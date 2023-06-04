В Майкопе ночью горела республиканская больница

В ночь на 4 июня вследствие пожара 70 человек пришлось эвакуировать из Адыгейской республиканской больницы

Пожар произошёл в ночь с 3 на 4 июня в Адыгейской республиканской клинической больнице.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 3:00. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытый огонь на балконе третьего этажа. В целях безопасности на время тушения из больницы пришлось эвакуировать 70 человек. Вскоре пожар на площади 10 кв. м был успешно потушен, пострадавших нет, начата проверка с целью установить причины происшествия.