В Мостовском районе затопило дороги. В Курганинском и Лабинском подсчитывают убытки после непогоды
В пострадавших от непогоды районах Краснодарского края работают оценочные комиссии
В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. В станице Костромской Мостовского района дороги после ливня превратились в реки.
В Курганинском районе действует режим ЧС в двух населенных пунктах. По данным краевого министерства ГО И ЧС, в районе затопило 1220 придомовых территорий, в 142 дома зашла вода.
В Лабинском районе режим ЧС действует в четырех населенных пунктах. Там затопило 630 придомовых территорий, в 327 домов заходила вода.
В районах работает оценочная комиссия. Специалисты опишут пострадавшее имущество и составят акты для компенсационных выплат.
Обновлено в 11:28. Позже в оперштабе региона сообщили о повторных подтоплениях дворов в Лабинском и Курганинском районах.
Ранее Юга.ру писали, что на прошлых выходных в крае затопило Лабинск, Армавир и Курганинский район. Еще более 500 дворов и 600 га сельхозугодий пострадали в Адыгее.