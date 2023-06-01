«Солнечный остров» вошел в тройку самых популярных семейных парков Краснодарского края — МегаФон

МегаФон в преддверии Дня защиты детей проанализировал обезличенные данные абонентов и определил самые посещаемые и «качающие» локации в Краснодарском крае

В первый летний день в парках и скверах проводят праздничные мероприятия для юных жителей. Родители ведут детей прокатиться на аттракционах, поучаствовать в развлекательных мероприятиях или познакомить с растительным и животным миром.

Тройка парков-лидеров: «Сочи парк» в Сириусе (Сочи);

«Солнечный остров» в Краснодаре;

«Сафари-парк» в Геленджике.

Аналитики МегаФона отмечают увеличение количества посетителей в «сочинском Диснейленде» в 3,5 раза в сравнении с 2022 годом. В прямой эфир со смартфона здесь выходит каждый десятый абонент, что почти в 2 раза превышает прошлогодние показатели. В этом месте не только гуляют и развлекаются, но и тратят тысячи гигабайт мобильного интернета. Такого объема трафика хватит на безостановочное прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце» на протяжении 6 лет. Ребята любят этот парк за невероятные приключения в компании с персонажами любимых русских сказок, горки и карусели, лабиринт из экзотических кустарников, водный игровой комплекс, площадку-лабораторию, совариум и дельфинарий.

Международный день защиты детей в "Сочи Парке" © Нина Зотина, ЮГА.ру

На втором месте оказался краснодарский парк «Солнечный остров». К началу июня 2023 года количество его гостей выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление мобильного интернет-трафика увеличилось в 5 раз. Детям эта локация запоминается сафари-парком со 120 видами животных и птиц и развлекательной зоной с аттракционами. Это вызывает положительные эмоции и желание поделиться с близкими фото и видео.

Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара: Солнечный остров

Третьим стал сафари-парк в Геленджике, где рост посетителей составил 17,5% к началу июня год к году. Фото и видео своих чад с милыми животными взрослые посетители отправляют не менее, чем на 2,5 Тб, что сравнимо с беспрерывным просмотром мультсериала «Синий трактор» в течении 17 дней. Уникальное место на Черноморском побережье не отпускает юных граждан, поражая разнообразием и возможностью посмотреть на животных в условиях, приближенных к естественным.

"Сафари-Парк" в Геленджике © Елена Синеок, ЮГА.ру

«День защиты детей — праздник с напоминанием нам, взрослым, о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Поэтому для комфортной связи наших абонентов мы не только расширяем существующую сеть, строим новые базовые станции в густонаселённых жилых районах и в парковых зонах. А еще и предлагаем детский тариф, который максимально защищает от угроз, существующих в сети, ведь большинство детей получают первую сим‑карту в 7‑8 лет, причём в 40% случаев вместе с телефоном и доступом к мобильному интернету», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.