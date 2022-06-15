СМИ: в Краснодаре приезжий бросил «коктейль Молотова» в здание ФСБ

15 июня в СМИ появилась информация о том, что у здания ФСБ на улице Мира в Краснодаре задержали 46-летнего мужчину. Он кинул бутылку с горючей жидкостью в сторону здания спецслужбы

Издание «Лента» со ссылкой на телеграм-канал BAZA пишет, что в Краснодаре мужчина кинул «коктейль Молотова» в дверь здания краевого управления ФСБ России. Огонь (там загорелся коврик) быстро потушили, самого мужчину задержали.

По данным издания, задержанным оказался 46-летний приезжий из Волгоградской области. При обыске у него нашли тюбики с желтой и синей краской.

На момент публикации редакция не располагает официальным комментарием пресс-службы УФСБ России по Краснодарскому краю.