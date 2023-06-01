В Шовгеновском районе Адыгеи открыли детский сад на 120 мест

В рамках всероссийского онлайн-марафона открытия детских садов в хуторе Тихонов Шовгеновского района Адыгеи заработал детсад «Солнышко»

В один день в рамках марафона в 12 субъектах России открыли 19 дошкольных учреждений.

Детский сад на 120 мест в хуторе Тихонов построили за 200 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Демография». В новом здании обустроили удобные игровые комнаты, музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинеты психолога и логопеда. Детский сад смогут посещать малыши из всех шести населённых пунктов Дукмасовского сельского поселения.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по видеосвязи поприветствовал участников марафона и отметил, что до начала реализации нацпроекта «Демография» проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях была одной из самых острых, поступало много обращений от жителей.

«То, что сделано государством за последние годы, позволило решить колоссальную проблему нехватки мест в детских садах. За последние несколько лет мы построили 15 детсадов по всей республике и продолжаем эту работу», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

К концу 2023 года в рамках нацпроекта «Демография» в Шовгеновском районе планируют открыть ещё два дошкольных учреждения. Это полностью закроет потребности муниципалитета в местах для дошколят всех возрастов.