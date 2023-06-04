Газель сбила лошадь в Сочи

Выбежавшая на автомагистраль лошадь погибла под колесами грузовика «Газель» 3 июня неподалеку от села Чемитоквадже Лазаревского района Сочи. Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи», водитель «Газели», сбив животное, потерял управление и врезался в металлическое ограждение встречной полосы. Лошадь погибла, водитель получил незначительные травмы.

В пресс-службе краевого управления ГИБДД рассказали, что по факту данного происшествия ведется проверка с целью установить, откуда на оживленной магистрали взялась лошадь и кому она принадлежит.

Вчера Юга.ру писали о ДТП вечером 2 июня, в котором пострадали три человека.

Ранее в тот же день уснувший таксист сбил продавца клубники.