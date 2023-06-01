Пицца, самокаты и гигантские мыльные пузыри. На курорте «Роза Хутор» отметят День защиты детей

С 1 по 3 июня на курорте «Роза Хутор» пройдут масштабный детский праздник и соревнования на кубок «Хуторенок»

Большая вечеринка и шоу талантов «Я — суперзвезда» пройдут 1 июня в Горной Олимпийской деревне. В программе — детский кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы, веселая анимация и конкурсы, отборочный тур детского творческого конкурса и зажигательная дискотека. Всех участников ждут подарки — сладкая вата и попкорн. Старт веселья намечен на 16:00.

В честь международного Дня защиты детей маленьких гостей курорта и их родителей ждут разнообразные развлечения.

Праздник детства на «Роза Хутор» продолжится 3 июня. В этот день на площади Розы будет дадут старт летнему кубку «Хуторенок».

Детские любительские соревнования уже стали доброй традицией курорта. Зимой маленькие спортсмены состязаются в катании на горных лыжах и сноубордах, летом — в беге, езде на самокатах и беговелах. Соревнования «Хуторенок» проходят каждую субботу, свое мастерство могут показать все дети в возрасте от 3 до 14 лет. Участие и прокат — бесплатные. Каждый ребенок получит медаль финишера и памятные сувениры.

Регистрация, выдача стартовых номеров и прокатного инвентаря проходит с 10:00 до 14:30 в день соревнований (по субботам) у главной сцены.

Такое развлечение пользуется большой популярностью. В прошлом году в летнем кубке «Хуторенок» поучаствовали более 1400 ребят, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».