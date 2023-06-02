В Краснодаре таксист уснул за рулем и врезался в продавца фруктов на тротуаре

ДТП произошло днем 2 июня на пересечении улиц Московской и Зиповской. В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что 26-летний водитель ехал на Datsun по улице Московской и на перекрестке с улицей Зиповской врезался в «Ладу» продавца.

В результате столкновения пострадал 27-летний мужчина. Его доставили в больницу для обследования. По словам виновника ДТП, он заснул за рулем и потерял управление. Кроме того, по словам очевидцев, автомобиль проехал на красный свет.

В пресс-службе добавили, что у водителя не было полиса ОСАГО. За это ему грозит административный штраф в 800 рублей. В полиции начали проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП и степень травм пострадавшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.