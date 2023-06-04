Газель сбила лошадь в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

  • Последствия столкновения «Газели» с лошадью, Чемитоквадже, 3 июня 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «ЧП Сочи», T.me/chp_sochi
    Последствия столкновения «Газели» с лошадью, Чемитоквадже, 3 июня 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «ЧП Сочи», T.me/chp_sochi

Малотоннажный грузовик 3 июня сбил лошадь на федеральной трассе Джубга – Сочи

Выбежавшая на автомагистраль лошадь погибла под колесами грузовика «Газель» 3 июня неподалеку от села Чемитоквадже Лазаревского района Сочи. Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи», водитель «Газели», сбив животное, потерял управление и врезался в металлическое ограждение встречной полосы. Лошадь погибла, водитель получил незначительные травмы.

В пресс-службе краевого управления ГИБДД рассказали, что по факту данного происшествия ведется проверка с целью установить, откуда на оживленной магистрали взялась лошадь и кому она принадлежит.

Вчера Юга.ру писали о ДТП вечером 2 июня, в котором пострадали три человека.

Ранее в тот же день уснувший таксист сбил продавца клубники.

ДТП Животные

Новости

Как затопило Краснодар (ВИДЕО)
Газель сбила лошадь в Сочи
В Майкопе ночью горела республиканская больница
ПФК «Кубань» избежал вылета во Вторую лигу
В Краснодаре проведут дни татарстанского кино
В районе парка «Краснодар» загорелся гараж

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
1 июня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
Забора не будет
1 июня, 15:55
Забора не будет
После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
1 июня, 20:15
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе

Реклама на сайте