В Краснодаре у бывшей начальницы отдела Роспотребнадзора изъяли 46 млн рублей

В Краснодаре суд взыскал с бывшей чиновницы регионального управления Роспотребнадзора деньги и имущество на общую сумму 46 млн рублей

В результате обыска в её доме силовики обнаружили более 280 ювелирных изделий общей стоимостью 35 млн рублей, более 3 млн рублей, а также 128 тыс. долларов и евро. Законность происхождения всего перечисленного не была подтверждена. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по факту получения взяток.

По иску прокуратуры Краснодарского края с бывшей чиновницы в доход государства Ленинский районный суд взыскал имущество и деньги на общую сумму более 46 млн рублей. Требования удовлетворены в полном объёме.

По данным «Ъ-Кубань», речь идёт об экс-начальнице отдела надзора за питанием населения регионального управления Роспотребнадзора Марине Балаевой.

Как писали Юга.ру, прокурор просит отправить бывшего вице-мэра Сочи в колонию на 15 лет за взятки.