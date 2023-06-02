В Краснодаре проходит акция по сбору материалов для рукоделия для особенных детей

Краснодарский экоцентр до 14 июня проводит благотворительную акцию по сбору материалов для рукоделия

Принимаются:

отрезы ткани (не менее 40 см);

нитки швейные;

швейные принадлежности: иглы, булавки, ножницы;

спицы для вязания, пяльцы;

пряжа для вязания, пряжа трикотажная (не менее мотка);

джут (не менее 1 метра);

атласные ленты, тесьма любая (не менее 1 метра);

бисер, стразы, бусы;

пуговицы (любых размеров и цветов).

Перечисленное принимается только в чистом виде.

Организаторы акции передадут всё собранное в благотворительную организацию «Добрый юг», где особенные дети в инклюзивной мастерской создадут из этого различные творческие изделия.

Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48Л.

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