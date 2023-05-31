Беспилотник атаковал Афипский НПЗ. Загорелась установка по перегонке мазута

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/chpkrasnodara
    © Кадр из видео t.me/chpkrasnodara

В ночь на 31 мая на территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за падения беспилотника

В Северском районе на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода загорелась установка по перегонке мазута. Губернатор края Вениамин Кондратьев назвал предварительной причиной пожара падение беспилотника. 

Площадь огня составила 100 кв. метров. Возгорание ликвидировали МЧС и пожарные расчеты завода. Погибших и пострадавших нет.

В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения. Согласно им, беспилотник упал около трех часов ночи. 

Обновление: по данным телеграм-канала Kub Mash, еще один беспилотник этой ночью упал на территории Ильского НПЗ. Сообщается, что дрон не сдетонировал и возгорания не было. Официально эта информация не подтверждена. 

Также в соцсетях сообщают, что движение на трассе от Холмской до Ильского затруднено.

Ранее Юга.ру писали, что ночью 26 мая дроны атаковали Краснодар, а 28 мая Ильский НПЗ. В феврале дроны сбили над Туапсинским НПЗ. 

Пожары Происшествия Северский район

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