Сенной рынок в Краснодаре эвакуировали из-за подозрительной сумки

Краснодарский край

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  • Эвакуация Сенного рынка © скриншот публикации телеграм-канала https://t.me/kuban24/66529
    Эвакуация Сенного рынка © скриншот публикации телеграм-канала https://t.me/kuban24/66529

Утром 31 мая в полицию Краснодара поступило сообщение о подозрительной сумке на Сенном рынке

В сети утром 31 мая появилась информация об эвакуации Сенного рынка в Краснодаре. Позже происходящее прокомментировала полиция города.

«Сегодня утром в полицию Краснодара поступило сообщение о подозрительной сумке на территории одного из городских рынков. При проверке установили, что никакой угрозы сумка не представляет. В ручной клади находились личные вещи. В настоящее время устанавливается владелец сумки», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, ранним утром 31 мая недалеко от Краснодара, в поселках Ильском и Афипском, упали беспилотники. Дроны пытались атаковать два НПЗ в населенных пунктах. На территории Афипского НПЗ произошел пожар, в Ильском возгорания не случилось, а бпла уничтожили взрывотехники.

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