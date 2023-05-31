Краснодарцев приглашают на лекцию «Мода, вдохновлённая искусством»
В Краснодарском музее имени Коваленко 4 июня состоится лекция «Мода, вдохновлённая искусством»
Её проведёт научный сотрудник музея Анастасия Волохова. Гостей ждёт знакомство с известными дизайнерами и коллекциями, созданными по шедеврам русских и зарубежных художников.
Лекция пройдёт по адресу улица Красная, 15 (первый этаж, третий зал). Начало в 15:00. Стоимость участия 150 рублей. Необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-09-00.
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