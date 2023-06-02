В Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа. Она в три раза сократит время в пути

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Трасса от Горячего Ключа до Сочи сократит время в пути с шести до двух часов. Её уже начали строить

В рамках проекта «Южный кластер» началось строительство дороги от Горячего Ключа до аэропорта Сочи. В будущем трасса позволит сократить время в пути на участке Джубга — Сочи до с шести часов до двух.

В 2023 году начались работы на первом участке — обходе Адлера. Строительство дороги планируют завершить в 2026 году, сообщили в пресс-службе краевой администрации. 

Общая протяженность новой четырехполосной трассы составит 152 км. Для этого построят три обхода городов: третья очередь обхода Сочи (13,6 км), обход Туапсе (16,5 км) и обход Лазаревского (9,5 км). Разработкой проекта занимается «Автодор». 

Отмечается, что новая дорога повысит уровень безопасности и снизит аварийность в четыре раза. 

Ранее Юга.ру писали, что 10 июня в Краснодаре откроют Дальний Западный обход. Трасса участок разгрузит Краснодар от транзитного транспорта и сократит путь к Черному морю. 

Аэропорты Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Сочи

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