В Майкопе ночью горела республиканская больница

Адыгея

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  • Последствия пожара в Адыгейской республиканской больнице, 4 июня 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Адыгея
    Последствия пожара в Адыгейской республиканской больнице, 4 июня 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Адыгея

В ночь на 4 июня вследствие пожара 70 человек пришлось эвакуировать из Адыгейской республиканской больницы

Пожар произошёл в ночь с 3 на 4 июня в Адыгейской республиканской клинической больнице.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 3:00. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытый огонь на балконе третьего этажа. В целях безопасности на время тушения из больницы пришлось эвакуировать 70 человек. Вскоре пожар на площади 10 кв. м был успешно потушен, пострадавших нет, начата проверка с целью установить причины происшествия.

  • Последствия пожара в Адыгейской республиканской больнице 4 июня 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Адыгея
    Последствия пожара в Адыгейской республиканской больнице 4 июня 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Напомним, что вчера сгорел гараж возле парка «Краснодар», а утром 31 мая в результате атаки беспилотника пожар произошёл на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Здравоохранение Майкоп Пожары

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