодарская «Кубань» избежала понижения в классе

3 мая завершился розыгрыш первенства ФНЛ (футбольной Первой лиги страны). Для Профессионального футбольного клуба «Кубань» заключительный тур был определяющим — краснодарская команда играла на выезде с «Уфой» за право остаться в этом дивизионе.

Клуб из Башкортостана в случае победы обгонял ПФК «Кубань» и сохранял место в ФНЛ. Но краснодарцам удалось добиться нужного результата — победы со счётом 2:1. Таким образом, приглашённый три тура назад тренер Александр Григорян выполнил поставленную задачу — избежать вылета.

— Сегодня или они или мы могли покинуть Первую Лигу,сказал Григорян на послематчевой пресс-конференции. — Я в такой гонке принимал участие уже в пятый раз подряд. Могу сказать точно, что мне в пятый раз повезло с командой, повезло в судьбе. Но это очень неприятно, когда в последнем туре решается вопрос: быть или не быть? Игру я комментировать не хочу, считаю, что это никому не нужно.

Ранее на этой неделе ЧП с летальным исходом произошло на детском футбольном матче в Ростове-на-Дону.

ФК «Урожай» Футбол

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ПФК «Кубань» избежал вылета во Вторую лигу
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