Владельца краснодарского ночного клуба подозревают в организации проституции

Накануне краснодарские паблики писали, что в городе задержали владельца ночного клуба «Эгоист». Сообщалось, что с 2009 года он вовлекал женщин в проституцию, в том числе и с помощью насилия. По информации телеграм-канала KubMash, владельцем является 51-летний Александр Соболев.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 30 декабря подтвердили, что мужчина задержан. Вместе с ним арестовали 14 соучастников. В полиции возбудили уголовные дела по ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 (Организация занятия проституцией), ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

В 2021 году Юга.ру рассказывали, что в массажных салонах Краснодара несовершеннолетних девушек вовлекли в занятие проституцией. Притоны организовал 56-летний местный житель.