На Западном обходе Краснодара ввели режим ЧС из-за «взрывоопасного предмета». Постановление появилось на сайте мэрии спустя четыре дня
30 мая на сайте администрации Краснодара появилось постановление мэра о введении режима ЧС на территории одного из ЖК
В документе сказано, что меры приняты «в связи с обнаружением на территории муниципального образования город Краснодар взрывоопасного предмета» на ул. Западный обход, д. 57, ЖК «Самолет». Там указано, что режим ЧС ввели в целях предотвращения нанесения материального ущерба жителям и недопущения гибели граждан.
Он действует с 16 часов 26 мая. Напомним, в этот день во дворе многоэтажки на ул. Морской упали два беспилотника. Подробности здесь.
В документе указано, что будет подана заявка на уничтожение предмета. Сотрудникам МВД поручили охранять территорию и сопроводить «колонну с взрывоопасным предметом».
Обновлено в 15:35. Позже ситуацию прокомментировали в МЦУ Краснодара. Оказалось, что предмета два, один из них уже ликвидировали.
Как ранее писали Юга.ру, госсоветник Алексей Рогозин заявил, что Краснодар и Москву атаковали беспилотники, которые преодолевают до тысячи километров.