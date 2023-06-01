В Краснодарском крае сильный град побил автомобили и растения. Несколько районов снова затопило

Собрали из соцсетей фото и видео последствий непогоды. Больше всего пострадали Армавир, Кропоткин и Лабинск

На Кубани уже несколько дней идут дожди и град. Непогода 31 мая обрушилась на Армавир и Кропоткин. В городах прошел сильный град. Местные жители сравнили размер льдин с перепелиным яйцом.

Дождь с градом прошел и в Выселковском районе.

Более крупный град прошел в Кавказском районе. Там льдины разбили стекла автомобиля.

После сильных дождей затопило Новокубанский район. По данным краевого оперштаба, в воде оказались 33 придомовые территории, затопило 10 домов. Такая же ситуация сложилась в Крыловском районе. Там затопило 8 придомовых территорий, в два дома зашла вода. Кроме того, пострадал спортивный зал школы №4. Кадрами затопленных домов снова поделились жители Лабинска. Ранее в Лабинском районе затопило 76 придомовых территорий.