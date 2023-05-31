Суд приговорил к восьми годам колонии мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ в Краснодаре

В июне 2022 года в СМИ появилась информация, что 46-летний мужчина кинул «коктейль Молотова» в дверь здания краевого управления ФСБ России. Позже при обыске у него нашли тюбики с синей и желтой краской. Тогда СМИ не удалось узнать подробности случившегося. В УФСБ ситуацию не прокомментировали.

31 мая стало известно, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор Игорю Паскарю. В пресс-службе Южного окружного военного суда рассказали, что мужчину осудили по ч. 2 ст. 214 УК РФ и ч.1 ст. 205 УК РФ (вандализм по мотивам политической или идеологической вражды, терроризм).

По данным суда, 12 июня 2022 года Паскарь поджег фитиль стеклянной бутылки с жидкостью по типу «коктейля Молотова» и бросил на тротуар под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением. Затем мужчина скрылся. 14 июня осужденный бросил такую же смесь в сторону входной двери УФСБ Краснодарского края.

После этого красками желтого и синего цветов Паскарь нанес себе на лицо две полосы и остался на месте происшествия до задержания сотрудниками правоохранительных органов.

В качестве наказания мужчине назначили 8,5 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строго режима.

Ранее Юга.ру писали, что в январе мужчина поджег филиал Федеральной службы исполнения наказаний по Новокубанскому району. Поступок он объяснил желанием погреться.