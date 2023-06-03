В районе парка «Краснодар» загорелся гараж

Днем 3 июня в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара начался пожар в гараже

Случившееся сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно густой черный дым.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар произошел на улице Благодарной. Вызов диспетчеру поступил в 17:27.

По прибытию пожарные установили, что загорелся гараж. Площадь огня составила 15 кв. метров. Возгорание потушили за 10 минут.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на улице Путевой загорелся склад. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.