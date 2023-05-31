В Мостовском районе затопило дороги. В Курганинском и Лабинском подсчитывают убытки после непогоды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В пострадавших от непогоды районах Краснодарского края работают оценочные комиссии

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. В станице Костромской Мостовского района дороги после ливня превратились в реки.

В Курганинском районе действует режим ЧС в двух населенных пунктах. По данным краевого министерства ГО И ЧС, в районе затопило 1220 придомовых территорий, в 142 дома зашла вода. 

В Лабинском районе режим ЧС действует в четырех населенных пунктах. Там затопило 630 придомовых территорий, в 327 домов заходила вода. 

В районах работает оценочная комиссия. Специалисты опишут пострадавшее имущество и составят акты для компенсационных выплат.

Обновлено в 11:28. Позже в оперштабе региона сообщили о повторных подтоплениях дворов в Лабинском и Курганинском районах.

Ранее Юга.ру писали, что на прошлых выходных в крае затопило Лабинск, Армавир и Курганинский район. Еще более 500 дворов и 600 га сельхозугодий пострадали в Адыгее.

Курганинский район Лабинский район Мостовский район Погода Стихийные бедствия

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