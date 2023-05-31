В Мостовском районе затопило дороги. В Курганинском и Лабинском подсчитывают убытки после непогоды

В пострадавших от непогоды районах Краснодарского края работают оценочные комиссии

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. В станице Костромской Мостовского района дороги после ливня превратились в реки.

В Курганинском районе действует режим ЧС в двух населенных пунктах. По данным краевого министерства ГО И ЧС, в районе затопило 1220 придомовых территорий, в 142 дома зашла вода.

В Лабинском районе режим ЧС действует в четырех населенных пунктах. Там затопило 630 придомовых территорий, в 327 домов заходила вода.

В районах работает оценочная комиссия. Специалисты опишут пострадавшее имущество и составят акты для компенсационных выплат.

Обновлено в 11:28. Позже в оперштабе региона сообщили о повторных подтоплениях дворов в Лабинском и Курганинском районах.