Пицца, самокаты и гигантские мыльные пузыри. На курорте «Роза Хутор» отметят День защиты детей

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

С 1 по 3 июня на курорте «Роза Хутор» пройдут масштабный детский праздник и соревнования на кубок «Хуторенок»

В честь международного Дня защиты детей маленьких гостей курорта и их родителей ждут разнообразные развлечения.

Большая вечеринка и шоу талантов «Я — суперзвезда» пройдут 1 июня в Горной Олимпийской деревне. В программе — детский кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы, веселая анимация и конкурсы, отборочный тур детского творческого конкурса и зажигательная дискотека. Всех участников ждут подарки — сладкая вата и попкорн. Старт веселья намечен на 16:00. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

8 детских развлечений на «Роза Хутор», которые понравятся взрослым:

Праздник детства на «Роза Хутор» продолжится 3 июня. В этот день на площади Розы будет дадут старт летнему кубку «Хуторенок».

Детские любительские соревнования уже стали доброй традицией курорта. Зимой маленькие спортсмены состязаются в катании на горных лыжах и сноубордах, летом — в беге, езде на самокатах и беговелах. Соревнования «Хуторенок» проходят каждую субботу, свое мастерство могут показать все дети в возрасте от 3 до 14 лет. Участие и прокат — бесплатные. Каждый ребенок получит медаль финишера и памятные сувениры.

Регистрация, выдача стартовых номеров и прокатного инвентаря проходит с 10:00 до 14:30 в день соревнований (по субботам) у главной сцены.

Такое развлечение пользуется большой популярностью. В прошлом году в летнем кубке «Хуторенок» поучаствовали более 1400 ребят, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор». 

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Одновременно с первым стартом «Хуторенка» 3 июня с 10:00 до 15:00 на курорте запустят бесплатную «волшебно-музыкальную программу», посвященную Дню защиты детей. Детей и их родителей ждут:

  • шоу гигантских мыльных пузырей и сладкой ваты;
  • аквагрим;
  • анимационная игровая программа «Три Кота. Необычное путешествие»;
  • горная бродилка и школа выживания от Детской горной академии;
  • мастер-класс по вязанию узлов;
  • мультпарад любимых персонажей;
  • выступление Brass-Band «MEGAPOLIS»;
  • дискотека с группой «Заи»;
  • беспроигрышная лотерея.

Завершит день пиратская вечеринка в развлекательном центре «Корпорация Шалостей», которая начнется в 17:00.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА «РОЗА ХУТОР»

Как писали Юга.ру, на «Роза Хутор» открыли горный вейк-парк, а 1 июня стартовал купальный сезон на собственном пляже курорта в Имеретинской долине. Здесь в прокат можно взять оборудование для серфинга и дайвинга.

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