В Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа. Она в три раза сократит время в пути

Трасса от Горячего Ключа до Сочи сократит время в пути с шести до двух часов. Её уже начали строить

В рамках проекта «Южный кластер» началось строительство дороги от Горячего Ключа до аэропорта Сочи. В будущем трасса позволит сократить время в пути на участке Джубга — Сочи до с шести часов до двух.

В 2023 году начались работы на первом участке — обходе Адлера. Строительство дороги планируют завершить в 2026 году, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Общая протяженность новой четырехполосной трассы составит 152 км. Для этого построят три обхода городов: третья очередь обхода Сочи (13,6 км), обход Туапсе (16,5 км) и обход Лазаревского (9,5 км). Разработкой проекта занимается «Автодор».

Отмечается, что новая дорога повысит уровень безопасности и снизит аварийность в четыре раза.

Ранее Юга.ру писали, что 10 июня в Краснодаре откроют Дальний Западный обход. Трасса участок разгрузит Краснодар от транзитного транспорта и сократит путь к Черному морю.