Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с аутизмом

Краснодарский благотворительный фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с расстройством аутистического спектра (РАС)

Пользователям предлагают выбрать из спектра цветов максимально близкие. За несколько удачных попыток можно получить подарок — виртуальную открытку, которую нарисовали аутичные люди в «Крафтовых мастерских». Также можно сделать пожертвование в пользу фонда. Игра доступна на сайте фонда otkrytofond.ru и по прямой ссылке game.otkrytofond.ru. Разработал игру Михаил Кузнецов, дизайн подготовила Анастасия Кулешова.

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«Игру мы придумали, потому что нам очень важно применять очень разные инструменты об информировании про аутизм. Не только давать сложные интервью или делать сложные экспертные материалы, но ещё и пробовать вот такие игровые формы для молодёжи, для подростков, возможно, которым проще взаимодействовать с чем-то в более интерактивном формате», — объяснила руководитель фонда «Открытая среда» Анна Малова. По её словам, через игру создатели хотели донести идею, что в спектре сложно найти идентичные оттенки, как и невозможно отыскать двух одинаковых нейроотличных людей.

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