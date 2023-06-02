В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей
Краснодарский экоцентр до 14 июня проводит благотворительную акцию по сбору материалов для рукоделия
Принимаются:
- отрезы ткани (не менее 40 см);
- нитки швейные;
- швейные принадлежности: иглы, булавки, ножницы;
- спицы для вязания, пяльцы;
- пряжа для вязания, пряжа трикотажная (не менее мотка);
- джут (не менее 1 метра);
- атласные ленты, тесьма любая (не менее 1 метра);
- бисер, стразы, бусы;
- пуговицы (любых размеров и цветов).
Перечисленное принимается только в чистом виде.
Организаторы акции передадут всё собранное в благотворительную организацию «Добрый юг», где особенные дети в инклюзивной мастерской создадут из этого различные творческие изделия.
Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48Л.
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