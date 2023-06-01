В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу

Синоптики обещают дождь и до 25 градусов тепла

В Краснодаре 1 июня будет переменная облачность. Вечером и днем кратковременный дождь и гроза. Ветер 4-9 м/с, при грозе — порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 22-24 °С.

По краю до 2 июня действует штормовое предупреждение. В отдельных районах пройдет сильный дождь в сочетании с грозой, градом и ветром до 20-22 м/с.

Ветер 4-9 м/с, при грозе 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 21-26 °С, на Черноморском побережье 20-25 °С.

Ранее Юга.ру писали, что из-за дождей затопило Лабинск, Армавир и Курганинский район. Еще более 500 дворов и 600 га сельхозугодий пострадали в Адыгее.