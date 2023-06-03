Три человека пострадали в ДТП на улице Красной в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/tvkrasnodar
    © Кадр из видео t.me/tvkrasnodar

В центре Краснодара водитель снес светофор. Есть пострадавшие

О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы. Все произошло вечером 2 июня на пересечении улиц Красной и Мира.

В пресс-службе УМВД Краснодара рассказали, что авария произошла около 22:15. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал по улице Красной в сторону Ленина. На пересечении с улицей Мира при повороте налево он создал помеху автомобилю BMW, двигавшемуся по встречной полосе. В результате BMW изменил траекторию движения и врезался в светофор

В ДТП пострадали 21-летний водитель BMW, а также двое его 21-летних пассажиров. По факту аварии в полиции начали проверку.

Юга.ру писали, что днем 2 июня в Краснодаре произошло еще одно ДТП. На пересечении улиц Московской и Зиповской таксист уснул за рулем и сбил продавца фруктов. 

ДТП Краснодар Полиция

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