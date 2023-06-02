В Краснодаре оштрафовали водителя обклеенного долларами Mercedes

Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот телеграм-канала Полиции Краснодара https://t.me/mvd23krasnodar/1631?single
    © скриншот телеграм-канала Полиции Краснодара https://t.me/mvd23krasnodar/1631?single

Водителя долларового Mercedes привлекли к ответственности за разбитую фару

Госавтоинспекция Краснодара 2 июня остановила Mercedes, полностью обклеенный долларами. Деньги оказались не настоящими — водитель напечатал листовки с изображением купюр, рассказали в УМВД Краснодара. 

За рулем иномарки находился 31-летний житель Сочи. Он рассказал полицейским, что обклеил автомобиль, чтобы привлечь внимание.

На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Причиной стала разбитая задняя фара.

Ранее Юга.ру писали, что в Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев прокатил перевернутую «Оку» на крыше «Мустанга». Так блогер проехал 130 километров. 

Автомобили Краснодар Полиция

Новости

Выходные в Краснодарском крае снова будут дождливыми. МЧС объявило штормовое предупреждение
В Краснодаре таксист уснул за рулем и врезался в продавца фруктов на тротуаре
«Мне необходима помощь мужа!» Жительница Краснодарского края и другие жены мобилизованных отцов троих детей обратились к Путину
В Краснодаре оштрафовали водителя обклеенного долларами Mercedes
В Краснодаре будут судить воспитательницу. Ее обвиняют в жестоком обращении с детьми
Авиакомпания Red Wings отложила на две недели рейсы из Сочи в Грузию

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Вчера, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
Забора не будет
Вчера, 15:55
Забора не будет
После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
Вчера, 20:15
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе

Реклама на сайте