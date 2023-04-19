Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с аутизмом

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой ККБОО «Открытая среда»
    © Фотография предоставлена пресс-службой ККБОО «Открытая среда»

Краснодарский благотворительный фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с расстройством аутистического спектра (РАС)

Пользователям предлагают выбрать из спектра цветов максимально близкие. За несколько удачных попыток можно получить подарок — виртуальную открытку, которую нарисовали аутичные люди в «Крафтовых мастерских». Также можно сделать пожертвование в пользу фонда.

Игра доступна на сайте фонда otkrytofond.ru и по прямой ссылке game.otkrytofond.ru. Разработал игру Михаил Кузнецов, дизайн подготовила Анастасия Кулешова.

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«Игру мы придумали, потому что нам очень важно применять очень разные инструменты об информировании про аутизм. Не только давать сложные интервью или делать сложные экспертные материалы, но ещё и пробовать вот такие игровые формы для молодёжи, для подростков, возможно, которым проще взаимодействовать с чем-то в более интерактивном формате», — объяснила руководитель фонда «Открытая среда» Анна Малова.

По её словам, через игру создатели хотели донести идею, что в спектре сложно найти идентичные оттенки, как и невозможно отыскать двух одинаковых нейроотличных людей.

«Они сказали, что смеются не со зла»:

«Есть поговорка, что если ты знаешь одного человека, например, с синдромом Дауна, то ты знаешь, в принципе, что такое синдром Дауна. Если ты знаешь одного человека с аутизмом, то ты знаешь только одного человека с аутизмом. Потому что все ребята с РАС очень разные», — добавила Малова.

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