Суд приговорил к восьми годам колонии мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ в Краснодаре

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты»
    © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты»

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине за поджог здания ФСБ и патриотического плаката

В июне 2022 года в СМИ появилась информация, что 46-летний мужчина кинул «коктейль Молотова» в дверь здания краевого управления ФСБ России. Позже при обыске у него нашли тюбики с синей и желтой краской. Тогда СМИ не удалось узнать подробности случившегося. В УФСБ ситуацию не прокомментировали. 

31 мая стало известно, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор Игорю Паскарю. В пресс-службе Южного окружного военного суда рассказали, что мужчину осудили по ч. 2 ст. 214 УК РФ и ч.1 ст. 205 УК РФ (вандализм по мотивам политической или идеологической вражды, терроризм).

По данным суда, 12 июня 2022 года Паскарь поджег фитиль стеклянной бутылки с жидкостью по типу «коктейля Молотова» и бросил на тротуар под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением. Затем мужчина скрылся. 14 июня осужденный бросил такую же смесь в сторону входной двери УФСБ Краснодарского края. 

После этого красками желтого и синего цветов Паскарь нанес себе на лицо две полосы и остался на месте происшествия до задержания сотрудниками правоохранительных органов.

В качестве наказания мужчине назначили 8,5 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строго режима. 

Ранее Юга.ру писали, что в январе мужчина поджег филиал Федеральной службы исполнения наказаний по Новокубанскому району. Поступок он объяснил желанием погреться.

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