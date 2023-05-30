На Западном обходе Краснодара ввели режим ЧС из-за «взрывоопасного предмета». Постановление появилось на сайте мэрии спустя четыре дня

30 мая на сайте администрации Краснодара появилось постановление мэра о введении режима ЧС на территории одного из ЖК

В документе сказано, что меры приняты «в связи с обнаружением на территории муниципального образования город Краснодар взрывоопасного предмета» на ул. Западный обход, д. 57, ЖК «Самолет». Там указано, что режим ЧС ввели в целях предотвращения нанесения материального ущерба жителям и недопущения гибели граждан.

Он действует с 16 часов 26 мая. Напомним, в этот день во дворе многоэтажки на ул. Морской упали два беспилотника. Подробности здесь.

В документе указано, что будет подана заявка на уничтожение предмета. Сотрудникам МВД поручили охранять территорию и сопроводить «колонну с взрывоопасным предметом».