ПФК «Кубань» избежал вылета во Вторую лигу

3 мая завершился розыгрыш первенства ФНЛ (футбольной Первой лиги страны). Для Профессионального футбольного клуба «Кубань» заключительный тур был определяющим — краснодарская команда играла на выезде с «Уфой» за право остаться в этом дивизионе.

Клуб из Башкортостана в случае победы обгонял ПФК «Кубань» и сохранял место в ФНЛ. Но краснодарцам удалось добиться нужного результата — победы со счётом 2:1. Таким образом, приглашённый три тура назад тренер Александр Григорян выполнил поставленную задачу — избежать вылета.

— Сегодня или они или мы могли покинуть Первую Лигу, — сказал Григорян на послематчевой пресс-конференции. — Я в такой гонке принимал участие уже в пятый раз подряд. Могу сказать точно, что мне в пятый раз повезло с командой, повезло в судьбе. Но это очень неприятно, когда в последнем туре решается вопрос: быть или не быть? Игру я комментировать не хочу, считаю, что это никому не нужно.