СМИ: в Краснодаре приезжий бросил «коктейль Молотова» в здание ФСБ
15 июня в СМИ появилась информация о том, что у здания ФСБ на улице Мира в Краснодаре задержали 46-летнего мужчину. Он кинул бутылку с горючей жидкостью в сторону здания спецслужбы
Издание «Лента» со ссылкой на телеграм-канал BAZA пишет, что в Краснодаре мужчина кинул «коктейль Молотова» в дверь здания краевого управления ФСБ России. Огонь (там загорелся коврик) быстро потушили, самого мужчину задержали.
По данным издания, задержанным оказался 46-летний приезжий из Волгоградской области. При обыске у него нашли тюбики с желтой и синей краской.
На момент публикации редакция не располагает официальным комментарием пресс-службы УФСБ России по Краснодарскому краю.
10 июня, 12:40В Краснодарском крае хотят потратить 1 млрд рублей на благоустройство курортов
Где и что собираются сделать?