В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей

Краснодарский край

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  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

Краснодарский экоцентр до 14 июня проводит благотворительную акцию по сбору материалов для рукоделия

Принимаются:

  • отрезы ткани (не менее 40 см);
  • нитки швейные;
  • швейные принадлежности: иглы, булавки, ножницы;
  • спицы для вязания, пяльцы;
  • пряжа для вязания, пряжа трикотажная (не менее мотка);
  • джут (не менее 1 метра);
  • атласные ленты, тесьма любая (не менее 1 метра);
  • бисер, стразы, бусы;
  • пуговицы (любых размеров и цветов).

Перечисленное принимается только в чистом виде.

Организаторы акции передадут всё собранное в благотворительную организацию «Добрый юг», где особенные дети в инклюзивной мастерской создадут из этого различные творческие изделия.

Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48Л.

Как писали Юга.ру, краснодарские блогеры создали напитки в поддержку людей с аутизмом. Часть средств от их продажи переведут в организацию «Открытая среда».

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар Экология

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В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей
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