В парке «Краснодар» на выходных покажут мультики и матч «быков»

В амфитеатре парка «Краснодар» на выходных будет развлекательная программа для взрослых и детей

3 июня в 16:00 футболист чёрно-зелёных Никита Кривцов пообщается с болельщиками и проведёт для них автограф-сессию. А в 17:00 начнётся прямая трансляция выездного матча ФК «Краснодар» против «Ахмата».

4 июня в парке состоится детский день. С 9:00 можно будет посмотреть «Просто о важном. Про Миру и Гошу» Натальи Ремиш. Это мультсериал об отношениях внутри семьи, направленный на эмоциональное развитие ребенка. Он создан при поддержке группы практикующих психологов.

В 11:00 Краснодарский краевой театр кукол покажет спектакль «Гуси-лебеди» по мотивам одноимённой сказки. В 13:00 руководитель благотворительной организации «Открытая среда» Анна Малова прочитает отрывок из книги Евгения Клюева «Слон в полном смысле этого слова».

В 15:00 ростовые куклы, персонажи мультсериала «Царевны», устроят интерактивы с детьми и раздадут им подарки. Завершится программа в 19:00 просмотром сказки «Садко». Вход оба дня свободный.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» начнут проводить литературные выходные. Их организует книжный магазин «Чарли».