В Краснодаре отменили полумарафон «Забег.РФ» в целях безопасности

4 июня в Краснодаре не состоится «Забег.РФ». Поучаствовать в нем можно будет только онлайн

Краевое Минспорта решило отменить в Краснодаре ежегодный полумарафон «Забег.РФ». Такое решение приняли в «целях обеспечения общественной безопасности», говорится в официальном письме. Документ опубликовали в телеграм-канале «Туподар Краснодар».

Забег должен был состояться 4 июня. На сайте полумарафона участникам предлагают принять участие онлайн — купить билет и пробежать дистанцию в спортзале или во дворе.

В Ростове-на-Дону отменять забег не стали. Поэтому те, кто уже купил билеты, могут поучаствовать в забеге в там.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике отменили отменили свадебный забег «White Bride Ultra Gelendzhik 2022».