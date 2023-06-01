В Шовгеновском районе Адыгеи открыли детский сад на 120 мест

Адыгея

Распечатать

  • © Фото BBC Creative, Unsplash.com
    © Фото BBC Creative, Unsplash.com

В рамках всероссийского онлайн-марафона открытия детских садов в хуторе Тихонов Шовгеновского района Адыгеи заработал детсад «Солнышко»

В один день в рамках марафона в 12 субъектах России открыли 19 дошкольных учреждений.

Детский сад на 120 мест в хуторе Тихонов построили за 200 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Демография». В новом здании обустроили удобные игровые комнаты, музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинеты психолога и логопеда. Детский сад смогут посещать малыши из всех шести населённых пунктов Дукмасовского сельского поселения.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по видеосвязи поприветствовал участников марафона и отметил, что до начала реализации нацпроекта «Демография» проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях была одной из самых острых, поступало много обращений от жителей.

«То, что сделано государством за последние годы, позволило решить колоссальную проблему нехватки мест в детских садах. За последние несколько лет мы построили 15 детсадов по всей республике и продолжаем эту работу», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

К концу 2023 года в рамках нацпроекта «Демография» в Шовгеновском районе планируют открыть ещё два дошкольных учреждения. Это полностью закроет потребности муниципалитета в местах для дошколят всех возрастов.

Как писали Юга.ру, в станице Елизаветинской достроили новый детсад. Его обещают открыть осенью. В Прикубанском округе Краснодара дефицит мест в школах и детских садах. 

Дети Детские сады Марафон Мурат Кумпилов Образование Праздники Семья

Новости

Сочи оказался на последнем месте в рейтинге по доступности жилья, у Краснодара 29 строчка — эксперты
В Краснодаре приостановили движение трамваев из-за обрыва контактной сети
Забора не будет. После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой
1,3 млн рублей за подключение к сетям. Сотрудников сочинского «Водоканала» осудили за получение взятки
В Динском районе отремонтировали путепровод. Всего в 2023 году в Краснодарском крае обновят более 500 км дорог
Большегрузам на пять дней запретят проезд по Сочи

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Сегодня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
Сегодня, 08:55
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
«Я никуда не уеду»
Вчера, 17:55
«Я никуда не уеду»
Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре

Реклама на сайте