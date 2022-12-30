Владельца краснодарского ночного клуба подозревают в организации проституции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

51-летнего мужчину задержали, в полиции возбудили уголовное дело

Накануне краснодарские паблики писали, что в городе задержали владельца ночного клуба «Эгоист». Сообщалось, что с 2009 года он вовлекал женщин в проституцию, в том числе и с помощью насилия. По информации телеграм-канала KubMash, владельцем является 51-летний Александр Соболев.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 30 декабря подтвердили, что мужчина задержан. Вместе с ним арестовали 14 соучастников. В полиции возбудили уголовные дела по ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 (Организация занятия проституцией), ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

В 2021 году Юга.ру рассказывали, что в массажных салонах Краснодара несовершеннолетних девушек вовлекли в занятие проституцией. Притоны организовал 56-летний местный житель. 

Краснодар Проституция

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