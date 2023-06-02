В Краснодаре оштрафовали водителя обклеенного долларами Mercedes

Водителя долларового Mercedes привлекли к ответственности за разбитую фару

Госавтоинспекция Краснодара 2 июня остановила Mercedes, полностью обклеенный долларами. Деньги оказались не настоящими — водитель напечатал листовки с изображением купюр, рассказали в УМВД Краснодара.

За рулем иномарки находился 31-летний житель Сочи. Он рассказал полицейским, что обклеил автомобиль, чтобы привлечь внимание.

На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Причиной стала разбитая задняя фара.

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