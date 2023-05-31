В парке «Краснодар» 1 июня весь день бесплатно будут показывать мультфильмы
В амфитеатре парка «Краснодар» в День защиты детей, 1 июня, на протяжении всего дня будут показывать мультфильмы
Какие именно картины будут крутить, не уточняется. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» в июне начнут проводить литературные выходные. Их организует книжный магазин «Чарли». 3 июня пройдёт встреча, посвящённая вселенной Гарри Поттера.
4 июня руководительница благотворительной организации «Открытая среда» прочитает отрывок из произведения Евгения Клюева «Слон в полном смысле этого слова». 10 июня культуролог и философ Алексей Верзунов расскажет про историю и мир комиксов.
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