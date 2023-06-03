В Краснодаре и Геленджике в кино покажут концерт Бетховена, оперу «Ариодант» и фильм про Дали

В кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в июне пройдут «Волшебные вечера»

4 июня на больших экранах можно будет увидеть опере «Так поступают все». Данную версию представили на Зальцбургском фестиваля-2020. Опера идёт на итальянском языке с русскими субтитрами.

11 июня покажут спектакль «Антоний и Клеопатра» в постановке шекспировского театра Globe (Лондон). Трагедия подхватывает историю Марка Антония спустя много лет после событий «Юлия Цезаря». Идет на английском языке с русскими субтитрами.

14 июня можно будет посмотреть документальный фильм-выставку «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия». Это путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы.

18 июня зрители увидят балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Театра оперы и балета Екатеринбурга. Мотив борьбы двух кланов исчезает. Вперёд выходит другая тема — неизменности привычек и неумолимости ритуалов.

25 июня покажут оперу «Ариодант». Режиссёр Кристоф Лой превращает произведение Генделя в многогранное размышление о гендерных ролях и демонстрирует мир безжалостных интриг при королевском дворе Шотландии. Опера идёт на итальянском языке с русскими субтитрами.

28 июня на больших экранах можно будет оценить концерт «Курентзис: Бетховен Симфония № 9». Оркестр и хор musicAeterna под управлением греко-российского дирижёра Теодора Курентзиса исполнил свою версию знаменитого творения композитора.

Ранее Юга.ру писали, какие фильмы стартовали в прокате на этой неделе.