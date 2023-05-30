Краснодар и Москву атаковали беспилотники одного типа. Дрон способен пролететь тысячу километров — Рогозин

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Ранее такие же бпла упали в Краснодаре

Госсоветник Алексей Рогозин написал в своем телеграме, что для атаки Краснодара и Москвы использовались беспилотники с аэродинамической схемой «утка». Он отметил, что ранее такие дроны не встречались. По его словам, радиоэлектронные подавители в таких случаях бесполезны и бпла нужно только сбивать.

Рогозин добавил, что силовая установки в таких беспилотниках — двигатель внутреннего сгорания. Размах крыла достигает четырех метров, а теоретическая дальность составляет от 400 до 1 тыс. километров. Стоимость госсоветник оценил в 30-200 тыс. долларов.

Москву утром 30 мая атаковали восемь таких бпла. В Минобороны рассказали, что пять из них сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом, а три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. 

По данным ТАСС, несколько зданий получили незначительные повреждения, два человека обратились за медицинской помощью. 

По данным телеграм-канала Shot, 19 беспилотников сбили на подлете к некоторым районам Москвы, около 10 зацепились за деревья и упали, еще 3 попали в жилые дома. 

Как писали Юга.ру, беспилотники упали в Краснодаре рано утром 26 мая. От взрыва пострадал офис МТС на улице Морской, 54/2. Здание получило незначительные повреждения. В многоквартирном доме рядом с местом падения выбило стекла, а у частного дома сорвало крышу. Также пострадал автомобиль. 

А в ночь на 28 мая два беспилотника атаковали Ильский НПЗ. Они были нейтрализованы, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.

СВО

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Краснодар и Москву атаковали беспилотники одного типа. Дрон способен пролететь тысячу километров — Рогозин
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