В приемной семье в Сочи издевались над детьми. СК завел уголовное дело

В Сочи забрали детей из приемной семьи, которая над ними издевалась

Как рассказали в краевой прокуратуре, в Адлере к местному прокурору обратились две девушки, которые раньше воспитывались в многодетной приемной семье. Они пожаловались на жестокое обращение с детьми приемной матерью и отцом. Детей, по рассказам девушек, систематически избивали, морально и психологически издевались над ними. Местная прокуратура провела проверку и установила, что приемная семья переехала в Сочи в 2019 году. Сейчас в ней проживают четверо несовершеннолетних детей. Ещё трое воспитанников находятся в школах-интернатах. Всего с 1999 года через эту приемную семью прошли 13 сирот.

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