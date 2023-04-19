Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с аутизмом
Краснодарский благотворительный фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с расстройством аутистического спектра (РАС)
Пользователям предлагают выбрать из спектра цветов максимально близкие. За несколько удачных попыток можно получить подарок — виртуальную открытку, которую нарисовали аутичные люди в «Крафтовых мастерских». Также можно сделать пожертвование в пользу фонда.
Игра доступна на сайте фонда otkrytofond.ru и по прямой ссылке game.otkrytofond.ru. Разработал игру Михаил Кузнецов, дизайн подготовила Анастасия Кулешова.
«Игру мы придумали, потому что нам очень важно применять очень разные инструменты об информировании про аутизм. Не только давать сложные интервью или делать сложные экспертные материалы, но ещё и пробовать вот такие игровые формы для молодёжи, для подростков, возможно, которым проще взаимодействовать с чем-то в более интерактивном формате», — объяснила руководитель фонда «Открытая среда» Анна Малова.
По её словам, через игру создатели хотели донести идею, что в спектре сложно найти идентичные оттенки, как и невозможно отыскать двух одинаковых нейроотличных людей.
«Они сказали, что смеются не со зла»:
«Есть поговорка, что если ты знаешь одного человека, например, с синдромом Дауна, то ты знаешь, в принципе, что такое синдром Дауна. Если ты знаешь одного человека с аутизмом, то ты знаешь только одного человека с аутизмом. Потому что все ребята с РАС очень разные», — добавила Малова.