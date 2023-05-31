В парке «Краснодар» 1 июня весь день бесплатно будут показывать мультфильмы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» в День защиты детей, 1 июня, на протяжении всего дня будут показывать мультфильмы

Какие именно картины будут крутить, не уточняется. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» в июне начнут проводить литературные выходные. Их организует книжный магазин «Чарли». 3 июня пройдёт встреча, посвящённая вселенной Гарри Поттера.

4 июня руководительница благотворительной организации «Открытая среда» прочитает отрывок из произведения Евгения Клюева «Слон в полном смысле этого слова». 10 июня культуролог и философ Алексей Верзунов расскажет про историю и мир комиксов.

Афиша Дети Кино Кинопрокат Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Праздники Развлечения

Новости

«Я никуда не уеду». Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре
Суд приговорил к восьми годам колонии мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ в Краснодаре
В парке «Краснодар» 1 июня весь день бесплатно будут показывать мультфильмы
Пассажиры общественного транспорта в Краснодарском крае летом смогут сэкономить на проезде. Но не все
В обороте снова появились купюры в 5 и 10 рублей. Рассказываем, зачем их стали выпускать
Суд обязал собственника отреставрировать историческое здание «Гранд-Отеля» в Краснодаре

Лента новостей

Беспилотник атаковал Афипский НПЗ
Сегодня, 08:38
Беспилотник атаковал Афипский НПЗ
Загорелась установка по перегонке мазута
Ждём вас SNOVA
Вчера, 11:50
Ждём вас SNOVA
В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления — что здесь можно купить, что сдать и что получить бесплатно
Автомобиль, запас продуктов или технику можно выиграть в «Пятёрочке»
Вчера, 10:48
Автомобиль, запас продуктов или технику можно выиграть в «Пятёрочке»
(покупая всего на 300 рублей!)

Реклама на сайте