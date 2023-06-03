В районе парка «Краснодар» загорелся гараж

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео t.me/typodar
    © Кадр из видео t.me/typodar

Днем 3 июня в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара начался пожар в гараже

Случившееся сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно густой черный дым.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар произошел на улице Благодарной. Вызов диспетчеру поступил в 17:27.

По прибытию пожарные установили, что загорелся гараж. Площадь огня составила 15 кв. метров. Возгорание потушили за 10 минут.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на улице Путевой загорелся склад. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары

Новости

В районе парка «Краснодар» загорелся гараж
В конце июня из Сочи в Абхазию запустят круизный лайнер
Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару. Работы оценили в 149 млн рублей
Над Азовским морем «зависли» корабли. Жители Ейска засняли редкий мираж
Из-за сильного ливня снова затопило Лабинск. Жителей эвакуировали
Три человека пострадали в ДТП на улице Красной в Краснодаре

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
1 июня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
Забора не будет
1 июня, 15:55
Забора не будет
После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
1 июня, 20:15
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе

Реклама на сайте