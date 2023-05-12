В приемной семье в Сочи издевались над детьми. СК завел уголовное дело
В Сочи забрали детей из приемной семьи, которая над ними издевалась
Как рассказали в краевой прокуратуре, в Адлере к местному прокурору обратились две девушки, которые раньше воспитывались в многодетной приемной семье. Они пожаловались на жестокое обращение с детьми приемной матерью и отцом. Детей, по рассказам девушек, систематически избивали, морально и психологически издевались над ними.
Местная прокуратура провела проверку и установила, что приемная семья переехала в Сочи в 2019 году. Сейчас в ней проживают четверо несовершеннолетних детей. Ещё трое воспитанников находятся в школах-интернатах. Всего с 1999 года через эту приемную семью прошли 13 сирот.
В ходе проверки данные о жестоком обращении с детьми подтвердились. Прокурор передал материалы следователю. Возбуждено уголовное дело по подпунктам «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц).
В истязаниях детей подозревают их 47-летнюю мать и ее 19-летнего приемного сына. По версии следствия, они систематически избивали четверых несовершеннолетних приемных детей, лишали их еды и оскорбляли.
По данным телеграм-канала «Kub Mash», в издевательствах принимал участие и отец семейства. Эту информацию проверят в ходе следствия.
Пострадавших детей из приемной семьи забрали. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в одном из частных детсадов Сочи воспитатели жестоко избивали детей. На одну из них завели уголовное дело.