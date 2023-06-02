В Краснодаре отменили полумарафон «Забег.РФ» в целях безопасности
4 июня в Краснодаре не состоится «Забег.РФ». Поучаствовать в нем можно будет только онлайн
Краевое Минспорта решило отменить в Краснодаре ежегодный полумарафон «Забег.РФ». Такое решение приняли в «целях обеспечения общественной безопасности», говорится в официальном письме. Документ опубликовали в телеграм-канале «Туподар Краснодар».
Забег должен был состояться 4 июня. На сайте полумарафона участникам предлагают принять участие онлайн — купить билет и пробежать дистанцию в спортзале или во дворе.
В Ростове-на-Дону отменять забег не стали. Поэтому те, кто уже купил билеты, могут поучаствовать в забеге в там.
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